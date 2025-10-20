Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Связь запаха и звука
Связь запаха и звука
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:47

После вируса пропало обоняние? Врачи объяснили, как витамин A помогает вернуть чувства

Врач рассказала, как витамин A помогает восстановить обоняние после болезни

Потеря или ослабление обоняния после вирусных инфекций — распространённая жалоба, с которой сталкиваются тысячи людей. Иногда запахи возвращаются постепенно, но бывают случаи, когда восстановление затягивается на месяцы. Доцент кафедры госпитальной терапии Башкирского государственного медицинского университета, врач-терапевт Регина Садикова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, что помочь в этом процессе может витамин A, способный стимулировать регенерацию обонятельных рецепторов.

"Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин A. Его местное применение стимулирует восстановление повреждённого эпителия и улучшает функции обоняния", — отметила врач-терапевт Регина Садикова.

Почему пропадает обоняние

После вирусных инфекций (ОРВИ, гриппа, COVID-19) нередко наблюдается повреждение слизистой оболочки носа и обонятельных рецепторов. Вирусы разрушают клетки эпителия и нервные окончания, отвечающие за восприятие запахов.

В некоторых случаях обоняние теряется из-за воспаления и отёка слизистой, а иногда — из-за повреждения обонятельной луковицы, которая передаёт сигналы в мозг. Восстановление этих структур требует времени, поэтому процесс может занимать недели или даже месяцы.

Кроме инфекций, по словам врача, обоняние может нарушаться при:

  • аллергическом рините;

  • носовых полипах;

  • возрастных изменениях;

  • дефиците витаминов;

  • воздействии токсических веществ и курения.

Как помогает витамин A

Витамин A (ретинол) участвует в процессах роста и восстановления клеток, включая клетки слизистой оболочки носа. При местном применении он способствует регенерации обонятельного эпителия и улучшает работу рецепторов.

Эффективность продемонстрировало интраназальное введение витамина A (через нос) в дозировке около 10 000 МЕ. Такой способ помогает питательному веществу напрямую воздействовать на повреждённые ткани.

Кроме того, витамин A улучшает состояние кожи и слизистых, повышает устойчивость к инфекциям и помогает организму быстрее восстанавливаться после болезни.

Продукты, богатые витамином A

Получать витамин A можно не только из препаратов, но и из пищи. Природные источники делятся на две группы:

  • продукты, содержащие готовый ретинол (животного происхождения);

  • продукты, богатые бета-каротином, который превращается в витамин A в организме.

Продукт Содержание витамина A (мкг на 100 г) Особенности
Говяжья печень 9000 Самый богатый источник ретинола
Морковь 835 Бета-каротин, усваивается с жиром
Тыква 400 Мягкий источник каротиноидов
Шпинат и зелень 470 Содержат антиоксиданты
Яичный желток 180 Источник ретинола и жиров
Сливочное масло 680 Улучшает усвоение витамина A

Чтобы витамин A лучше усваивался, важно употреблять его вместе с жирами - например, добавлять растительное масло к овощам или сочетать с молочными продуктами.

Советы шаг за шагом: как помочь обонянию восстановиться

  1. Обратитесь к врачу. Самолечение при нарушении обоняния недопустимо — врач определит причину (вирус, аллергия, полипы и т. д.).

  2. Следите за гигиеной носа. Регулярно промывайте нос солевыми растворами, чтобы уменьшить воспаление и улучшить дыхание.

  3. Используйте витамин A по назначению. Только врач определяет дозировку и форму — капли, мазь или препараты для приёма внутрь.

  4. Обогащайте рацион. Включите в меню продукты, богатые витамином A, а также источники витаминов E и C.

  5. Откажитесь от курения. Табачный дым замедляет восстановление слизистой и разрушает рецепторы.

  6. Проветривайте помещение и увлажняйте воздух. Сухой воздух усугубляет раздражение слизистой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самостоятельно капать в нос аптечные масляные растворы витамина A.
    Последствие: Возможное раздражение слизистой и аллергическая реакция.
    Альтернатива: Использовать препараты по назначению врача, строго соблюдая дозировку.

  • Ошибка: Игнорировать потерю обоняния более 2 недель.
    Последствие: Риск хронического воспаления и повреждения нервных волокон.
    Альтернатива: Консультация отоларинголога или невролога.

  • Ошибка: Применять сосудосуживающие капли без перерыва.
    Последствие: Зависимость и атрофия слизистой.
    Альтернатива: Короткие курсы или замена на солевые растворы.

А что если запахи не возвращаются?

Если после болезни обоняние не восстанавливается более месяца, стоит пройти комплексное обследование. Врач может назначить МРТ для оценки состояния обонятельной луковицы и тест на обоняние, чтобы определить степень нарушения.

В некоторых случаях назначаются физиотерапия, препараты с нейропротекторным действием или витамины группы B, улучшающие питание нервных клеток.

FAQ

Можно ли принимать витамин A самостоятельно?
Нет. Витамин A — жирорастворимый, и его избыток опасен. Только врач определяет дозировку и курс.

Сколько времени занимает восстановление обоняния?
От 2 недель до нескольких месяцев — в зависимости от причины и степени поражения.

Помогают ли витамины группы B при потере запаха?
Да, они поддерживают работу нервной системы и ускоряют восстановление рецепторов в комплексе с витамином A.

Мифы и правда

Миф: Потеря обоняния после простуды проходит всегда сама.
Правда: У некоторых людей без лечения обоняние может не восстановиться.

Миф: Чем больше витамина A — тем лучше.
Правда: Передозировка вызывает головные боли, тошноту и нарушение функции печени.

Миф: Если запахи не чувствуются, значит, повреждены нервы навсегда.
Правда: В большинстве случаев рецепторы восстанавливаются при правильной терапии.

Сон и психология

Потеря обоняния может оказывать психологическое воздействие — ухудшать настроение, снижать аппетит и вызывать тревожность. Врачи советуют не зацикливаться на симптоме: положительные эмоции и восстановление режима сна ускоряют регенерацию нервных клеток.

