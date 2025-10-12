Осень крадёт энергию у собак: ветеринары рассказали, зачем им нужен витамин D

С наступлением осени и сокращением светового дня меняется не только настроение людей, но и самочувствие их питомцев. Меньше солнца — меньше прогулок, а значит, и меньше естественной выработки витамина D. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью "Радио 1" рассказал, почему собакам в это время года может потребоваться дополнительный приём витаминов и как правильно скорректировать рацион.

Почему у собак возникает дефицит витамина D

Витамин D вырабатывается под действием ультрафиолетовых лучей, но у животных этот процесс происходит не так эффективно, как у людей. Плотная шерсть большинства пород препятствует проникновению света к коже, из-за чего синтез витамина снижается.

Осенью ситуация усугубляется коротким световым днём и тем, что прогулки становятся короче.

"Позаботьтесь о питомце — проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и подберите дозу, исходя из размера и возраста питомца", — отметил Владимир Голубев.

Чем важен витамин D для собак

Этот витамин играет ключевую роль в работе организма животного. Он помогает усваивать кальций и фосфор, поддерживает здоровье костей и зубов, укрепляет иммунную систему и влияет на обмен веществ.

"Витамины играют важную роль в поддержании иммунитета. Их недостаток ослабляет способность организма сопротивляться болезням и предотвращать рост опухолей. Кроме того, витамин крайне важен для здоровья костей", — подчеркнул специалист.

При нехватке витамина D собаки становятся вялыми, у них ухудшается аппетит, появляются ломкость костей и повышенная утомляемость.