Витаминная бомба
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:01

Скрытые знаки дефицита витамина Е: проверьте, не угрожают ли они вашему здоровью

Витамин Е редко оказывается в центре внимания, хотя его роль в организме недооценивать нельзя. В отличие от более популярного "собрата" — витамина D, о нём вспоминают лишь тогда, когда организм подает тревожные сигналы. Между тем это вещество влияет на силу мышц, работу нервной системы, состояние кожи и иммунитет.

Диетологи отмечают: дефицит витамина Е обычно не проявляется резко. Его симптомы можно принять за усталость, стресс или возрастные изменения. Несмотря на то что нехватка этого вещества встречается реже, чем недостаток других витаминов, она может существенно повлиять на самочувствие.

Как организм сигнализирует о дефиците

  1. Мышечная слабость.
    При недостатке витамина Е мышцы становятся уязвимыми к окислительному повреждению. Это приводит к снижению силы и повышенной утомляемости. При необъяснимых эпизодах слабости специалисты советуют проверить уровень этого витамина.
  2. Нарушение координации и равновесия.
    Недостаток витамина Е отражается на нервной системе: ухудшается работа нервных волокон, что может вызвать неуклюжесть, шаткость при ходьбе, трудности с мелкой моторикой и даже невнятную речь. Такое состояние в медицине называют атаксией. У детей симптомы чаще проявляются в возрасте от 5 до 15 лет, но раннее назначение витамина Е помогает их предотвратить.
  3. Онемение и покалывание в конечностях.
    Периферическая нейропатия — еще один возможный признак дефицита. Она возникает, когда повреждаются нервы вне головного и спинного мозга. Человек может ощущать "мурашки", покалывание или слабость в руках и ногах. Однако такие проявления могут быть связаны и с другими причинами, поэтому необходима медицинская диагностика.
  4. Проблемы со зрением.
    Глаза особенно уязвимы к воздействию свободных радикалов. Нехватка витамина Е повышает риск развития заболеваний, ухудшения четкости зрения и способности фокусироваться. Ученые отмечают, что антиоксидантные свойства α-токоферола помогают защищать клетки глаз, хотя данные о влиянии добавок на зрение у людей пока остаются противоречивыми.
  5. Ослабленный иммунитет.
    Витамин Е поддерживает защитные силы организма. При его недостатке человек чаще подвержен инфекциям, а иммунный ответ становится менее выраженным. Исследования показывают, что эффект добавок может быть заметен не у всех, а лишь у отдельных групп людей.
  6. Сухая и раздраженная кожа.
    Нехватка витамина Е приводит к нарушению барьерных функций кожи. Она становится сухой, склонной к шелушению и раздражению. У пациентов с атопическим дерматитом прием витамина Е помогал уменьшать зуд и повреждения кожи.
  7. Анемия.
    Витамин Е необходим для образования и защиты эритроцитов. При его недостатке развивается гемолитическая анемия, когда клетки крови разрушаются быстрее, чем организм успевает их воспроизводить. Симптомами могут быть бледность, одышка и сильная усталость.

Как восполнить витамин Е

Взрослому человеку требуется около 15 мг витамина Е в сутки. Обычно этого достаточно для поддержания здоровья, если рацион сбалансирован.

Природные источники витамина Е:

  • миндаль и семена подсолнечника,
  • шпинат и брокколи,
  • авокадо,
  • фундук,
  • растительные масла (в том числе из семян чиа).

Простые способы повысить его потребление: добавлять шпинат в смузи, использовать авокадо в качестве пасты для бутербродов, перекусывать орехами, посыпать ими каши или салаты.

Прислушиваться к сигналам организма важно для раннего выявления дефицита. При подозрении на нехватку витамина Е специалисты советуют не заниматься самолечением, а обратиться к врачу или диетологу, который подберет индивидуальный план питания или при необходимости назначит добавки.

Эксперты напоминают: биологически активные добавки не являются лекарством, их не используют для лечения или профилактики заболеваний. Особенно осторожно следует подходить к их применению во время беременности, грудного вскармливания и в детском возрасте — только по рекомендации врача.

