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Подсолнечное масло
Подсолнечное масло
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 14:54

Для здоровья кожи и защиты клеток: витамин E можно получить из продуктов за копейки

Суточную норму витамина E, необходимую для полноценного функционирования организма, можно полностью восполнить с помощью обычных продуктов питания, рассказала NewsInfo.Ru молекулярный биолог, биохимик, нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева. По словам эксперта, взрослому человеку требуется всего около 15 мг этого вещества в день, что делает достижение целевого показателя вполне реальной задачей без использования синтетических добавок.

Специалист пояснила, что витамин E относится к категории жирорастворимых соединений, поэтому его основная концентрация сосредоточена в растительных маслах, орехах и семенах. При этом опасения по поводу высокой калорийности таких продуктов часто преувеличены, так как для покрытия дефицита требуются минимальные порции. Современные исследования подтверждают, что витамины из аптеки не заменят разнообразное питание, которое остается фундаментом здоровья.

"Начнём с того, что витамин Е — жирорастворимый. Его источники — продукты, содержащие жиры: масла, орехи и семена. Многих пугает калорийность такой пищи, но хорошая новость в том, что витамин Е очень активен, поэтому организму требуются миллиграммы, а не граммы", — рассказала Дробышева.

Лидером по содержанию этого нутриента биолог назвала нерафинированные растительные масла. Всего одна столовая ложка подсолнечного масла, добавленная в салат, обеспечивает поступление 6–7 мг витамина E. Таким образом, даже одна порция свежей зелени с заправкой закрывает почти половину дневной потребности. Важно помнить, что лишний вес растет даже при правильном питании, если не контролировать объем потребляемых жиров.

Вторым важным источником эксперт считает нежареные семечки и орехи, такие как фундук и миндаль. Небольшая горсть сырых семян подсолнечника весом около 30 граммов способна дать организму до 10 мг полезного вещества. Диетологи также подчеркивают, что орехи возвращают мозгу энергию и являются доступной альтернативой дорогостоящим деликатесам.

"Чтобы закрыть суточную норму в 15 мг без переедания и лишних калорий, можно представить такое сочетание: одна столовая ложка подсолнечного масла для салата и небольшая горсть сырых семечек или пять-семь орехов фундука в качестве перекуса. Этого достаточно, чтобы полностью покрыть дневную потребность — без лишних трат на деликатесы вроде красной икры", — пояснила эксперт.

Дробышева отметила, что сбалансированный рацион позволяет избегать покупки дорогостоящих БАДов. Тем не менее, потребителям следует сохранять бдительность, так как фанатичное доверие маркетингу часто мешает объективно оценивать состояние здоровья.

Проверено экспертом: диетолог Александр Соколов

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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