Когда солнца не хватает: как восполнить дефицит витамина D без вреда для здоровья
С наступлением холодов и сокращением светового дня наш организм всё чаще сталкивается с нехваткой витамина D3 - вещества, без которого невозможно поддерживать здоровье костей, иммунной системы и нервного равновесия. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru рассказала, как безопасно восполнить запасы этого витамина в зимние месяцы.
"Приём витамина D через пищу никогда не заменит солнечные лучи, но может стать важным дополнением в холодное время года. Гуляйте на свежем воздухе! Солнечные лучи — это не только источник хорошего настроения, но и здоровья", — подчеркнула Екатерина Дмитренко.
Почему витамин D особенно важен зимой
Главная функция витамина D — регуляция обмена кальция и фосфора, что напрямую влияет на прочность костей и работу мышц. Но его роль гораздо шире: он участвует в формировании иммунного ответа, влияет на уровень энергии и эмоциональное состояние.
Когда света становится меньше, синтез витамина в коже снижается. По словам специалистов, уже к середине осени уровень D3 у большинства людей падает на 30-50%, а зимой может достигать критически низких значений.
"Недостаток витамина повышает риск переломов, инфекций и нарушений эмоционального равновесия", — напомнила Дмитренко.
Дефицит витамина D проявляется не сразу. У человека появляются слабость, раздражительность, апатия, ломота в мышцах, частые простуды и бессонница.
Откуда организм получает витамин D
Основной источник витамина D3 — ультрафиолетовое излучение солнца. Когда лучи попадают на кожу, запускается биохимическая реакция, в результате которой образуется активная форма витамина.
Однако с октября по март интенсивность солнечного света на большей части России недостаточна, особенно в условиях короткого дня и пасмурной погоды. Поэтому важно компенсировать дефицит с помощью питания и добавок.
Продукты, богатые витамином D:
-
жирная морская рыба (лосось, скумбрия, тунец, сельдь);
-
рыбный жир и икра;
-
яйца (особенно желток);
-
печень трески;
-
сливочное масло и сыр;
-
грибы (особенно шампиньоны, подвергавшиеся солнечному свету).
Даже эти продукты не способны полностью покрыть суточную норму витамина D, но регулярное их употребление снижает риск дефицита.
Добавки: когда и как принимать
"Перед началом приёма витаминов необходима медицинская консультация, чтобы врач подобрал индивидуальный уровень и дозу", — подчеркнула эксперт.
Дозировка зависит от возраста, массы тела, образа жизни и состояния здоровья. Например, людям, проводящим большую часть времени в помещении, витамин D требуется в более высоких количествах.
Врач может назначить анализ крови на 25(OH)D - это основной показатель уровня витамина. После этого подбирается оптимальная дозировка и форма препарата (капли, капсулы или таблетки).
Важно помнить: избыток витамина D также опасен — он может вызвать повышение кальция в крови, слабость, тошноту и боли в суставах. Поэтому самолечение недопустимо.
Прогулки как естественная профилактика
Даже зимой солнечный свет продолжает влиять на обмен веществ, особенно в ясные дни. Регулярные прогулки на улице помогают стимулировать естественный синтез витамина D и улучшить настроение.
"Солнечные лучи — это не только источник хорошего настроения, но и здоровья", — напомнила Дмитренко.
Даже 15-20 минут на свежем воздухе при дневном освещении положительно сказываются на самочувствии. Лучше гулять в обеденное время, когда солнце максимально активно.
Почему падает настроение осенью и зимой
Многие замечают, что с наступлением холодов снижается концентрация, появляется усталость и пропадает интерес к привычным делам. Это связано не только с климатом, но и с биохимическими изменениями в организме.
Недостаток солнечного света приводит к снижению выработки серотонина и мелатонина, гормонов, регулирующих настроение и сон. В результате развивается так называемая сезонная аффективная реакция (САР) - разновидность лёгкой депрессии.
Эксперты советуют уделять внимание режиму сна, физической активности и питанию. А в тяжёлых случаях обращаться за помощью к психотерапевту или неврологу.
