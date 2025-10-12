Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошки и собаки в квартире
Кошки и собаки в квартире
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:19

Осень крадёт энергию у собак: ветеринары рассказали, зачем им нужен витамин D

Осенью у собак снижается выработка витамина D из-за сокращения прогулок и нехватки солнца

С наступлением осени и сокращением светового дня меняется не только настроение людей, но и самочувствие их питомцев. Меньше солнца — меньше прогулок, а значит, и меньше естественной выработки витамина D. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью "Радио 1" рассказал, почему собакам в это время года может потребоваться дополнительный приём витаминов и как правильно скорректировать рацион.

Почему у собак возникает дефицит витамина D

Витамин D вырабатывается под действием ультрафиолетовых лучей, но у животных этот процесс происходит не так эффективно, как у людей. Плотная шерсть большинства пород препятствует проникновению света к коже, из-за чего синтез витамина снижается.

Осенью ситуация усугубляется коротким световым днём и тем, что прогулки становятся короче.

"Позаботьтесь о питомце — проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и подберите дозу, исходя из размера и возраста питомца", — отметил Владимир Голубев.

Чем важен витамин D для собак

Этот витамин играет ключевую роль в работе организма животного. Он помогает усваивать кальций и фосфор, поддерживает здоровье костей и зубов, укрепляет иммунную систему и влияет на обмен веществ.

"Витамины играют важную роль в поддержании иммунитета. Их недостаток ослабляет способность организма сопротивляться болезням и предотвращать рост опухолей. Кроме того, витамин крайне важен для здоровья костей", — подчеркнул специалист.

При нехватке витамина D собаки становятся вялыми, у них ухудшается аппетит, появляются ломкость костей и повышенная утомляемость.

Функция витамина D Зачем он нужен Последствия дефицита
Костная система Усвоение кальция и укрепление костей Остеопороз, риск переломов
Иммунитет Защита от инфекций и вирусов Частые болезни
Мышечный тонус Поддержание энергии и силы Вялость, апатия
Обмен веществ Нормализация уровня фосфора Проблемы с пищеварением и ростом

А что если питомец живёт в городе и видит солнце редко?

Для городских собак можно использовать витаминные добавки в виде капель или таблеток, но только после анализа крови или консультации ветеринара. У каждого животного своя потребность в дозировке: щенкам и старым собакам нужно меньше, крупным активным породам — больше.

Некоторые ветеринары рекомендуют использовать ультрафиолетовые лампы, имитирующие солнечный свет. Несколько минут под контролем хозяина помогают частично восполнить нехватку света зимой.

FAQ

Можно ли давать собаке человеческие витамины D?
Нет, дозировка и форма выпуска для людей не подходят животным.

Сколько нужно витамина D собаке?
Зависит от массы тела, породы и рациона. Рассчитать дозу может только ветеринар.

Можно ли заменить витамины рыбой?
Частично — да, но не ежедневно. Чрезмерное количество рыбы вызывает дисбаланс фосфора и кальция.

Что безопаснее: корм с витаминами или добавки?
Готовые корма надёжнее, поскольку формула сбалансирована и исключает передозировку.

Нужен ли витамин D щенкам?
Да, но в минимальных количествах, особенно в зимний период, когда мало солнца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки выбирают кухню из-за запахов, тепла и общения с хозяевами вчера в 16:04
Тайная жизнь кошек на кухне: что на самом деле скрывается за их мурлыканьем у плиты

Почему кошки так часто обитают на кухне, даже если сыты? Раскрываем тайну их любви к этому месту: запахи, тепло, компания и чувство безопасности.

Читать полностью » Собаки реагируют на детей инстинктивно, а не осознанно вчера в 15:57
Почему нельзя оставлять ребёнка с собакой наедине — факты, которые изменят ваше мнение навсегда

Могут ли собаки быть настоящими нянями для детей? Разбираем миф о "собаке-няне", рассказываем, как на самом деле питомцы защищают малышей и чего от них не стоит ждать.

Читать полностью » Кошки с натуральными кудрями стали новой породой вчера в 15:20
От лысого котёнка до кудрявого красавца: удивительная трансформация лапермов

Кошка с кудрявой шерстью, которая выглядит так, будто только что из салона. Рассказываем об истории, характере и особенностях уникальной породы лаперм.

Читать полностью » Собаки различают случайные и намеренные действия хозяина при конфликте вчера в 14:43
Ваш пёс читает ваши мысли? Как собаки понимают человеческие извинения

Иногда мы случайно обижаем любимца — повысим голос, наступим на лапу или оттолкнём. Рассказываем, как правильно извиниться перед собакой и вернуть доверие.

Читать полностью » Кошачий корм может быть опасен для собак вчера в 14:27
Ваш пёс объедает кота? Эта хитрость решит проблему за 1 день — проверено тысячами владельцев

Почему собаки так любят кошачий корм и как их от этого отучить? Разбираем три проверенных способа, чтобы в доме снова воцарился порядок и мир.

Читать полностью » Кошки способны различать до 60 различных запахов воды вчера в 13:55
Раковина вместо кровати: 4 причины кошачьего поведения, о которых вы не догадывались

Почему кошка выбирает холодную раковину вместо мягкой лежанки? Разбираем 4 реальные причины такого поведения и безопасные способы это изменить.

Читать полностью » В Древнем Египте голых собак считали хранителями дома и символами вечной жизни вчера в 13:29
Готовьтесь к вопросам: 4 породы собак, которые заставят вас стать звездой района

Некоторые собаки вызывают восторг, другие — удивление. Разбираем самые необычные породы, которые неизменно приковывают взгляды и разбивают стереотипы.

Читать полностью » Маленькие породы собак живут в квартире комфортнее крупных вчера в 12:54
Соседи завидуют вашей студии? Вот как можно завести собаку даже в крошечной квартире

Какие собаки идеально чувствуют себя в маленькой квартире? Подборка пород, которые не требуют простора, но дарят максимум любви и комфорта.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Стоматолог Кристина Савостян рассказала, чем опасен ночной скрежет зубами и как его распознать
Дом
Медики объяснили, почему неудобная кровать и сухой воздух мешают восстановлению организма
Еда
Кулинар Трофимов: оливковое масло помогает раскрыть вкус запечённого картофеля
Питомцы
Ветеринар Алексей Громов: при подозрении на удушье кошку нужно везти в клинику
Авто и мото
Автоэксперт: зимой нельзя мыть машину горячей водой из-за риска повреждений
Технологии
Эксперт Садыков: при взломе Telegram важно не закрывать активную сессию и завершить чужие входы
Туризм
Ростуризм: большинство туристов совершают ошибки ещё на этапе планирования поездки
Садоводство
Корзины из ротанга и верёвки становятся трендом экологичного интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet