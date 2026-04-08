Жара
Ирина Малова Опубликована 08.04.2026 в 17:11

Солнце работает как витамин: но лишние минуты запускают опасный процесс

Солнечный свет помогает организму самостоятельно вырабатывать витамин D, но для этого достаточно короткого времени на открытых участках кожи, пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. О безопасной длительности пребывания на солнце и рисках ультрафиолета он рассказал в беседе с NewsInfo.

Болибок отметил, что солнце не является прямым источником витамина D, но запускает его синтез в коже под воздействием ультрафиолета. При этом многое зависит от широты: в умеренных регионах достаточный уровень ультрафиолета появляется только в период от весеннего до осеннего равноденствия.

Он пояснил, что в летний период человеку достаточно непродолжительного пребывания на солнце, чтобы получить суточную норму витамина.

"Если брать умеренную среднюю полосу России, то человеку достаточно на солнце побыть, если летний период времени, около десяти-пятнадцати минут, лицо, руки открыты. Необязательно загорать целиком, открытой части тела достаточно, чтобы выработалась дневная норма витамина D3", — отметил Болибок.

Он подчеркнул, что превышение этого времени может быть опасным, так как ультрафиолет способен вызывать повреждения кожи и повышать риск онкологических заболеваний.

"Чем дольше человек находится на солнце, чем белее его кожа, тем более вероятно возникновение таких вот последствий", — предупредил иммунолог.

Эксперт добавил, что безопасная граница определяется реакцией кожи: если появляется покраснение или ожог, значит воздействие было чрезмерным. Он также напомнил о необходимости постепенно приучать кожу к солнцу, чтобы снизить риск негативных последствий и фотостарения.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

