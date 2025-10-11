Солнце в таблетке или мина замедленного действия: как не переборщить с витамином D

О витамине D сегодня говорят не только врачи, но и пациенты — его значение для организма действительно огромно. Этот жирорастворимый витамин отвечает за прочность костей, работу иммунной системы, состояние нервной и сердечно-сосудистой системы. Недостаток и избыток витамина одинаково опасны, поэтому важно знать свой уровень и контролировать его.

Как сдать анализ на витамин D

За последние годы интерес к анализу на витамин D вырос многократно. Особенно это заметно в регионах, где солнца мало.

"Повысилась общая осведомленность населения о важности витамина D для работы иммунной системы, костной ткани и общего состояния здоровья. Особую актуальность этот вопрос имеет для жителей Сибири, где недостаток солнечных дней в осенне-зимний период создает предпосылки для развития дефицита. Кроме того, после пандемии COVID-19 многие люди стали более внимательно относиться к профилактике", — перечислила врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

По данным лаборатории, только за первые девять месяцев 2025 года число жителей Новосибирска, сдающих анализ на витамин D, выросло в два раза, а за два года — почти в семь.

Процедура проста: анализ сдают из вены, обычно утром — с 8 до 11 часов. За сутки рекомендуется отказаться от алкоголя и интенсивных тренировок, а за 8 часов до визита — от еды. Разрешается только чистая вода без газа.

Норма витамина D в крови

Средний нормальный диапазон — 30-100 нг/мл, но цифры могут немного отличаться в разных лабораториях. При этом индивидуальные потребности варьируются в зависимости от возраста, образа жизни и состояния здоровья.

Наиболее уязвимы:

• пожилые люди;

• женщины в период менопаузы;

• младенцы на грудном вскармливании;

• люди, редко бывающие на солнце.

Для этих групп поддержание стабильного уровня витамина особенно важно: он предотвращает ломкость костей и укрепляет иммунитет.

Сравнение: влияние уровня витамина D