Советы шаг за шагом: как поддерживать уровень витамина D
-
Проверяйте уровень витамина D раз в год. Особенно перед зимой.
-
Больше бывайте на солнце. Даже в пасмурную погоду ультрафиолет частично проходит сквозь облака.
-
Включите в рацион жирную рыбу и яйца. Это естественный источник витамина.
-
Не начинайте приём добавок без врача. Анализ крови поможет определить точную дозу.
-
Поддерживайте физическую активность. Умеренные нагрузки стимулируют обмен веществ.
-
Не забывайте про полноценный сон. Хроническое недосыпание усиливает дефицит витаминов и гормонов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: принимать витамин D без анализов.
Последствие: передозировка и нарушение обмена кальция.
Альтернатива: консультация врача и контроль уровня 25(OH)D.
Ошибка: игнорировать питание и надеяться только на добавки.
Последствие: недостаток других микроэлементов (магния, цинка, фосфора).
Альтернатива: сбалансированный рацион с натуральными продуктами.
Ошибка: избегать прогулок зимой.
Последствие: снижение настроения и ухудшение сна.
Альтернатива: дневные прогулки и дозированное пребывание на солнце.
Плюсы и минусы приёма витамина D
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Иммунитет
|Повышает устойчивость к инфекциям
|При избытке вызывает гиперкальциемию
|Кости и суставы
|Укрепляет костную ткань
|Передозировка вредна для почек
|Настроение
|Улучшает эмоциональный фон
|Требует контроля дозировки
|Энергия
|Повышает работоспособность
|Эффект проявляется не сразу
Мифы и правда о витамине D
Миф 1. Достаточно просто есть рыбу.
Правда: даже жирная рыба покрывает лишь часть суточной нормы.
Миф 2. Добавки можно принимать всем без анализа.
Правда: избыток витамина D может быть токсичен.
Миф 3. Зимой витамин D не синтезируется вообще.
Правда: процесс замедляется, но не прекращается полностью — особенно при прогулках в солнечные дни.
Миф 4. Витамин D — это только для костей.
Правда: он также влияет на иммунитет, гормональный баланс и психоэмоциональное состояние.
А что если уровень витамина уже снижен?
При подтверждённом дефиците врач может назначить курс витамина D в дозировке от 1000 до 4000 МЕ в сутки, в зависимости от состояния пациента. После трёх месяцев проводится повторный анализ.
Также рекомендуется увеличить употребление продуктов, содержащих витамин D, и сочетать их с кальцием и магнием, которые улучшают усвоение.
Регулярное пребывание на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание остаются ключевыми элементами профилактики.
3 интересных факта
-
Витамин D больше похож на гормон, чем на витамин — он регулирует более 200 функций организма.
-
Люди с низким уровнем витамина D чаще страдают простудами и вирусными инфекциями.
-
По данным ВОЗ, более 80% жителей северных стран испытывают сезонный дефицит витамина D.
Исторический контекст
Проблема дефицита витамина D стала актуальной ещё в начале XX века, когда у детей массово диагностировали рахит. Врачи тогда впервые заметили связь между солнечным светом и состоянием костей.
Сегодня, несмотря на развитие медицины, нехватка витамина D остаётся глобальной проблемой. Городской образ жизни, офисная работа и малое пребывание на солнце делают людей уязвимыми даже в тёплых странах.
"Простые шаги — сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе — помогут предупредить дефицит витамина D и укрепить здоровье в зимние месяцы", — напомнила Екатерина Дмитренко.
FAQ
Как определить, не хватает ли витамина D?
Основной показатель — 25(OH)D в крови. Норма — от 30 до 100 нг/мл.
Можно ли восполнить дефицит только питанием?
Нет. В холодное время года необходимо сочетать продукты и добавки.
Когда лучше принимать витамин D — утром или вечером?
Утром, во время еды, содержащей жиры — это улучшает усвоение.
Помогает ли солярий?
Нет. Искусственный ультрафиолет не участвует в выработке активной формы витамина D.
