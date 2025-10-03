Организм стареет быстрее без витаминов B: врачи назвали тревожные признаки
Недостаток витаминов группы B часто остаётся незамеченным, но именно он может быть причиной множества неприятных симптомов — от хронической усталости до проблем с кожей и нервной системой. Врач-терапевт Красногорской больницы Андрей Васильев рассказал, как проявляется нехватка этих веществ и почему важно следить за их поступлением в организм.
"Дефицит витаминов группы В может вызывать целый комплекс проблем со здоровьем, включая хроническую усталость, слабость в мышцах, сбои сна и ухудшение состояния кожи", — отметил Васильев.
Чем опасен дефицит витаминов группы B
Каждый витамин этой группы отвечает за определённые процессы в организме, и при его недостатке появляются характерные симптомы.
-
B1 (тиамин): головные боли, нарушения координации.
-
B2 (рибофлавин): светобоязнь, анемия.
-
B3 (ниацин): дерматит, диарея.
-
B6 (пиридоксин): судороги, депрессивные состояния.
-
B9 (фолиевая кислота): проблемы с мышцами и глазами.
-
B12 (кобаламин): ухудшение когнитивных функций, сбои в работе сердца.
Сравнение: роль витаминов B
|Витамин
|Основная функция
|При дефиците
|B1
|Обеспечивает работу нервной системы
|Нарушения памяти и координации
|B2
|Поддерживает зрение и обмен веществ
|Светобоязнь, анемия
|B3
|Важен для кожи и ЖКТ
|Дерматит, диарея
|B6
|Участвует в синтезе нейромедиаторов
|Судороги, депрессия
|B9
|Важен для кроветворения и роста тканей
|Слабость мышц, нарушения зрения
|B12
|Поддерживает сердце и мозг
|Нарушения памяти, аритмия
Почему организм не может обойтись без поступления извне
Организм человека не способен синтезировать витамины группы B самостоятельно. Поэтому единственный источник — питание. При несбалансированном рационе быстро возникает их дефицит, особенно у людей, исключающих мясо или молочные продукты.
"Организм не синтезирует эти витамины самостоятельно, поэтому важно получать их с пищей — мясом, молочными продуктами, яйцами, орехами, грибами, крупами и злаками", — подчеркнул Васильев.
Советы шаг за шагом: как восполнить дефицит
-
Включить в рацион мясо (говядину, курицу, печень) как основной источник B12 и B3.
-
Добавить молочные продукты — источник B2 и B12.
-
Употреблять яйца и орехи для восполнения B7 и B6.
-
Включать бобовые и зелёные овощи — они богаты B9.
-
Добавить цельнозерновые крупы и злаки как источник B1 и B6.
-
При выраженном дефиците — обсудить с врачом приём витаминных комплексов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Исключить животные продукты → дефицит B12, риск анемии → альтернатива: витаминные добавки или обогащённые продукты.
-
Питаться однообразно → нехватка сразу нескольких витаминов B → альтернатива: разнообразный рацион.
-
Игнорировать симптомы усталости и судорог → переход дефицита в хроническую форму → альтернатива: своевременное обследование.
А что если не восполнять дефицит?
Хронический недостаток витаминов группы B может привести к тяжёлым последствиям: неврологическим нарушениям, сердечно-сосудистым заболеваниям, снижению когнитивных функций и даже развитию психических расстройств.
FAQ
Как понять, что не хватает витаминов группы B?
Симптомы — хроническая усталость, головные боли, раздражительность, проблемы с кожей и сном.
Нужны ли добавки, если рацион полноценный?
Нет, при правильном питании дефицит встречается редко.
Кому чаще всего не хватает этих витаминов?
Вегетарианцам, людям с заболеваниями ЖКТ, беременным и пожилым.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru