Организм стареет быстрее без витаминов B: врачи назвали тревожные признаки

Витамин Основная функция При дефиците B1 Обеспечивает работу нервной системы Нарушения памяти и координации B2 Поддерживает зрение и обмен веществ Светобоязнь, анемия B3 Важен для кожи и ЖКТ Дерматит, диарея B6 Участвует в синтезе нейромедиаторов Судороги, депрессия B9 Важен для кроветворения и роста тканей Слабость мышц, нарушения зрения B12 Поддерживает сердце и мозг Нарушения памяти, аритмия

Почему организм не может обойтись без поступления извне

Организм человека не способен синтезировать витамины группы B самостоятельно. Поэтому единственный источник — питание. При несбалансированном рационе быстро возникает их дефицит, особенно у людей, исключающих мясо или молочные продукты.

"Организм не синтезирует эти витамины самостоятельно, поэтому важно получать их с пищей — мясом, молочными продуктами, яйцами, орехами, грибами, крупами и злаками", — подчеркнул Васильев.

Советы шаг за шагом: как восполнить дефицит

Включить в рацион мясо (говядину, курицу, печень) как основной источник B12 и B3. Добавить молочные продукты — источник B2 и B12. Употреблять яйца и орехи для восполнения B7 и B6. Включать бобовые и зелёные овощи — они богаты B9. Добавить цельнозерновые крупы и злаки как источник B1 и B6. При выраженном дефиците — обсудить с врачом приём витаминных комплексов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Исключить животные продукты → дефицит B12, риск анемии → альтернатива: витаминные добавки или обогащённые продукты.

Питаться однообразно → нехватка сразу нескольких витаминов B → альтернатива: разнообразный рацион.

Игнорировать симптомы усталости и судорог → переход дефицита в хроническую форму → альтернатива: своевременное обследование.

А что если не восполнять дефицит?

Хронический недостаток витаминов группы B может привести к тяжёлым последствиям: неврологическим нарушениям, сердечно-сосудистым заболеваниям, снижению когнитивных функций и даже развитию психических расстройств.

FAQ

Как понять, что не хватает витаминов группы B?

Симптомы — хроническая усталость, головные боли, раздражительность, проблемы с кожей и сном.

Нужны ли добавки, если рацион полноценный?

Нет, при правильном питании дефицит встречается редко.

Кому чаще всего не хватает этих витаминов?

Вегетарианцам, людям с заболеваниями ЖКТ, беременным и пожилым.