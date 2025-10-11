Солнце в таблетке или мина замедленного действия: как не переборщить с витамином D
О витамине D сегодня говорят не только врачи, но и пациенты — его значение для организма действительно огромно. Этот жирорастворимый витамин отвечает за прочность костей, работу иммунной системы, состояние нервной и сердечно-сосудистой системы. Недостаток и избыток витамина одинаково опасны, поэтому важно знать свой уровень и контролировать его.
Как сдать анализ на витамин D
За последние годы интерес к анализу на витамин D вырос многократно. Особенно это заметно в регионах, где солнца мало.
"Повысилась общая осведомленность населения о важности витамина D для работы иммунной системы, костной ткани и общего состояния здоровья. Особую актуальность этот вопрос имеет для жителей Сибири, где недостаток солнечных дней в осенне-зимний период создает предпосылки для развития дефицита. Кроме того, после пандемии COVID-19 многие люди стали более внимательно относиться к профилактике", — перечислила врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.
По данным лаборатории, только за первые девять месяцев 2025 года число жителей Новосибирска, сдающих анализ на витамин D, выросло в два раза, а за два года — почти в семь.
Процедура проста: анализ сдают из вены, обычно утром — с 8 до 11 часов. За сутки рекомендуется отказаться от алкоголя и интенсивных тренировок, а за 8 часов до визита — от еды. Разрешается только чистая вода без газа.
Норма витамина D в крови
Средний нормальный диапазон — 30-100 нг/мл, но цифры могут немного отличаться в разных лабораториях. При этом индивидуальные потребности варьируются в зависимости от возраста, образа жизни и состояния здоровья.
Наиболее уязвимы:
• пожилые люди;
• женщины в период менопаузы;
• младенцы на грудном вскармливании;
• люди, редко бывающие на солнце.
Для этих групп поддержание стабильного уровня витамина особенно важно: он предотвращает ломкость костей и укрепляет иммунитет.
Сравнение: влияние уровня витамина D
|Уровень витамина D
|Состояние организма
|Возможные последствия
|Ниже 20 нг/мл
|Дефицит
|Слабость, боли в костях, рахит, остеомаляция
|30-60 нг/мл
|Оптимум
|Крепкие кости, нормальный обмен кальция
|80-100 нг/мл
|Верхняя граница нормы
|Допустимо при врачебном контроле
|Выше 100 нг/мл
|Избыток
|Гиперкальциемия, камни в почках
Чем опасен дефицит витамина D
Нехватка этого витамина — одна из самых распространённых проблем у жителей северных регионов. Она влияет на состояние костей, суставов и нервной системы.
"Дефицит витамина D может также снижать сопротивляемость организма инфекциям, поскольку недостаток этого вещества ослабляет естественную иммунную защиту. Характерными проявлениями дефицита также служат мышечная слабость, постоянная усталость, дискомфорт в костях и пояснице", — отметила врач-эксперт Александра Филёва.
У детей при дефиците развивается рахит, у взрослых — остеомаляция и остеопороз. Нарушается всасывание кальция, кости становятся ломкими. Недостаток витамина D влияет и на настроение: может развиться апатия, тревожность и даже сезонная депрессия.
Чем грозит избыток
Переизбыток витамина D встречается гораздо реже, но он не менее опасен. Чаще всего причина — бесконтрольный приём биодобавок.
"Этот процесс запускает развитие гиперкальциемии — стойкого повышения концентрации кальция в кровяном русле, способного привести к системной интоксикации и формированию камней в почках и сосудах", — предупредила врач.
"Может возникнуть тошнота, рвота, жажда, слабость, дискомфорт в суставах", — добавила она.
Переизбыток кальция в крови нарушает работу сердца, почек и нервной системы.
А что если уровень отклоняется?
При пониженном уровне врач может назначить курс витамина D3 в капсулах, каплях или масляных растворах. Если показатель слишком высокий, важно прекратить приём добавок и пересмотреть рацион. В сложных случаях потребуется консультация эндокринолога, нефролога или ревматолога.
Стойкое повышение уровня витамина D может быть связано не только с добавками, но и с редкими гранулематозными заболеваниями — патологиями, при которых образуются воспалительные узелки в органах и тканях.
FAQ
Как понять, что у меня дефицит витамина D?
Частая усталость, слабость, ломкость ногтей, выпадение волос, боли в спине и суставах — возможные признаки. Но подтвердить дефицит можно только анализом.
Сколько стоит анализ на витамин D?
Средняя цена в лабораториях России — от 1500 до 2500 рублей. Результат готов через 1-2 дня.
Можно ли восполнить дефицит только с помощью солнца?
Летом — да, но зимой, особенно в северных регионах, солнечного света недостаточно. В этом случае нужны добавки.
Какая норма витамина D для взрослых?
Оптимум — от 30 до 60 нг/мл. Для пожилых людей и беременных врач может рекомендовать чуть выше.
Можно ли принимать витамин D постоянно?
Да, но только под контролем анализов — курсами по 2-3 месяца с перерывами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru