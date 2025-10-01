Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
витамин D
витамин D
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:08

Витамины группы В утекают из тела: первые признаки, которые невозможно игнорировать

Дефицит витамина В1 вызывает головные боли и потерю координации — врач Андрей Васильев

Витамины группы В играют ключевую роль в работе нервной системы, обмене веществ и даже в психическом состоянии человека. Но при недостатке этих веществ организм быстро подаёт сигналы: усталость, раздражительность, сухая кожа и проблемы с памятью. Чтобы избежать серьёзных нарушений, важно вовремя распознать тревожные признаки.

"Множество из этих признаков зачастую наблюдаются одновременно", — отметил врач-терапевт Красногорской больницы Андрей Васильев.

Как проявляется нехватка витаминов группы В

Недостаток витаминов этой группы может вызывать целый спектр нарушений — от снижения работоспособности до расстройств сна и депрессии.

  • Дефицит В1 — головные боли, потеря координации.

  • В2 — анемия, светобоязнь, воспаления на слизистых.

  • В3 — дерматит, диарея.

  • В5 — боли в животе, потеря аппетита.

  • В6 — депрессия, судороги, усиление астмы.

  • В9 — потеря мышечной массы, желтушность глаз.

  • В12 — когнитивные расстройства, тахикардия, ухудшение зрения.

Сравнение: витамины и их роль

Витамин Основные функции Последствия дефицита
В1 Нервная система, обмен углеводов Нарушение координации, слабость
В2 Кожа, зрение, кровь Анемия, трещины на губах, светобоязнь
В3 Энергетический обмен Дерматит, диарея
В5 Гормональный баланс, пищеварение Боли в животе, анорексия
В6 Нервная система, иммунитет Депрессия, судороги
В9 Кроветворение, мышцы Потеря массы, желтуха
В12 Мозг, кроветворение Нарушение памяти, тахикардия

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в рацион мясо, рыбу и молочные продукты — это главный источник В12.

  2. Добавляйте в меню орехи и грибы: они содержат В2, В3 и В5.

  3. Ешьте крупы и бобовые — богатый источник В1 и В6.

  4. Следите за разнообразием питания: моно-диеты ведут к дефициту.

  5. При необходимости используйте витаминные комплексы, но только после консультации с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать усталость → развитие хронического синдрома → обратиться к врачу, пройти анализы на витамины.

  • Исключить мясо без замены → дефицит В12, анемия → вегетарианцам добавить обогащённые продукты или комплексы.

  • Злоупотреблять фастфудом → нехватка В1 и В6, проблемы с кожей и нервами → перейти на цельнозерновые продукты и свежие овощи.

А что если…

А что если человек получает витамины в достатке, но всё равно чувствует усталость? В этом случае проблема может быть связана не только с питанием, но и с образом жизни: недосып, хронический стресс, отсутствие физической активности тоже снижают уровень энергии. Дополнительно стоит проверить уровень железа и магния.

FAQ

Как выбрать витаминный комплекс?
Выбирайте препараты по результатам анализов, а не по рекламе.

Сколько стоит курс витаминов группы В?
Средняя цена аптечного комплекса — от 400 до 1500 рублей в зависимости от состава.

Что лучше — витамины в таблетках или из пищи?
Приоритет всегда за натуральными продуктами. Добавки нужны при медицинских показаниях.

