Осень крадёт энергию у собак: ветеринары рассказали, зачем им нужен витамин D
С наступлением осени и сокращением светового дня меняется не только настроение людей, но и самочувствие их питомцев. Меньше солнца — меньше прогулок, а значит, и меньше естественной выработки витамина D. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью "Радио 1" рассказал, почему собакам в это время года может потребоваться дополнительный приём витаминов и как правильно скорректировать рацион.
Почему у собак возникает дефицит витамина D
Витамин D вырабатывается под действием ультрафиолетовых лучей, но у животных этот процесс происходит не так эффективно, как у людей. Плотная шерсть большинства пород препятствует проникновению света к коже, из-за чего синтез витамина снижается.
Осенью ситуация усугубляется коротким световым днём и тем, что прогулки становятся короче.
"Позаботьтесь о питомце — проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и подберите дозу, исходя из размера и возраста питомца", — отметил Владимир Голубев.
Чем важен витамин D для собак
Этот витамин играет ключевую роль в работе организма животного. Он помогает усваивать кальций и фосфор, поддерживает здоровье костей и зубов, укрепляет иммунную систему и влияет на обмен веществ.
"Витамины играют важную роль в поддержании иммунитета. Их недостаток ослабляет способность организма сопротивляться болезням и предотвращать рост опухолей. Кроме того, витамин крайне важен для здоровья костей", — подчеркнул специалист.
При нехватке витамина D собаки становятся вялыми, у них ухудшается аппетит, появляются ломкость костей и повышенная утомляемость.
|Функция витамина D
|Зачем он нужен
|Последствия дефицита
|Костная система
|Усвоение кальция и укрепление костей
|Остеопороз, риск переломов
|Иммунитет
|Защита от инфекций и вирусов
|Частые болезни
|Мышечный тонус
|Поддержание энергии и силы
|Вялость, апатия
|Обмен веществ
|Нормализация уровня фосфора
|Проблемы с пищеварением и ростом
А что если питомец живёт в городе и видит солнце редко?
Для городских собак можно использовать витаминные добавки в виде капель или таблеток, но только после анализа крови или консультации ветеринара. У каждого животного своя потребность в дозировке: щенкам и старым собакам нужно меньше, крупным активным породам — больше.
Некоторые ветеринары рекомендуют использовать ультрафиолетовые лампы, имитирующие солнечный свет. Несколько минут под контролем хозяина помогают частично восполнить нехватку света зимой.
FAQ
Можно ли давать собаке человеческие витамины D?
Нет, дозировка и форма выпуска для людей не подходят животным.
Сколько нужно витамина D собаке?
Зависит от массы тела, породы и рациона. Рассчитать дозу может только ветеринар.
Можно ли заменить витамины рыбой?
Частично — да, но не ежедневно. Чрезмерное количество рыбы вызывает дисбаланс фосфора и кальция.
Что безопаснее: корм с витаминами или добавки?
Готовые корма надёжнее, поскольку формула сбалансирована и исключает передозировку.
Нужен ли витамин D щенкам?
Да, но в минимальных количествах, особенно в зимний период, когда мало солнца.
