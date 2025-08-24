Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина
Женщина
© https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:23

Кости прочнее стали, иммунитет на высоте: какой витамин женщины после 60 должны принимать как лекарство

Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет

С возрастом потребности организма в питательных веществах меняются, и для женщин после 60 лет одним из важнейших становится витамин D. Диетологи отмечают, что его дефицит в этой возрастной группе встречается особенно часто, а достаточное количество помогает замедлить возрастные изменения и сохранить здоровье.

Почему витамин D особенно важен после 60 лет

Этот жирорастворимый витамин участвует во множестве процессов, которые поддерживают выносливость, прочность костей, работу мышц и иммунитет. По данным специалистов, взрослым старше 50 лет рекомендуется ежедневно получать 600-800 МЕ витамина D (15-20 мкг).

После наступления менопаузы организм женщины теряет эстроген, что ускоряет потерю костной массы. Диетолог Эйвери Ценкер подчёркивает: витамин D необходим для усвоения кальция, и его нехватка повышает риск развития остеопороза, наиболее распространённого среди женщин в постменопаузе. Исследования показывают, что сочетание кальция и витамина D увеличивает плотность костей и снижает вероятность переломов бедра.

Поддержка мышц и профилактика падений

По словам эксперта Саманты ДеВито, витамин D важен не только для костей, но и для мышечной ткани: в клетках есть рецепторы, которые активируются под его воздействием. Это улучшает баланс, силу и координацию движений, что снижает риск падений. Учёные отмечают: низкий уровень витамина D связан с саркопенией — потерей мышечной массы и силы, характерной для пожилого возраста.

Влияние на гормональный баланс

Специалисты также напоминают, что витамин D поддерживает работу гормонов. Он регулирует паратиреоидный гормон, помогает организму эффективнее реагировать на инсулин и поддерживает функцию щитовидной железы. Патриция Бэннан объясняет: после 60 лет снижение уровня эстрогена и уменьшение выработки витамина D создают "двойной удар" по гормональной системе, что может привести к проблемам с костями, обменом веществ и настроением.

Недостаток этого витамина повышает риск остеопороза, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также может сопровождаться нарушением сна, воспалительными процессами и ослаблением иммунитета.

Поддержка иммунной системы

Витамин D задействован в работе как врождённого, так и приобретённого иммунитета. Иммунные клетки имеют специальные рецепторы, и при их активации организм эффективнее противостоит инфекциям. Диетологи отмечают, что витамин D может способствовать укреплению иммунной системы после менопаузы, однако для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Продукты, богатые витамином D

Организм способен синтезировать витамин D под воздействием солнца, но этого часто недостаточно, особенно у тех, кто живёт в северных регионах или много времени проводит в помещении. Поэтому важно включать в рацион продукты, содержащие этот витамин:

  • жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, форель);
  • яйца;
  • молочные продукты (молоко, сыр, йогурт);
  • обогащённые растительные напитки (соевое, миндальное, овсяное молоко);
  • обогащённые сухие завтраки;
  • некоторые виды грибов.

Другие важные нутриенты для женщин старшего возраста

  • Белок. Женщинам после 60 лет необходимо получать не менее 0,8 г белка на 1 кг массы тела в день, а при регулярных физических нагрузках — до 1-1,2 г/кг. Это помогает сохранить мышечную массу и обмен веществ.
  • Кальций. Его усвоение снижается с возрастом, поэтому минерал необходим для профилактики остеопороза и переломов.
  • Витамин B12. Его усвоение также ухудшается, особенно у людей на растительной диете. Витамин важен для кроветворения, работы нервной системы и синтеза ДНК.

Эксперты подчёркивают: витамин D играет ключевую роль в здоровом старении женщин — от костей и мышц до гормонального фона и иммунитета. Поддерживать оптимальный уровень можно с помощью правильного питания, разумного пребывания на солнце и приёма добавок по рекомендации врача. В сочетании с белком, кальцием, витамином B12 и регулярной физической активностью это позволяет женщинам старшего возраста дольше сохранять силу, подвижность и хорошее самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семь малозаметных признаков дефицита витамина Е вчера в 18:01

Скрытые знаки дефицита витамина Е: проверьте, не угрожают ли они вашему здоровью

Вы знаете, что дефицит витамина Е может проявляться через обычные признаки? Узнайте о 7 тревожных симптомах и о том, как восполнить его запасы.

Читать полностью » Пятиступенчатая система ухода за руками: как сохранить кожу молодой и здоровой вчера в 17:59

Почему ваши руки выдают возраст: 5 шагов к улучшению состояния кожи

Узнайте, как вернуть женщинам молодость кожи рук с помощью пяти простых шагов: от очищения до защиты от солнца. Каждый шаг важен для вашего ухода.

Читать полностью » Врач Буланже: внезапная потеря веса у пожилых связана с утратой мышц вчера в 17:14

Мышцы тают быстрее, чем кажется: вот что запускает процесс после 50 лет

С возрастом мы теряем до 30% мышечной массы, но это можно изменить! Узнайте, как белок и движение помогут сохранить силу после 65 лет.

Читать полностью » Остин Батлер признался, что пережил приступ временной слепоты во время съемок вчера в 16:58

Изменить здоровье вместо ролей: уроки Остина Батлера о балансе между работой и личной жизнью

Остин Батлер поделился шокирующими историями о здоровье. Мигрень и временная слепота заставили его переосмыслить актерство и доставшее тяжелое бремя.

Читать полностью » Учёные назвали робало одной из самых полезных рыб Средиземноморья вчера в 16:01

Съешьте это, чтобы помолодеть: рыба для тех, кто заботится о здоровье мозга и сердца

Узнайте о пользе робало — рыбе, богатой Омега-3, минералами и белком. Рецепты приготовления и полезные свойства этого продукта.

Читать полностью » Гарвардские эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное отшелушивание кожи вчера в 15:53

Опасные последствия отшелушивания: узнайте, кто может столкнуться с проблемами на коже

Отшелушивание кожи может быть одновременно полезным и опасным. Узнайте, как правильно ухаживать за своей кожей, избегая рисков и ошибок!

Читать полностью » Ацерола признана одним из самых богатых источников витамина С вчера в 15:47

Недостаток витамина С — скрытый враг: чем может помочь этот фрукт

Ацерола — суперфуд с высоким содержанием витамина C, укрепляет иммунитет, защищает от старения, помогает похудеть и снизить давление.

Читать полностью » Врач назвала пользу ходьбы для снижения давления, холестерина и контроля веса вчера в 14:28

Лень может стоить инфаркта: как прогулки спасают жизнь

Регулярная ходьба укрепляет сердечную мышцу, снижает уровень «плохого» холестерина и помогает контролировать давление. Врач рассказала, сколько нужно ходить, чтобы защитить сердце — и кому лучше выбрать бег.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона
Спорт и фитнес

Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода
Еда

Профессор Джон Бакли: яйца не повышают холестерин при сбалансированной диете
Туризм

Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов
Питомцы

Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных
Авто и мото

Статистика ДТП: как распространённые заблуждения о вождении влияют на безопасность
Наука и технологии

Учёные обнаружили в норвежской пещере кости белых медведей, моржей и китов возрастом 75 000 лет
Авто и мото

Как продлить срок службы сцепления: советы от специалистов по ремонту автомобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru