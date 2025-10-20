После вируса пропало обоняние? Врачи объяснили, как витамин A помогает вернуть чувства

Потеря или ослабление обоняния после вирусных инфекций — распространённая жалоба, с которой сталкиваются тысячи людей. Иногда запахи возвращаются постепенно, но бывают случаи, когда восстановление затягивается на месяцы. Доцент кафедры госпитальной терапии Башкирского государственного медицинского университета, врач-терапевт Регина Садикова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, что помочь в этом процессе может витамин A, способный стимулировать регенерацию обонятельных рецепторов.

"Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин A. Его местное применение стимулирует восстановление повреждённого эпителия и улучшает функции обоняния", — отметила врач-терапевт Регина Садикова.

Почему пропадает обоняние

После вирусных инфекций (ОРВИ, гриппа, COVID-19) нередко наблюдается повреждение слизистой оболочки носа и обонятельных рецепторов. Вирусы разрушают клетки эпителия и нервные окончания, отвечающие за восприятие запахов.

В некоторых случаях обоняние теряется из-за воспаления и отёка слизистой, а иногда — из-за повреждения обонятельной луковицы, которая передаёт сигналы в мозг. Восстановление этих структур требует времени, поэтому процесс может занимать недели или даже месяцы.

Кроме инфекций, по словам врача, обоняние может нарушаться при:

аллергическом рините ;

носовых полипах ;

возрастных изменениях ;

дефиците витаминов ;

воздействии токсических веществ и курения.

Как помогает витамин A

Витамин A (ретинол) участвует в процессах роста и восстановления клеток, включая клетки слизистой оболочки носа. При местном применении он способствует регенерации обонятельного эпителия и улучшает работу рецепторов.

Эффективность продемонстрировало интраназальное введение витамина A (через нос) в дозировке около 10 000 МЕ. Такой способ помогает питательному веществу напрямую воздействовать на повреждённые ткани.

Кроме того, витамин A улучшает состояние кожи и слизистых, повышает устойчивость к инфекциям и помогает организму быстрее восстанавливаться после болезни.

Продукты, богатые витамином A

Получать витамин A можно не только из препаратов, но и из пищи. Природные источники делятся на две группы:

продукты, содержащие готовый ретинол (животного происхождения);

продукты, богатые бета-каротином, который превращается в витамин A в организме.