© Own work by Kourosh000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:55

Витаминный салат без уксуса: рецепт, который знают опытные хозяйки

Болгарский перец разнообразит витаминный салат

Вы когда-нибудь задумывались, как просто и быстро приготовить салат, который не только вкусный, но и наполнен витаминами? Представьте себе легкое блюдо с ярким летним настроением, которое можно сделать всего за 15 минут — без уксуса, но с насыщенным свежим вкусом. Витаминный салат из капусты, моркови и яблока — именно такой!

Ингредиенты для витаминного салата

  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.
  • Болгарский перец — 0,5 шт. (можно больше по вкусу)
  • Лимонный сок — 4 ст. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Свежая зелень — по желанию

Как приготовить витаминный салат из капусты, моркови и яблока

Сначала аккуратно снимите с кочана 2-4 верхних листа — они нам не понадобятся. Затем тонко нашинкуйте капусту острым ножом. Чем тоньше, тем нежнее будет салат. После шинковки помните капусту руками — это сделает её мягче и сочнее. Яблоко выбирайте кисло-сладкое и очистите от кожуры, чтобы оно не горчило.

Очистите морковь и натрите её на средней тёрке, а яблоко — на крупной. Чтобы яблоко не потемнело, сбрызните его лимонным соком. Это простой трюк сохранит свежесть и привлекательный вид салата.

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами, а болгарский перец — тонкими брусочками. Если хотите более насыщенный вкус, добавьте целый перец, но и половины будет достаточно.

Выложите все подготовленные ингредиенты в миску, добавьте лимонный сок и растительное масло. Посолите, добавьте сахар для баланса вкуса и тщательно перемешайте. В завершение положите немного измельчённой зелени — укроп, петрушка или кинза отлично подойдут.

Почему стоит выбрать этот салат

  1. Быстрое приготовление — всего 15 минут.
  2. Натуральные ингредиенты без уксуса и искусственных добавок.
  3. Подходит как для лёгкого перекуса, так и в качестве гарнира к основным блюдам.
  4. Можно легко варьировать рецепт, добавляя любые сырые овощи по вкусу.

Если вы хотите внести в своё меню больше свежести и витаминов, этот салат станет вашим незаменимым помощником. Он отлично освежает и бодрит, особенно в жаркие дни.

