Крем от солнца блокирует витамин D сильнее, чем зима
Витамин D в последние годы активно рекламируется как универсальное средство для здоровья — от укрепления иммунитета до профилактики остеопороза. Но врачи предупреждают: бесконтрольный приём может быть не только бесполезным, но и вредным.
Почему нельзя принимать витамин D "наугад"
"Помогло соседке — не гарантия, что поможет вам. А может и навредить!" — предупреждает врач-педиатр, иммунолог и специалист по питанию Елена Парецкая.
Прежде чем начинать приём, необходимо сдать анализ крови, определить уровень витамина и только затем подобрать дозировку. Универсальной нормы не существует — она зависит от возраста, образа жизни, состояния здоровья и даже сезона.
С кем работает витамин D
Врач подчёркивает: витамин D эффективен только при поддержке других элементов.
Магний - расходуется при его усвоении, поэтому чем выше доза D, тем больше требуется магния.
Цинк - помогает превращать холестерин в активную форму витамина.
Витамин K2 - регулирует распределение кальция и предотвращает его отложение в сосудах.
Без этих "помощников" эффект может быть слабым или даже опасным.
Лекарственные взаимодействия
Приём витамина D имеет особенности:
статины и стероидные гормоны снижают его синтез;
железо мешает усвоению — его следует принимать в другое время;
солнцезащитные кремы блокируют естественную выработку витамина кожей.
Эти нюансы важно учитывать при назначении.
Мифы и правда
Миф: витамин D можно принимать всем и всегда.
Правда: избыточные дозы приводят к токсическим эффектам и нарушению обмена кальция.
Миф: летом приём не нужен, ведь есть солнце.
Правда: солнцезащитные кремы и недостаток пребывания на солнце могут снижать синтез.
Миф: достаточно только витамина D.
Правда: он работает в комплексе с магнием, цинком и витамином K2.
А что если контролировать уровень?
Регулярная проверка крови каждые 3-4 месяца позволяет корректировать дозировку и получать максимум пользы без риска для здоровья. Такой подход снижает вероятность дефицита и предотвращает осложнения от передозировки.
Заключение
Витамин D важен, но его приём требует грамотного подхода. Анализы, индивидуальная дозировка и сочетание с другими микроэлементами делают его эффективным помощником, а не источником проблем.
