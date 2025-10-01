Витамины группы В утекают из тела: первые признаки, которые невозможно игнорировать
Витамины группы В играют ключевую роль в работе нервной системы, обмене веществ и даже в психическом состоянии человека. Но при недостатке этих веществ организм быстро подаёт сигналы: усталость, раздражительность, сухая кожа и проблемы с памятью. Чтобы избежать серьёзных нарушений, важно вовремя распознать тревожные признаки.
"Множество из этих признаков зачастую наблюдаются одновременно", — отметил врач-терапевт Красногорской больницы Андрей Васильев.
Как проявляется нехватка витаминов группы В
Недостаток витаминов этой группы может вызывать целый спектр нарушений — от снижения работоспособности до расстройств сна и депрессии.
Дефицит В1 — головные боли, потеря координации.
В2 — анемия, светобоязнь, воспаления на слизистых.
В3 — дерматит, диарея.
В5 — боли в животе, потеря аппетита.
В6 — депрессия, судороги, усиление астмы.
В9 — потеря мышечной массы, желтушность глаз.
В12 — когнитивные расстройства, тахикардия, ухудшение зрения.
Сравнение: витамины и их роль
|Витамин
|Основные функции
|Последствия дефицита
|В1
|Нервная система, обмен углеводов
|Нарушение координации, слабость
|В2
|Кожа, зрение, кровь
|Анемия, трещины на губах, светобоязнь
|В3
|Энергетический обмен
|Дерматит, диарея
|В5
|Гормональный баланс, пищеварение
|Боли в животе, анорексия
|В6
|Нервная система, иммунитет
|Депрессия, судороги
|В9
|Кроветворение, мышцы
|Потеря массы, желтуха
|В12
|Мозг, кроветворение
|Нарушение памяти, тахикардия
Советы шаг за шагом
-
Включайте в рацион мясо, рыбу и молочные продукты — это главный источник В12.
-
Добавляйте в меню орехи и грибы: они содержат В2, В3 и В5.
-
Ешьте крупы и бобовые — богатый источник В1 и В6.
-
Следите за разнообразием питания: моно-диеты ведут к дефициту.
-
При необходимости используйте витаминные комплексы, но только после консультации с врачом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать усталость → развитие хронического синдрома → обратиться к врачу, пройти анализы на витамины.
-
Исключить мясо без замены → дефицит В12, анемия → вегетарианцам добавить обогащённые продукты или комплексы.
-
Злоупотреблять фастфудом → нехватка В1 и В6, проблемы с кожей и нервами → перейти на цельнозерновые продукты и свежие овощи.
А что если…
А что если человек получает витамины в достатке, но всё равно чувствует усталость? В этом случае проблема может быть связана не только с питанием, но и с образом жизни: недосып, хронический стресс, отсутствие физической активности тоже снижают уровень энергии. Дополнительно стоит проверить уровень железа и магния.
FAQ
Как выбрать витаминный комплекс?
Выбирайте препараты по результатам анализов, а не по рекламе.
Сколько стоит курс витаминов группы В?
Средняя цена аптечного комплекса — от 400 до 1500 рублей в зависимости от состава.
Что лучше — витамины в таблетках или из пищи?
Приоритет всегда за натуральными продуктами. Добавки нужны при медицинских показаниях.
