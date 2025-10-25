Витамин D — не безобидная добавка: когда польза оборачивается болезнью

Витамин D принято считать универсальным помощником для здоровья — он поддерживает иммунитет, укрепляет кости и улучшает настроение. Однако его бесконтрольный приём способен привести к серьёзным последствиям. Врач Александра Филева в беседе с РИАМО объяснила, почему чрезмерное увлечение витамином D опасно и какие сигналы организма указывают на передозировку.

"Витамин D считается относительно безопасным, однако его бесконтрольный приём может навредить. Среди симптомов передозировки — тошнота, рвота, потеря аппетита, слабость, утомляемость, боль в костях и мышцах, жажда, частое мочеиспускание, запоры", — рассказала Филева.

Почему витамин D может быть опасен

В норме витамин D участвует в усвоении кальция и фосфора, отвечает за прочность костей и здоровье иммунной системы. Но если принимать его без назначения врача, уровень кальция в крови может резко возрасти, что приводит к патологическим изменениям в организме.

"Из-за избытка витамина D в крови способен повыситься уровень кальция. Это приводит к камнеобразованию в почках, отложению минерала в мягких тканях (например, в сердце), нарушению сердечного ритма и к психическим расстройствам (в том числе к депрессии)", — пояснила врач.

Повышенный кальций откладывается не только в почках, но и в сосудах, лёгких, сердце и мозге. Со временем это вызывает кальцификацию тканей, ухудшает работу органов и повышает риск инсульта.

Как понять, что вы превысили дозу

Передозировка витамином D развивается постепенно и долго остаётся незаметной. Её признаки часто путают с усталостью или пищевым отравлением.

Основные симптомы:

• постоянная слабость и сонливость;

• снижение аппетита, тошнота и рвота;

• боли в костях и мышцах;

• сухость во рту и сильная жажда;

• частое мочеиспускание и запоры;

• раздражительность, тревожность, депрессивные состояния.

Если подобные симптомы сохраняются на фоне приёма витаминов, стоит срочно обратиться к врачу и сдать анализ на уровень кальция и витамина D в крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать витамин D "для профилактики" без анализов.

Последствие: гиперкальциемия и образование камней в почках.

Альтернатива: определение уровня 25(ОН)D в крови перед началом курса.

Ошибка: сочетать витамин D с препаратами кальция без назначения врача.

Последствие: отложение кальция в сосудах и тканях сердца.

Альтернатива: индивидуальный подбор доз под контролем терапевта.

Ошибка: использование высоких доз (10 000 МЕ и более) по советам из интернета.

Последствие: токсическое воздействие на почки и печень.

Альтернатива: приём только по рецепту, с контролем лабораторных показателей.

Советы шаг за шагом

Пройдите обследование. Сдайте анализ крови на уровень витамина D и кальция. Определите дозу. Врач подберёт безопасное количество препарата с учётом возраста, веса, образа жизни и сезона. Следите за сочетанием витаминов. Некоторые комплексы уже содержат витамин D, и двойной приём может вызвать передозировку. Не превышайте курс. Перерывы между приёмами обязательны, особенно при длительной терапии. Питайтесь сбалансировано. Рыба, яйца, печень и молочные продукты — естественные источники витамина D.

А что если не хватает витамина D?

Дефицит этого витамина также опасен: он ведёт к хрупкости костей, ухудшению иммунитета, усталости и депрессии. Но восполнять его нужно под медицинским контролем. Иногда достаточно откорректировать питание и проводить больше времени на солнце. Врач определяет, нужна ли добавка, исходя из анализа крови и общего состояния организма.

Плюсы и минусы приёма витамина D