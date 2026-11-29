Медицинская практика последних десятилетий построена на парадоксе: мы активно измеряем химический уровень витамина D в крови, но редко задаемся вопросом, отражает ли это число реальное состояние организма в данный момент. Традиционно считается, что низкий показатель требует немедленного восполнения, независимо от времени года. Однако новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, предлагает переосмыслить этот подход. Ученые из Уппсальского университета (Швеция) продемонстрировали, что сезонный контекст измерения критически важен: зимний «провал» уровня витамина D является нормой для многих жителей высоких широт и не предсказывает негативных последствий для здоровья, тогда как летний дефицит служит маркером истинной патологии.

Механизм выработки витамина D тесно связан с доступностью ультрафиолетового излучения. Кожа синтезирует этот витамин под воздействием солнца, интенсивность которого зависит от широты и длины светового дня. Для большинства европейцев зимние месяцы — это период, когда солнечного спектра недостаточно для полноценного синтеза. В результате к концу зимы концентрация витамина D в сыворотке крови закономерно снижается на 20–50% по сравнению с летними показателями. Летом, напротив, запасы активно пополняются. Эта сезонная динамика — не сбой системы, а естественный ритм метаболизма, заложенный эволюцией.

Проблема ложных сирен

В последние десятилетия индустрия здоровья сделала ставку на витамин D как универсальную профилактическую добавку. Мировой рынок этих препаратов и сопутствующих лабораторных тестов оценивается в 2,3 миллиарда долларов США. От трети до половины взрослого населения западных стран регулярно принимает добавки, полагая, что они снизят риск переломов, инфекций, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако данные рандомизированных клинических испытаний (РКИ) — «золотого стандарта» доказательной медицины — не подтверждают массовой эффективности таких добавок для защиты от переломов или снижения общей смертности.

Авторы нового исследования полагали, что причина этого противоречия кроется в методологии прошлых тестов. В больших когортных исследованиях участников часто тестируют в случайное время года. Если в этот момент на дворе зима, низкий уровень витамина D будет зафиксирован у здоровых людей, у которых организм просто использует накопленные запасы. В результате таких исследований невозможно выделить подгруппу людей с *истинным*, длительным дефицитом — тех, кому добавки могли бы действительно помочь. Это как пытаться определить уровень топлива в баке автомобиля по показаниям датчика зимой, когда машина простаивает: низкое давление не означает, что в баке пусто, а лишь то, что двигатель не работает.

Летняя правда

Исследователи решили проверить гипотезу о специфичности летних измерений. Они проанализировали данные двух когорт пожилых шведов: 5010 женщин (средний возраст 68 лет) и 7291 человека обоих полов (средний возраст 75 лет), всего более 12 000 участников. На старте наблюдения у всех измеряли концентрацию витамина D. В течение среднего срока наблюдения в 11 лет у 3573 участника наступила смерть, а у 3134发生了 перелом (включая 886 переломов шейки бедра).

Статистический анализ с поправкой на возраст, пол и индекс массы тела выявил четкую закономерность. У людей, чей уровень витамина D был низким именно в летний период, риск последующих переломов и смерти был статистически значимо выше, чем у тех, у кого летние показатели были в норме. Однако у группы людей с низким зимним уровнем (зафиксированным с января по март) такого повышенного риска не обнаружено.

Это различие объясняется физиологией накопления. Зимнее снижение уровня в крови компенсируется использованием эндогенных (внутренних) запасов витамина D, накопленных в жировой ткани и печени в солнечные месяцы. Организм продолжает получать необходимое количество витамина из этих депо, даже когда его уровень в крови падает. Летом же, когда синтез в коже максимален, организм должен быть способен поддерживать высокий уровень в крови естественным путем. Если в этот пиковый период синтез не способен поднять показатель до нормы, это свидетельствует о нарушении метаболизма, недостаточном усвоении или других системных сбоях. В таких случаях добавка становится не просто «витамином для профилактики», а терапевтическим вмешательством, направленным на коррекцию реальной неспособности организма к гомеостазу.

Точка отсчета

Открытие не отменяет важность витамина D для здоровья костей и усвоения кальция. Оно переносит акцент с массового превентивного применения на адресное выявление истинного дефицита. Лето становится не просто временем отпусков, а естественным диагностическим окном. Если организм не может поддержать уровень витамина D в летние месяцы, когда условия для его синтеза максимально благоприятны, это сигнал, что система работает с перегрузкой. В таком случае добавка не является опцией, а необходимостью для предотвращения переломов и других осложнений. Это смещение фокуса с сезонной нормы на летнюю патологию меняет логику назначения: от «все получают» к «те, кто не может производить».