Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
витамин D
витамин D
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:14

Витамин D управляет не только костями, но и настроением: почему осенью без него тяжело жить

Врач Ширшова: осенью большинству людей требуется дополнительный приём витамина D3

Осенью и зимой разговоры о витамине D звучат особенно часто. Этот "солнечный" витамин рекомендуют буквально всем — от новорождённых до пожилых. Но действительно ли он нужен каждому, как выбрать правильную дозу и можно ли получить его из обычного питания?

На эти вопросы ответила врач-диетолог Екатерина Ширшова, напомнив, что витамин D — это не просто добавка, а важный гормоноподобный регулятор множества процессов в организме.

"Если нет возможности сдать анализ, безопасно принимать 1000-2000 МЕ D3 в сутки осенью и зимой. Лучше всего использовать масляные капли или капсулы с холекальциферолом", — пояснила врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Почему витамин D важен

Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, укрепляет кости и зубы, поддерживает иммунитет, участвует в работе сердца, мозга и мышц. Его действие больше похоже на работу гормона: он воздействует на более чем две тысячи генов, влияя на обмен веществ, настроение и даже уровень энергии.

Недостаток этого витамина проявляется по-разному — от частых простуд и депрессии до ломкости костей и усталости. Поэтому осенью и зимой, когда солнечного света не хватает, риск дефицита возрастает у большинства людей.

Почему не хватает солнца

Основной источник витамина D — ультрафиолет. Под его воздействием в коже вырабатывается холекальциферол (D3). Однако в северных широтах, особенно с октября по март, угол падения солнечных лучей слишком мал, чтобы запустить этот процесс.

Даже летом многие горожане проводят большую часть дня в помещениях, а использование солнцезащитных средств снижает выработку витамина почти на 90%. В итоге даже в тёплый сезон запас витамина D остаётся недостаточным.

"С октября по март в России солнца слишком мало. Поэтому дополнительный приём витамина нужен почти всем", — отметила Ширшова.

Как узнать, хватает ли витамина D

Единственный точный способ определить уровень — сдать анализ крови на 25(OH)D.
Результаты трактуются так:

Уровень 25(OH)D Состояние Комментарий
Менее 20 нг/мл Выраженный дефицит Требуется лечение
20-30 нг/мл Недостаток Рекомендуется профилактический приём
30-100 нг/мл Норма Поддерживающая доза 1000-2000 МЕ
Более 100 нг/мл Избыток Возможен риск гиперкальциемии

Если сдать анализ нет возможности, врач советует принимать профилактическую дозу — она безопасна для большинства людей и помогает избежать сезонного дефицита.

Почему не получится получить норму из еды

Даже самая сбалансированная диета не покрывает суточную потребность в витамине D. Чтобы получить его естественным путём, пришлось бы ежедневно съедать примерно 250-300 граммов лосося или несколько десятков яичных желтков.

"Даже самая правильная диета не обеспечит нужное количество витамина. Чтобы получить норму только из еды, пришлось бы съедать по 200-300 граммов лосося каждый день", — отметила врач.

Вот почему врачи рекомендуют добавки в осенне-зимний период почти всем взрослым и детям.

Как принимать витамин D безопасно

Витамин D — жирорастворимый, поэтому лучше усваивается вместе с пищей, содержащей жиры. Врач рекомендует выбирать масляные формы - капсулы или капли. Их можно принимать утром во время завтрака.

Оптимальная профилактическая доза — 1000-2000 МЕ в сутки, но при выраженном дефиците врач может увеличить дозировку индивидуально после анализа крови.

Принимать витамин D курсом стоит с октября по апрель, а летом — делать перерыв, если уровень нормализовался.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Электрическая щётка удаляет до 95% налёта и снижает риск кариеса сегодня в 7:42
Две минуты против армии бактерий: почему большинство проигрывает эту битву каждый день

Почему кариес начинается незаметно и как его предотвратить? Разбираем роль питания, гигиены и современных щёток в сохранении здоровья зубов.

Читать полностью » Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, как сладкие напитки приводят к диабету и ожирению сегодня в 7:04
Газировка с эффектом бомбы: один стакан запускает цепочку, ведущую к диабету

Почему сладкие напитки ускоряют развитие ожирения и диабета и как постепенно избавиться от сахарной зависимости. Эндокринолог Алексей Калинчев объясняет.

Читать полностью » Витамин D синтезируется под солнцем и необходим для костей и иммунитета сегодня в 6:42
Дефицит, о котором молчит каждый третий: почему витамин D стал новой «скрытой эпидемией»

Всего 20 минут на солнце могут заменить витаминные добавки. Почему витамин D называют гормоном и как безопасно получить его естественным путём?

Читать полностью » Врач Агаева предупредила, когда повышение температуры требует обращения к врачу сегодня в 6:10
Температура без симптомов: когда организм ведёт скрытую войну сам с собой

Почему повышается температура без симптомов и когда жар — сигнал опасности. Терапевт Анастасия Агаева объясняет, как отличить норму от болезни.

Читать полностью » Врач Пискунова: у пожилых людей снижается чувство жажды, что повышает риск обезвоживания сегодня в 5:16
Пить или не пить: как мозг с возрастом перестаёт подавать сигнал о жажде

Почему пожилые люди редко чувствуют жажду, как распознать обезвоживание и сколько воды нужно для здоровья сердца и мозга — советы врача Юлии Пискуновой.

Читать полностью » Врач Татьяна Батракова предупредила: недосып повышает риск инфаркта и инсульта сегодня в 4:13
Каждая недоспанная ночь старит сосуды на годы: врачи предупреждают об эффекте бомбы замедленного действия

Почему недосыпание повышает риск инфаркта и инсульта и как правильно восстановить сердечный ритм с помощью сна — советы врача Татьяны Батраковой.

Читать полностью » Хирург-ортопед Павел Семиченков предупредил о разрушении суставов у людей младше 40 лет сегодня в 3:49
Стул стал главным врагом поколения: врачи предупреждают о тихом артрозе

Как офисная работа разрушает суставы и почему даже короткие перерывы могут спасти вас от эндопротеза. Что советует хирург Павел Семиченков?

Читать полностью » Людмила Джапаридзе: гомеопатия и эфирные масла не помогают при простуде и могут навредить сегодня в 2:45
Пар над картошкой и капли с эфирными маслами: простуда проходит, а ожоги остаются

Почему картошка, эфирные масла и гомеопатия не спасут от простуды, а иногда даже вредят. Врач объясняет, как лечиться безопасно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Этологи: кошки выбирают коробки из-за чувства безопасности и инстинкта охотника
Спорт и фитнес
Боец Джефф Монсон признался, что не может видеться с детьми после переезда из США
Туризм
В центре Выборга до сих пор пекут пряные крендели по рецептам XIV века
Технологии
Во Флориде арестовали школьника после запроса в ChatGPT о том, как убить друга
Дом
Гардеробная в прихожей: 7 решений для удобного хранения одежды и обуви
Садоводство
Учёные: более 50 видов каланхоэ применяются в медицине при воспалениях и ожогах
Наука
Французский вулкан Лемптеги признан уникальным объектом ЮНЕСКО и центром научного туризма
Садоводство
Неправильное соседство с чесноком делает яблоки горькими и снижает качество плодов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet