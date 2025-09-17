Крем от солнца блокирует витамин D сильнее, чем зима

Витамин D в последние годы активно рекламируется как универсальное средство для здоровья — от укрепления иммунитета до профилактики остеопороза. Но врачи предупреждают: бесконтрольный приём может быть не только бесполезным, но и вредным.

Почему нельзя принимать витамин D "наугад"

"Помогло соседке — не гарантия, что поможет вам. А может и навредить!" — предупреждает врач-педиатр, иммунолог и специалист по питанию Елена Парецкая.

Прежде чем начинать приём, необходимо сдать анализ крови, определить уровень витамина и только затем подобрать дозировку. Универсальной нормы не существует — она зависит от возраста, образа жизни, состояния здоровья и даже сезона.

С кем работает витамин D

Врач подчёркивает: витамин D эффективен только при поддержке других элементов.

Магний - расходуется при его усвоении, поэтому чем выше доза D, тем больше требуется магния.

Цинк - помогает превращать холестерин в активную форму витамина.

Витамин K2 - регулирует распределение кальция и предотвращает его отложение в сосудах.

Без этих "помощников" эффект может быть слабым или даже опасным.

Лекарственные взаимодействия

Приём витамина D имеет особенности:

статины и стероидные гормоны снижают его синтез;

железо мешает усвоению — его следует принимать в другое время;

солнцезащитные кремы блокируют естественную выработку витамина кожей.

Эти нюансы важно учитывать при назначении.

Мифы и правда

Миф: витамин D можно принимать всем и всегда.

Правда: избыточные дозы приводят к токсическим эффектам и нарушению обмена кальция. Миф: летом приём не нужен, ведь есть солнце.

Правда: солнцезащитные кремы и недостаток пребывания на солнце могут снижать синтез. Миф: достаточно только витамина D.

Правда: он работает в комплексе с магнием, цинком и витамином K2.

А что если контролировать уровень?

Регулярная проверка крови каждые 3-4 месяца позволяет корректировать дозировку и получать максимум пользы без риска для здоровья. Такой подход снижает вероятность дефицита и предотвращает осложнения от передозировки.

Заключение

Витамин D важен, но его приём требует грамотного подхода. Анализы, индивидуальная дозировка и сочетание с другими микроэлементами делают его эффективным помощником, а не источником проблем.