Кости прочнее стали, иммунитет на высоте: какой витамин женщины после 60 должны принимать как лекарство

С возрастом потребности организма в питательных веществах меняются, и для женщин после 60 лет одним из важнейших становится витамин D. Диетологи отмечают, что его дефицит в этой возрастной группе встречается особенно часто, а достаточное количество помогает замедлить возрастные изменения и сохранить здоровье.

Почему витамин D особенно важен после 60 лет

Этот жирорастворимый витамин участвует во множестве процессов, которые поддерживают выносливость, прочность костей, работу мышц и иммунитет. По данным специалистов, взрослым старше 50 лет рекомендуется ежедневно получать 600-800 МЕ витамина D (15-20 мкг).

После наступления менопаузы организм женщины теряет эстроген, что ускоряет потерю костной массы. Диетолог Эйвери Ценкер подчёркивает: витамин D необходим для усвоения кальция, и его нехватка повышает риск развития остеопороза, наиболее распространённого среди женщин в постменопаузе. Исследования показывают, что сочетание кальция и витамина D увеличивает плотность костей и снижает вероятность переломов бедра.

Поддержка мышц и профилактика падений

По словам эксперта Саманты ДеВито, витамин D важен не только для костей, но и для мышечной ткани: в клетках есть рецепторы, которые активируются под его воздействием. Это улучшает баланс, силу и координацию движений, что снижает риск падений. Учёные отмечают: низкий уровень витамина D связан с саркопенией — потерей мышечной массы и силы, характерной для пожилого возраста.

Влияние на гормональный баланс

Специалисты также напоминают, что витамин D поддерживает работу гормонов. Он регулирует паратиреоидный гормон, помогает организму эффективнее реагировать на инсулин и поддерживает функцию щитовидной железы. Патриция Бэннан объясняет: после 60 лет снижение уровня эстрогена и уменьшение выработки витамина D создают "двойной удар" по гормональной системе, что может привести к проблемам с костями, обменом веществ и настроением.

Недостаток этого витамина повышает риск остеопороза, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также может сопровождаться нарушением сна, воспалительными процессами и ослаблением иммунитета.

Поддержка иммунной системы

Витамин D задействован в работе как врождённого, так и приобретённого иммунитета. Иммунные клетки имеют специальные рецепторы, и при их активации организм эффективнее противостоит инфекциям. Диетологи отмечают, что витамин D может способствовать укреплению иммунной системы после менопаузы, однако для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Продукты, богатые витамином D

Организм способен синтезировать витамин D под воздействием солнца, но этого часто недостаточно, особенно у тех, кто живёт в северных регионах или много времени проводит в помещении. Поэтому важно включать в рацион продукты, содержащие этот витамин:

жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, форель);

яйца;

молочные продукты (молоко, сыр, йогурт);

обогащённые растительные напитки (соевое, миндальное, овсяное молоко);

обогащённые сухие завтраки;

некоторые виды грибов.

Другие важные нутриенты для женщин старшего возраста

Белок . Женщинам после 60 лет необходимо получать не менее 0,8 г белка на 1 кг массы тела в день, а при регулярных физических нагрузках — до 1-1,2 г/кг. Это помогает сохранить мышечную массу и обмен веществ.

. Женщинам после 60 лет необходимо получать не менее 0,8 г белка на 1 кг массы тела в день, а при регулярных физических нагрузках — до 1-1,2 г/кг. Это помогает сохранить мышечную массу и обмен веществ. Кальций . Его усвоение снижается с возрастом, поэтому минерал необходим для профилактики остеопороза и переломов.

. Его усвоение снижается с возрастом, поэтому минерал необходим для профилактики остеопороза и переломов. Витамин B12. Его усвоение также ухудшается, особенно у людей на растительной диете. Витамин важен для кроветворения, работы нервной системы и синтеза ДНК.

Эксперты подчёркивают: витамин D играет ключевую роль в здоровом старении женщин — от костей и мышц до гормонального фона и иммунитета. Поддерживать оптимальный уровень можно с помощью правильного питания, разумного пребывания на солнце и приёма добавок по рекомендации врача. В сочетании с белком, кальцием, витамином B12 и регулярной физической активностью это позволяет женщинам старшего возраста дольше сохранять силу, подвижность и хорошее самочувствие.