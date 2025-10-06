Витамин D управляет не только костями, но и настроением: почему осенью без него тяжело жить

Осенью и зимой разговоры о витамине D звучат особенно часто. Этот "солнечный" витамин рекомендуют буквально всем — от новорождённых до пожилых. Но действительно ли он нужен каждому, как выбрать правильную дозу и можно ли получить его из обычного питания?

На эти вопросы ответила врач-диетолог Екатерина Ширшова, напомнив, что витамин D — это не просто добавка, а важный гормоноподобный регулятор множества процессов в организме.

"Если нет возможности сдать анализ, безопасно принимать 1000-2000 МЕ D3 в сутки осенью и зимой. Лучше всего использовать масляные капли или капсулы с холекальциферолом", — пояснила врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Почему витамин D важен

Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, укрепляет кости и зубы, поддерживает иммунитет, участвует в работе сердца, мозга и мышц. Его действие больше похоже на работу гормона: он воздействует на более чем две тысячи генов, влияя на обмен веществ, настроение и даже уровень энергии.

Недостаток этого витамина проявляется по-разному — от частых простуд и депрессии до ломкости костей и усталости. Поэтому осенью и зимой, когда солнечного света не хватает, риск дефицита возрастает у большинства людей.

Почему не хватает солнца

Основной источник витамина D — ультрафиолет. Под его воздействием в коже вырабатывается холекальциферол (D3). Однако в северных широтах, особенно с октября по март, угол падения солнечных лучей слишком мал, чтобы запустить этот процесс.

Даже летом многие горожане проводят большую часть дня в помещениях, а использование солнцезащитных средств снижает выработку витамина почти на 90%. В итоге даже в тёплый сезон запас витамина D остаётся недостаточным.

"С октября по март в России солнца слишком мало. Поэтому дополнительный приём витамина нужен почти всем", — отметила Ширшова.

Как узнать, хватает ли витамина D

Единственный точный способ определить уровень — сдать анализ крови на 25(OH)D.

Результаты трактуются так: