Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Усталая женщина
Усталая женщина
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:53

Неожиданный виновник перепадов настроения: почему дело не в стрессе и не в шоколаде

Исследования показывают: дефицит витамина D усиливает симптомы ПМС и влияет на настроение женщин

Предменструальный синдром знаком большинству женщин: от лёгкой раздражительности до настоящих эмоциональных качелей, боли и бессонницы. Но если эти симптомы становятся слишком выраженными, стоит обратить внимание не только на гормоны, но и на уровень витамина D — того самого "солнечного" гормона, который регулирует десятки процессов в организме. Новые исследования показывают, что его дефицит может напрямую усиливать проявления ПМС и влиять на настроение.

Почему витамин D важен для женского организма

Витамин D участвует почти во всех системах тела — от обмена веществ до иммунитета. Он поддерживает здоровье костей, способствует усвоению кальция, влияет на работу мышц и даже помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако одна из менее очевидных, но крайне значимых его функций — участие в поддержании эмоционального равновесия и работы мозга.

Когда уровень витамина D падает, снижается и активность нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение и способность справляться со стрессом. Отсюда — усталость, тревожность, раздражительность и, как ни странно, усиление симптомов ПМС.

"Если вы сильно страдаете от ПМС или ПМДР, проверьте уровень витамина D", — советует физиолог и диетолог Стейси Симс.

Как витамин D связан с ПМС

Симптомы предменструального синдрома знакомы почти каждой женщине. Исследования показывают, что 95% женщин репродуктивного возраста испытывают их в той или иной форме. Это не просто перепады настроения — у многих они сопровождаются болями, тягой к сладкому, головными болями и нарушениями сна. По словам Симс, причина может быть не только в гормональном фоне, но и в недостатке витамина D, который влияет на работу мозга и нервной системы.

Учёные отмечают, что дефицит этого витамина связан с пониженным уровнем серотонина — "гормона счастья". Без достаточного количества солнечного витамина мозг буквально теряет способность поддерживать эмоциональную стабильность.

Что говорят исследования

  1. Многочисленные работы подтверждают, что витамин D способствует улучшению когнитивных функций и помогает мозгу поддерживать сбалансированное настроение.
  2. Обзор 2020 года показал: у людей с расстройствами настроения уровень витамина D часто ниже нормы.
  3. Систематический анализ 15 исследований выявил, что приём добавок витамина D особенно положительно влияет на эмоциональное состояние молодых женщин.

Советы шаг за шагом

Чтобы улучшить самочувствие и снизить проявления ПМС, начните с простых шагов:

  1. Сдайте анализ крови. Оптимальный уровень витамина D — 50 нг/мл и выше.
  2. Проводите время на солнце. Даже 15-20 минут в день помогают коже вырабатывать витамин D естественным образом.
  3. Добавьте в рацион жирные сорта рыбы (лосось, сардины, скумбрия), яйца и обогащённые молочные продукты.
  4. Принимайте добавки. В осенне-зимний период, когда солнца мало, пищевых источников недостаточно. Выбирайте качественные капсулы или капли с витамином D3.
  5. Комбинируйте с магнием и витамином K2 - они усиливают усвоение и распределение витамина D по организму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать слабость и раздражительность перед месячными.
    Последствие: Симптомы ПМС со временем усиливаются, настроение нестабильно, а сон нарушается.
    Альтернатива: Проверьте уровень витамина D, добавьте в рацион добавки и пересмотрите питание.
  • Ошибка: Полагаться только на солнечные ванны.
    Последствие: В регионах с коротким световым днём запасы витамина D быстро истощаются.
    Альтернатива: Используйте добавки под контролем врача, особенно в осенне-зимний сезон.
  • Ошибка: Принимать добавки без жировой пищи.
    Последствие: Витамин D плохо усваивается.
    Альтернатива: Принимайте его во время еды, содержащей масла, орехи или авокадо.

А что если вы не страдаете от ПМС?

Даже если ваш цикл проходит спокойно, витамин D всё равно играет ключевую роль в профилактике многих состояний. Он укрепляет иммунитет, снижает риск воспалений, помогает поддерживать плотность костей и даже влияет на качество сна. Поэтому включить его в ежедневный уход за здоровьем стоит каждой женщине, независимо от возраста.

Плюсы и минусы добавок витамина D

Плюсы

Минусы

Поддерживает настроение и энергию

При передозировке возможен избыток кальция

Укрепляет иммунную систему

Требует регулярного контроля уровня

Снижает выраженность ПМС

Не заменяет полноценное питание

Поддерживает здоровье костей

Некоторые формы усваиваются хуже

Прост в приёме

Может взаимодействовать с лекарствами

Мифы и правда

Миф 1. Достаточно просто гулять на солнце.
Правда: В большинстве регионов уровень ультрафиолета недостаточен для синтеза нужного количества витамина D, особенно осенью и зимой.

Миф 2. Витамин D нужен только детям и пожилым.
Правда: Он критически важен и для женщин репродуктивного возраста — от работы мозга до регуляции гормонов.

Миф 3. Его можно получить только из рыбы.
Правда: Некоторые молочные продукты, масла и даже грибы также содержат витамин D, но их недостаточно без добавок.

Интересные факты

  1. Уровень витамина D может падать не только зимой, но и летом — у людей, постоянно пользующихся солнцезащитным кремом.
  2. Витамин D больше похож на гормон, чем на витамин, так как регулирует работу более 200 генов.
  3. Его нехватка связана не только с ПМС, но и с депрессией, усталостью и нарушениями сна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Через 3–5 дней после отказа от сладкого появляются головная боль и раздражительность — признаки сахарной ломки сегодня в 16:47
Организм переживает ломку: что происходит при отказе от сладкого

Отказ от сахара — это не только вопрос силы воли, но и настоящая борьба. Узнайте, как ваш мозг реагирует на сахар и что поможет преодолеть тягу.

Читать полностью » Дерматологи: ребристость ногтей чаще связана с дефицитом витаминов B7 и железа сегодня в 16:30
Они теряют блеск, а тело — равновесие: как ногти подают первые сигналы тревоги

Ребристые и тусклые ногти — не просто косметическая мелочь. Разбираемся, что может скрываться за изменениями и как вернуть ногтям здоровый вид.

Читать полностью » Даже лёгкое обезвоживание снижает внимательность, а короткий сон на 15–20 минут повышает продуктивность сегодня в 15:43
Мозг не выдерживает XXI века: почему сосредоточенность стала роскошью

Узнайте, как улучшить концентрацию внимания и повысить продуктивность. Простые шаги, научно-доказанные методы и секреты от экспертов помогут побороть рассеянность.

Читать полностью » Диетологи РАН: 200 г творога в день достаточно для восполнения кальция у взрослых сегодня в 15:25
Один продукт, который заменяет мясо, лекарства и витамины — и это вовсе не суперфуд

Творог называют суперпродуктом, но не всем он подходит одинаково. Разбираемся, где проходит грань между пользой и вредом, и как выбрать лучший вариант.

Читать полностью » Эндокринолог Дарья Кемпа объяснила, почему храп может быть признаком опасного синдрома апноэ сна сегодня в 14:30
Когда сон становится смертельно опасным: храп может быть первым сигналом беды

Почему храп может быть симптомом опасного заболевания и какие методы действительно помогают вернуть спокойный сон и здоровье сердца.

Читать полностью » Малоподвижный образ жизни ускоряет разрушение суставов — эксперт Ирина Лялина сегодня в 14:12
Наш скелет мстит за лень: как сидячий образ жизни разрушает кости и суставы незаметно

Как сохранить здоровье костей и суставов? Эксперт рассказала, какие привычки разрушают опорно-двигательную систему и как их заменить на полезные.

Читать полностью » Масла и сметана усиливают воспаление при солнечных ожогах — Ирина Скорогудаева сегодня в 13:28
Кожа горит — не трогай сметану: что действительно помогает при солнечных ожогах

Что делать при солнечном ожоге, какие средства действительно помогают, а какие только вредят — советы врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой.

Читать полностью » Промышленные сладости повышают риск рака и диабета — онколог Сергей Родимов сегодня в 13:28
Срок годности против совести: как отличить натуральные сладости от химических подделок

Онколог объяснил, какие сладости можно есть без вреда для здоровья и как отличить безопасные продукты от потенциально опасных.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринары рассказали, как полностью убрать запах кошачьей мочи из квартиры
Спорт и фитнес
Тест Купера: как определить уровень физической подготовки без оборудования
Еда
Эксперты советуют хранить сливочное масло в фольге или герметичной упаковке
Красота и здоровье
Эксперты: питание и гормоны влияют на работу сальных желез кожи головы
Садоводство
Суккуленты помогают экономить воду и формировать устойчивые ландшафты
Красота и здоровье
Эксперты: шампунь очищает кожу головы, но не влияет на рост волос
Авто и мото
Скрип дворников часто вызван неправильным положением резины после простоя
Спорт и фитнес
Короткая тренировка без нагрузки на суставы: фитнес-эксперты показали 5 эффективных упражнений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet