Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка пьет витамины
Девушка пьет витамины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:45

Организм стареет быстрее без витаминов B: врачи назвали тревожные признаки

Терапевт Андрей Васильев: дефицит витаминов группы B вызывает хроническую усталость и проблемы с кожей

Недостаток витаминов группы B часто остаётся незамеченным, но именно он может быть причиной множества неприятных симптомов — от хронической усталости до проблем с кожей и нервной системой. Врач-терапевт Красногорской больницы Андрей Васильев рассказал, как проявляется нехватка этих веществ и почему важно следить за их поступлением в организм.

"Дефицит витаминов группы В может вызывать целый комплекс проблем со здоровьем, включая хроническую усталость, слабость в мышцах, сбои сна и ухудшение состояния кожи", — отметил Васильев.

Чем опасен дефицит витаминов группы B

Каждый витамин этой группы отвечает за определённые процессы в организме, и при его недостатке появляются характерные симптомы.

  • B1 (тиамин): головные боли, нарушения координации.

  • B2 (рибофлавин): светобоязнь, анемия.

  • B3 (ниацин): дерматит, диарея.

  • B6 (пиридоксин): судороги, депрессивные состояния.

  • B9 (фолиевая кислота): проблемы с мышцами и глазами.

  • B12 (кобаламин): ухудшение когнитивных функций, сбои в работе сердца.

Сравнение: роль витаминов B

Витамин Основная функция При дефиците
B1 Обеспечивает работу нервной системы Нарушения памяти и координации
B2 Поддерживает зрение и обмен веществ Светобоязнь, анемия
B3 Важен для кожи и ЖКТ Дерматит, диарея
B6 Участвует в синтезе нейромедиаторов Судороги, депрессия
B9 Важен для кроветворения и роста тканей Слабость мышц, нарушения зрения
B12 Поддерживает сердце и мозг Нарушения памяти, аритмия

Почему организм не может обойтись без поступления извне

Организм человека не способен синтезировать витамины группы B самостоятельно. Поэтому единственный источник — питание. При несбалансированном рационе быстро возникает их дефицит, особенно у людей, исключающих мясо или молочные продукты.

"Организм не синтезирует эти витамины самостоятельно, поэтому важно получать их с пищей — мясом, молочными продуктами, яйцами, орехами, грибами, крупами и злаками", — подчеркнул Васильев.

Советы шаг за шагом: как восполнить дефицит

  1. Включить в рацион мясо (говядину, курицу, печень) как основной источник B12 и B3.

  2. Добавить молочные продукты — источник B2 и B12.

  3. Употреблять яйца и орехи для восполнения B7 и B6.

  4. Включать бобовые и зелёные овощи — они богаты B9.

  5. Добавить цельнозерновые крупы и злаки как источник B1 и B6.

  6. При выраженном дефиците — обсудить с врачом приём витаминных комплексов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Исключить животные продукты → дефицит B12, риск анемии → альтернатива: витаминные добавки или обогащённые продукты.

  • Питаться однообразно → нехватка сразу нескольких витаминов B → альтернатива: разнообразный рацион.

  • Игнорировать симптомы усталости и судорог → переход дефицита в хроническую форму → альтернатива: своевременное обследование.

А что если не восполнять дефицит?

Хронический недостаток витаминов группы B может привести к тяжёлым последствиям: неврологическим нарушениям, сердечно-сосудистым заболеваниям, снижению когнитивных функций и даже развитию психических расстройств.

FAQ

Как понять, что не хватает витаминов группы B?
Симптомы — хроническая усталость, головные боли, раздражительность, проблемы с кожей и сном.

Нужны ли добавки, если рацион полноценный?
Нет, при правильном питании дефицит встречается редко.

Кому чаще всего не хватает этих витаминов?
Вегетарианцам, людям с заболеваниями ЖКТ, беременным и пожилым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Дарья Галкина: проблемы с дыханием увеличивают нагрузку на сердце сегодня в 6:32

Срыв ритма: как дыхательные проблемы толкают сердце к инфаркту

Даже насморк или бронхит могут увеличить нагрузку на сердце. Почему дыхание так важно для здоровья сердечно-сосудистой системы?

Читать полностью » Хронический недосып приводит к скачкам сахара даже у здоровых людей сегодня в 6:04

Пять часов вместо восьми — и организм сходит с ума: как недосып рушит метаболизм

Учёные выяснили, что недосып и поздний отход ко сну повышают колебания сахара даже у здоровых людей. Узнайте, чем это грозит и как помочь себе.

Читать полностью » Диетолог Белоусова: при похмелье полезны хаш, щи из квашеной капусты и кисломолочные продукты сегодня в 5:13

Кефир, щи или хаш? Лучшие продукты, которые стирают последствия алкоголя

Похмелье можно облегчить правильным завтраком и восстановлением жидкости. Какие продукты реально помогают, а от чего лучше отказаться?

Читать полностью » Врач ЛФК Елизавета Гоменюк: массажные кресла не заменяют профессиональный массаж сегодня в 4:10

Массаж по шаблону: как кресло превращает отдых в риск для позвоночника

Массажные кресла обещают быстрое восстановление, но врачи предупреждают: их польза преувеличена, а в некоторых случаях они даже вредны.

Читать полностью » Врач Александра Филева: громкая музыка в наушниках повышает риск потери слуха сегодня в 3:04

Звук, который калечит: почему уши не выдерживают

Музыка в наушниках может дарить радость, но при неправильном использовании становится угрозой слуху. Как защитить уши и остаться в безопасности?

Читать полностью » Гериатр Юрий Миронов: молодость сегодня можно продлить до 40–45 лет сегодня в 2:01

Общество переписало правила: теперь молодость длится почти до полувека

Возраст перестал быть строгой цифрой: в 80 лет можно чувствовать себя молодым. Почему учёные и врачи предлагают расширить границы молодости?

Читать полностью » Иммунолог Владислав Жемчугов: вирус Коксаки вызывает тяжёлые формы болезни у детей сегодня в 1:18

Сыпь на ладонях и жар: вирус Коксаки накрывает детей волной неожиданных симптомов

Сыпь, температура, боли и расстройства пищеварения: вирус Коксаки снова распространяется среди детей в России. Врачи предупреждают, что болезнь коварна.

Читать полностью » Врач Инна Невзорова: застой слизи при простуде повышает риск бронхита и пневмонии сегодня в 0:15

Слизь не уходит сама: вот как простуда запускает цепочку смертельно опасных осложнений

Застой слизи при простуде может показаться безобидным, но врачи предупреждают: именно он часто становится причиной тяжелых осложнений.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Неисправный клапан EGR повышает расход топлива и риск детонации двигателя
ДФО

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело после обрушения корпуса колледжа во Владивостоке
Питомцы

Ветеринары: морским свинкам для нормальной жизни нужна пара
Технологии

AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны сентября: лидируют Xiaomi 17 Pro Max и Pro
Туризм

Керия в Синьцзяне: древний оазис на Великом Шёлковом пути
Спорт и фитнес

Конор Макгрегор объявил о бое в Белом доме на 250-летие США
Еда

Фаршированные шампиньоны с мясным фаршем и сыром в духовке получаются сочными и аппетитными
Наука

Локализация жира определяет риск нейродегенеративных заболеваний и когнитивных нарушений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet