После вируса пропало обоняние? Врачи объяснили, как витамин A помогает вернуть чувства
Потеря или ослабление обоняния после вирусных инфекций — распространённая жалоба, с которой сталкиваются тысячи людей. Иногда запахи возвращаются постепенно, но бывают случаи, когда восстановление затягивается на месяцы. Доцент кафедры госпитальной терапии Башкирского государственного медицинского университета, врач-терапевт Регина Садикова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, что помочь в этом процессе может витамин A, способный стимулировать регенерацию обонятельных рецепторов.
"Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин A. Его местное применение стимулирует восстановление повреждённого эпителия и улучшает функции обоняния", — отметила врач-терапевт Регина Садикова.
Почему пропадает обоняние
После вирусных инфекций (ОРВИ, гриппа, COVID-19) нередко наблюдается повреждение слизистой оболочки носа и обонятельных рецепторов. Вирусы разрушают клетки эпителия и нервные окончания, отвечающие за восприятие запахов.
В некоторых случаях обоняние теряется из-за воспаления и отёка слизистой, а иногда — из-за повреждения обонятельной луковицы, которая передаёт сигналы в мозг. Восстановление этих структур требует времени, поэтому процесс может занимать недели или даже месяцы.
Кроме инфекций, по словам врача, обоняние может нарушаться при:
-
аллергическом рините;
-
носовых полипах;
-
возрастных изменениях;
-
дефиците витаминов;
-
воздействии токсических веществ и курения.
Как помогает витамин A
Витамин A (ретинол) участвует в процессах роста и восстановления клеток, включая клетки слизистой оболочки носа. При местном применении он способствует регенерации обонятельного эпителия и улучшает работу рецепторов.
Эффективность продемонстрировало интраназальное введение витамина A (через нос) в дозировке около 10 000 МЕ. Такой способ помогает питательному веществу напрямую воздействовать на повреждённые ткани.
Кроме того, витамин A улучшает состояние кожи и слизистых, повышает устойчивость к инфекциям и помогает организму быстрее восстанавливаться после болезни.
Продукты, богатые витамином A
Получать витамин A можно не только из препаратов, но и из пищи. Природные источники делятся на две группы:
-
продукты, содержащие готовый ретинол (животного происхождения);
-
продукты, богатые бета-каротином, который превращается в витамин A в организме.
|Продукт
|Содержание витамина A (мкг на 100 г)
|Особенности
|Говяжья печень
|9000
|Самый богатый источник ретинола
|Морковь
|835
|Бета-каротин, усваивается с жиром
|Тыква
|400
|Мягкий источник каротиноидов
|Шпинат и зелень
|470
|Содержат антиоксиданты
|Яичный желток
|180
|Источник ретинола и жиров
|Сливочное масло
|680
|Улучшает усвоение витамина A
Чтобы витамин A лучше усваивался, важно употреблять его вместе с жирами - например, добавлять растительное масло к овощам или сочетать с молочными продуктами.
Советы шаг за шагом: как помочь обонянию восстановиться
-
Обратитесь к врачу. Самолечение при нарушении обоняния недопустимо — врач определит причину (вирус, аллергия, полипы и т. д.).
-
Следите за гигиеной носа. Регулярно промывайте нос солевыми растворами, чтобы уменьшить воспаление и улучшить дыхание.
-
Используйте витамин A по назначению. Только врач определяет дозировку и форму — капли, мазь или препараты для приёма внутрь.
-
Обогащайте рацион. Включите в меню продукты, богатые витамином A, а также источники витаминов E и C.
-
Откажитесь от курения. Табачный дым замедляет восстановление слизистой и разрушает рецепторы.
-
Проветривайте помещение и увлажняйте воздух. Сухой воздух усугубляет раздражение слизистой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Самостоятельно капать в нос аптечные масляные растворы витамина A.
Последствие: Возможное раздражение слизистой и аллергическая реакция.
Альтернатива: Использовать препараты по назначению врача, строго соблюдая дозировку.
-
Ошибка: Игнорировать потерю обоняния более 2 недель.
Последствие: Риск хронического воспаления и повреждения нервных волокон.
Альтернатива: Консультация отоларинголога или невролога.
-
Ошибка: Применять сосудосуживающие капли без перерыва.
Последствие: Зависимость и атрофия слизистой.
Альтернатива: Короткие курсы или замена на солевые растворы.
А что если запахи не возвращаются?
Если после болезни обоняние не восстанавливается более месяца, стоит пройти комплексное обследование. Врач может назначить МРТ для оценки состояния обонятельной луковицы и тест на обоняние, чтобы определить степень нарушения.
В некоторых случаях назначаются физиотерапия, препараты с нейропротекторным действием или витамины группы B, улучшающие питание нервных клеток.
FAQ
Можно ли принимать витамин A самостоятельно?
Нет. Витамин A — жирорастворимый, и его избыток опасен. Только врач определяет дозировку и курс.
Сколько времени занимает восстановление обоняния?
От 2 недель до нескольких месяцев — в зависимости от причины и степени поражения.
Помогают ли витамины группы B при потере запаха?
Да, они поддерживают работу нервной системы и ускоряют восстановление рецепторов в комплексе с витамином A.
Мифы и правда
Миф: Потеря обоняния после простуды проходит всегда сама.
Правда: У некоторых людей без лечения обоняние может не восстановиться.
Миф: Чем больше витамина A — тем лучше.
Правда: Передозировка вызывает головные боли, тошноту и нарушение функции печени.
Миф: Если запахи не чувствуются, значит, повреждены нервы навсегда.
Правда: В большинстве случаев рецепторы восстанавливаются при правильной терапии.
Сон и психология
Потеря обоняния может оказывать психологическое воздействие — ухудшать настроение, снижать аппетит и вызывать тревожность. Врачи советуют не зацикливаться на симптоме: положительные эмоции и восстановление режима сна ускоряют регенерацию нервных клеток.
