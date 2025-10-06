Витамин D управляет не только костями, но и настроением: почему осенью без него тяжело жить
Осенью и зимой разговоры о витамине D звучат особенно часто. Этот "солнечный" витамин рекомендуют буквально всем — от новорождённых до пожилых. Но действительно ли он нужен каждому, как выбрать правильную дозу и можно ли получить его из обычного питания?
На эти вопросы ответила врач-диетолог Екатерина Ширшова, напомнив, что витамин D — это не просто добавка, а важный гормоноподобный регулятор множества процессов в организме.
"Если нет возможности сдать анализ, безопасно принимать 1000-2000 МЕ D3 в сутки осенью и зимой. Лучше всего использовать масляные капли или капсулы с холекальциферолом", — пояснила врач-диетолог Екатерина Ширшова.
Почему витамин D важен
Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, укрепляет кости и зубы, поддерживает иммунитет, участвует в работе сердца, мозга и мышц. Его действие больше похоже на работу гормона: он воздействует на более чем две тысячи генов, влияя на обмен веществ, настроение и даже уровень энергии.
Недостаток этого витамина проявляется по-разному — от частых простуд и депрессии до ломкости костей и усталости. Поэтому осенью и зимой, когда солнечного света не хватает, риск дефицита возрастает у большинства людей.
Почему не хватает солнца
Основной источник витамина D — ультрафиолет. Под его воздействием в коже вырабатывается холекальциферол (D3). Однако в северных широтах, особенно с октября по март, угол падения солнечных лучей слишком мал, чтобы запустить этот процесс.
Даже летом многие горожане проводят большую часть дня в помещениях, а использование солнцезащитных средств снижает выработку витамина почти на 90%. В итоге даже в тёплый сезон запас витамина D остаётся недостаточным.
"С октября по март в России солнца слишком мало. Поэтому дополнительный приём витамина нужен почти всем", — отметила Ширшова.
Как узнать, хватает ли витамина D
Единственный точный способ определить уровень — сдать анализ крови на 25(OH)D.
Результаты трактуются так:
|Уровень 25(OH)D
|Состояние
|Комментарий
|Менее 20 нг/мл
|Выраженный дефицит
|Требуется лечение
|20-30 нг/мл
|Недостаток
|Рекомендуется профилактический приём
|30-100 нг/мл
|Норма
|Поддерживающая доза 1000-2000 МЕ
|Более 100 нг/мл
|Избыток
|Возможен риск гиперкальциемии
Если сдать анализ нет возможности, врач советует принимать профилактическую дозу — она безопасна для большинства людей и помогает избежать сезонного дефицита.
Почему не получится получить норму из еды
Даже самая сбалансированная диета не покрывает суточную потребность в витамине D. Чтобы получить его естественным путём, пришлось бы ежедневно съедать примерно 250-300 граммов лосося или несколько десятков яичных желтков.
"Даже самая правильная диета не обеспечит нужное количество витамина. Чтобы получить норму только из еды, пришлось бы съедать по 200-300 граммов лосося каждый день", — отметила врач.
Вот почему врачи рекомендуют добавки в осенне-зимний период почти всем взрослым и детям.
Как принимать витамин D безопасно
Витамин D — жирорастворимый, поэтому лучше усваивается вместе с пищей, содержащей жиры. Врач рекомендует выбирать масляные формы - капсулы или капли. Их можно принимать утром во время завтрака.
Оптимальная профилактическая доза — 1000-2000 МЕ в сутки, но при выраженном дефиците врач может увеличить дозировку индивидуально после анализа крови.
Принимать витамин D курсом стоит с октября по апрель, а летом — делать перерыв, если уровень нормализовался.
