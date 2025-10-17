Тихий вор зимы: как нехватка одного витамина крадёт силы и настроение

Когда температура опускается ниже нуля, а световой день становится коротким, в организме многих людей снижается уровень витамина D3. Этот важнейший элемент отвечает за здоровье костей, работу иммунной системы и психоэмоциональное состояние. Именно зимой риск нехватки "солнечного витамина" возрастает многократно.

Почему зимой не хватает витамина D

Солнечный свет — главный источник витамина D. Под воздействием ультрафиолета он синтезируется в коже. Зимой этот процесс практически останавливается: солнце светит мало, люди реже выходят на улицу и чаще носят плотную одежду, закрывающую тело.

Врач Екатерина Дмитренко объясняет, что дефицит витамина D — это не просто сезонное неудобство, а фактор, напрямую влияющий на здоровье.

"Прием витамина D через пищу никогда не заменит солнечные лучи, но может стать важным дополнением в холодное время года. Гуляйте на свежем воздухе! Солнечные лучи — это не только источник хорошего настроения, но и здоровья", — добавила эксперт.

Роль витамина D в организме

Этот витамин участвует во множестве процессов. Без него организм не может полноценно усваивать кальций и фосфор — вещества, необходимые для формирования костей и зубов. Кроме того, он влияет на обмен веществ, уровень энергии и даже настроение.

Недостаток витамина D может привести к:

хрупкости костей и повышенному риску переломов;

снижению иммунитета и частым инфекциям;

быстрой утомляемости и апатии;

нарушению сна и концентрации;

обострению хронических заболеваний.

По наблюдениям врачей, уровень витамина D в крови у большинства жителей средней полосы России снижается уже к концу октября, а минимальных значений достигает в феврале-марте.

Как восполнить дефицит

1. Продукты питания

Часть витамина можно получить с пищей. Лидеры по содержанию D3 — жирные сорта рыбы: скумбрия, сардины, лосось, сельдь, тунец. Полезно включать в рацион рыбий жир, куриные яйца, сливочное масло, печень трески и грибы, особенно шампиньоны, выращенные под ультрафиолетом.

Тем не менее, только с помощью продуктов редко удаётся полностью покрыть потребность организма. Поэтому врачи рекомендуют комбинировать питание с другими источниками.

2. Добавки и витамины

Фармацевтические препараты с витамином D3 — удобный и точный способ поддерживать оптимальный уровень вещества в крови. Они выпускаются в каплях, капсулах и жевательных формах, что позволяет подобрать вариант для любого возраста.

Перед приёмом обязательна консультация врача: дозировка зависит от возраста, веса, состояния здоровья и времени года. Чрезмерное употребление витамина также опасно — избыток может привести к нарушениям кальциевого обмена и проблемам с почками.

3. Солнце и прогулки

Даже зимой ультрафиолет способен проникать сквозь облака. Короткие, но регулярные прогулки на свежем воздухе помогают коже вырабатывать витамин D естественным образом. Достаточно 20-30 минут пребывания на улице несколько раз в неделю.

Совмещайте прогулки с физической активностью — это улучшит кровообращение и усилит синтез витаминов.

Плюсы и минусы разных источников витамина D