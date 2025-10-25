Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Витамины
Витамины
© freepik.com is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 4:13

Витамин D — не безобидная добавка: когда польза оборачивается болезнью

Врач Александра Филева предупредила об опасности передозировки витамином D

Витамин D принято считать универсальным помощником для здоровья — он поддерживает иммунитет, укрепляет кости и улучшает настроение. Однако его бесконтрольный приём способен привести к серьёзным последствиям. Врач Александра Филева в беседе с РИАМО объяснила, почему чрезмерное увлечение витамином D опасно и какие сигналы организма указывают на передозировку.

"Витамин D считается относительно безопасным, однако его бесконтрольный приём может навредить. Среди симптомов передозировки — тошнота, рвота, потеря аппетита, слабость, утомляемость, боль в костях и мышцах, жажда, частое мочеиспускание, запоры", — рассказала Филева.

Почему витамин D может быть опасен

В норме витамин D участвует в усвоении кальция и фосфора, отвечает за прочность костей и здоровье иммунной системы. Но если принимать его без назначения врача, уровень кальция в крови может резко возрасти, что приводит к патологическим изменениям в организме.

"Из-за избытка витамина D в крови способен повыситься уровень кальция. Это приводит к камнеобразованию в почках, отложению минерала в мягких тканях (например, в сердце), нарушению сердечного ритма и к психическим расстройствам (в том числе к депрессии)", — пояснила врач.

Повышенный кальций откладывается не только в почках, но и в сосудах, лёгких, сердце и мозге. Со временем это вызывает кальцификацию тканей, ухудшает работу органов и повышает риск инсульта.

Как понять, что вы превысили дозу

Передозировка витамином D развивается постепенно и долго остаётся незаметной. Её признаки часто путают с усталостью или пищевым отравлением.

Основные симптомы:

• постоянная слабость и сонливость;
• снижение аппетита, тошнота и рвота;
• боли в костях и мышцах;
• сухость во рту и сильная жажда;
• частое мочеиспускание и запоры;
• раздражительность, тревожность, депрессивные состояния.

Если подобные симптомы сохраняются на фоне приёма витаминов, стоит срочно обратиться к врачу и сдать анализ на уровень кальция и витамина D в крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать витамин D "для профилактики" без анализов.
    Последствие: гиперкальциемия и образование камней в почках.
    Альтернатива: определение уровня 25(ОН)D в крови перед началом курса.

  • Ошибка: сочетать витамин D с препаратами кальция без назначения врача.
    Последствие: отложение кальция в сосудах и тканях сердца.
    Альтернатива: индивидуальный подбор доз под контролем терапевта.

  • Ошибка: использование высоких доз (10 000 МЕ и более) по советам из интернета.
    Последствие: токсическое воздействие на почки и печень.
    Альтернатива: приём только по рецепту, с контролем лабораторных показателей.

Советы шаг за шагом

  1. Пройдите обследование. Сдайте анализ крови на уровень витамина D и кальция.

  2. Определите дозу. Врач подберёт безопасное количество препарата с учётом возраста, веса, образа жизни и сезона.

  3. Следите за сочетанием витаминов. Некоторые комплексы уже содержат витамин D, и двойной приём может вызвать передозировку.

  4. Не превышайте курс. Перерывы между приёмами обязательны, особенно при длительной терапии.

  5. Питайтесь сбалансировано. Рыба, яйца, печень и молочные продукты — естественные источники витамина D.

А что если не хватает витамина D?

Дефицит этого витамина также опасен: он ведёт к хрупкости костей, ухудшению иммунитета, усталости и депрессии. Но восполнять его нужно под медицинским контролем. Иногда достаточно откорректировать питание и проводить больше времени на солнце. Врач определяет, нужна ли добавка, исходя из анализа крови и общего состояния организма.

Плюсы и минусы приёма витамина D

Плюсы Минусы
Укрепляет кости и зубы Риск гиперкальциемии при передозировке
Поддерживает иммунитет Возможны нарушения сердца и почек
Улучшает настроение и концентрацию Опасен при сочетании с другими добавками
Снижает риск остеопороза Требует медицинского контроля

Частые вопросы (FAQ)

Как понять, что мне не хватает витамина D?
Основные признаки — хроническая усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, депрессивное настроение.

Можно ли принимать витамин D круглый год?
Да, но только после анализа и под контролем врача. В летний период часто достаточно солнечных ванн.

Опасен ли витамин D, если пить его с кальцием?
Опасен при превышении дозы. Кальций и витамин D усиливают действие друг друга, что может привести к избытку минерала в крови.

Какая доза считается безопасной?
Средняя профилактическая доза для взрослых — 600-1000 МЕ в сутки, но окончательное решение принимает врач.

Мифы и правда

Миф: чем больше витамина D, тем крепче кости.
Правда: избыток нарушает баланс минералов и разрушает ткани.

Миф: витамин D не имеет побочных эффектов.
Правда: при передозировке возможны отравления и хронические болезни.

Миф: анализы на витамин D — лишняя трата денег.
Правда: только лабораторная диагностика помогает определить безопасную дозу.

Исторический контекст

О витамине D впервые заговорили в начале XX века, когда в Европе активно боролись с рахитом у детей. Учёные установили, что солнечный свет способен предотвращать заболевание. Позже было доказано, что витамин D регулирует обмен кальция и фосфора.

С тех пор препарат стал массово применяться в профилактике остеопороза и иммунных нарушений. Однако с развитием индустрии добавок всё чаще фиксируются случаи гипервитаминоза — из-за желания людей "укрепить здоровье" без медицинского контроля.

