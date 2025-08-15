Полезное или опасное: правда о витаминах, которую предпочитают не афишировать

По данным аналитиков, мировой рынок витаминных и минеральных комплексов оценивается примерно в 3 трлн рублей. Более 74% жителей США и две трети британцев признались, что принимают их для поддержания здоровья. Но научные данные не всегда подтверждают их пользу: исследования показывают противоречивые результаты — от отсутствия заметного эффекта до выявления потенциального вреда.

Зачем нужны витамины и минералы

Организм человека не способен самостоятельно вырабатывать эти вещества, поэтому они должны поступать с пищей. Витамин А необходим для зрения и здоровья кожи, витамин С — для иммунной системы, витамин К — для нормального свёртывания крови. Минералы, такие как кальций, магний, калий и селен, также важны для обмена веществ.

Врачи напоминают: никакая добавка не заменит сбалансированного питания, включающего овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, молочные продукты и рыбу. Однако современный рацион всё чаще состоит из фастфуда и ультраобработанных продуктов, что приводит к дефициту микроэлементов.

По словам специалистов из Исследовательского центра питания человека при Минсельхозе США, среднестатистический американец потребляет лишь половину от рекомендованного количества фруктов и овощей, а значит — недополучает важные питательные вещества.

Опасность "мега-дозирования"

Мода на мегадозы витаминов началась ещё в 1970-х, когда известные учёные заявляли, что высокие дозы витамина С способны защитить от простуды и даже от серьёзных болезней. Сегодня на рынке встречаются комплексы, содержащие до 500-1000% от рекомендуемой суточной нормы. При этом добавки практически не регулируются, а их состав не всегда подтверждён клиническими исследованиями.

Медики предупреждают: чрезмерное потребление витаминов может быть опасно. Например, избыток витамина D способен вызвать жажду, частое мочеиспускание, судороги и даже привести к коме. Передозировка витамина А может сопровождаться сильной головной болью, тошнотой, нарушением координации, а в тяжёлых случаях — смертельным исходом.

Отдельные исследования показали, что мегадозы антиоксидантов, таких как бета-каротин или витамин Е, могут повысить риск рака лёгких у курильщиков или увеличить вероятность геморрагического инсульта из-за разжижения крови. Кроме того, избыток одного микроэлемента способен мешать усвоению других.

Витамин D и здоровье

Витамин D вырабатывается в организме под действием солнечного света и участвует в формировании костной ткани. В северных странах, где зимой мало солнца, врачи рекомендуют принимать его дополнительно с октября по март.

Крупное исследование Vital, охватившее более 25 тысяч человек, показало: витамин D не снизил общее количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний или рака, но на 17% уменьшил смертность от онкологии. У участников, принимавших его более двух лет, смертность от рака снизилась на четверть.

Также было выявлено, что витамин D помогает снизить риск аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и псориаз. Однако его влияние на профилактику переломов остаётся спорным: часть исследований фиксировала положительный эффект у пожилых людей, другая — нет.

Поливитамины и старшее поколение

Некоторые данные указывают на пользу поливитаминов для пожилых людей. Долгосрочное исследование показало, что у мужчин старше 70 лет, ежедневно принимавших поливитамины, риск развития рака был на 18% ниже, чем в контрольной группе. В другом проекте — Cosmos 2023 — зафиксировано замедление когнитивного снижения на 60% и снижение риска катаракты.

Эксперты считают, что эффект может быть связан с более скудным рационом и худшим усвоением питательных веществ у людей старшего возраста. При этом приём поливитаминов безопасен, если концентрация компонентов не превышает рекомендованную норму.

Кому витамины действительно нужны

Пожилым людям (особенно в домах престарелых) — сочетание витамина D и кальция может снизить риск переломов бедра почти на 40%.

Беременным женщинам — фолиевая кислота помогает предотвратить дефекты нервной трубки у плода.

Вегетарианцам и тем, кто мало ест рыбу — добавки с омега-3 могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Людям с заболеваниями, нарушающими усвоение питательных веществ (болезнь Крона, язвенный колит), или тем, кто принимает препараты вроде метформина.

Большинство людей могут получать витамины и минералы из пищи, а добавки стоит рассматривать как страховку для определённых групп населения. Врачи подчёркивают: в случае с витаминами принцип "чем больше, тем лучше" не работает.