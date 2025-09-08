Витаминный салат без уксуса: рецепт, который знают опытные хозяйки
Вы когда-нибудь задумывались, как просто и быстро приготовить салат, который не только вкусный, но и наполнен витаминами? Представьте себе легкое блюдо с ярким летним настроением, которое можно сделать всего за 15 минут — без уксуса, но с насыщенным свежим вкусом. Витаминный салат из капусты, моркови и яблока — именно такой!
Ингредиенты для витаминного салата
- Капуста белокочанная — 300 г
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.
- Болгарский перец — 0,5 шт. (можно больше по вкусу)
- Лимонный сок — 4 ст. л.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Свежая зелень — по желанию
Как приготовить витаминный салат из капусты, моркови и яблока
Сначала аккуратно снимите с кочана 2-4 верхних листа — они нам не понадобятся. Затем тонко нашинкуйте капусту острым ножом. Чем тоньше, тем нежнее будет салат. После шинковки помните капусту руками — это сделает её мягче и сочнее. Яблоко выбирайте кисло-сладкое и очистите от кожуры, чтобы оно не горчило.
Очистите морковь и натрите её на средней тёрке, а яблоко — на крупной. Чтобы яблоко не потемнело, сбрызните его лимонным соком. Это простой трюк сохранит свежесть и привлекательный вид салата.
Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами, а болгарский перец — тонкими брусочками. Если хотите более насыщенный вкус, добавьте целый перец, но и половины будет достаточно.
Выложите все подготовленные ингредиенты в миску, добавьте лимонный сок и растительное масло. Посолите, добавьте сахар для баланса вкуса и тщательно перемешайте. В завершение положите немного измельчённой зелени — укроп, петрушка или кинза отлично подойдут.
Почему стоит выбрать этот салат
- Быстрое приготовление — всего 15 минут.
- Натуральные ингредиенты без уксуса и искусственных добавок.
- Подходит как для лёгкого перекуса, так и в качестве гарнира к основным блюдам.
- Можно легко варьировать рецепт, добавляя любые сырые овощи по вкусу.
Если вы хотите внести в своё меню больше свежести и витаминов, этот салат станет вашим незаменимым помощником. Он отлично освежает и бодрит, особенно в жаркие дни.
