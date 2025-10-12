Неожиданный виновник перепадов настроения: почему дело не в стрессе и не в шоколаде
Предменструальный синдром знаком большинству женщин: от лёгкой раздражительности до настоящих эмоциональных качелей, боли и бессонницы. Но если эти симптомы становятся слишком выраженными, стоит обратить внимание не только на гормоны, но и на уровень витамина D — того самого "солнечного" гормона, который регулирует десятки процессов в организме. Новые исследования показывают, что его дефицит может напрямую усиливать проявления ПМС и влиять на настроение.
Почему витамин D важен для женского организма
Витамин D участвует почти во всех системах тела — от обмена веществ до иммунитета. Он поддерживает здоровье костей, способствует усвоению кальция, влияет на работу мышц и даже помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако одна из менее очевидных, но крайне значимых его функций — участие в поддержании эмоционального равновесия и работы мозга.
Когда уровень витамина D падает, снижается и активность нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение и способность справляться со стрессом. Отсюда — усталость, тревожность, раздражительность и, как ни странно, усиление симптомов ПМС.
"Если вы сильно страдаете от ПМС или ПМДР, проверьте уровень витамина D", — советует физиолог и диетолог Стейси Симс.
Как витамин D связан с ПМС
Симптомы предменструального синдрома знакомы почти каждой женщине. Исследования показывают, что 95% женщин репродуктивного возраста испытывают их в той или иной форме. Это не просто перепады настроения — у многих они сопровождаются болями, тягой к сладкому, головными болями и нарушениями сна. По словам Симс, причина может быть не только в гормональном фоне, но и в недостатке витамина D, который влияет на работу мозга и нервной системы.
Учёные отмечают, что дефицит этого витамина связан с пониженным уровнем серотонина — "гормона счастья". Без достаточного количества солнечного витамина мозг буквально теряет способность поддерживать эмоциональную стабильность.
Что говорят исследования
- Многочисленные работы подтверждают, что витамин D способствует улучшению когнитивных функций и помогает мозгу поддерживать сбалансированное настроение.
- Обзор 2020 года показал: у людей с расстройствами настроения уровень витамина D часто ниже нормы.
- Систематический анализ 15 исследований выявил, что приём добавок витамина D особенно положительно влияет на эмоциональное состояние молодых женщин.
Советы шаг за шагом
Чтобы улучшить самочувствие и снизить проявления ПМС, начните с простых шагов:
- Сдайте анализ крови. Оптимальный уровень витамина D — 50 нг/мл и выше.
- Проводите время на солнце. Даже 15-20 минут в день помогают коже вырабатывать витамин D естественным образом.
- Добавьте в рацион жирные сорта рыбы (лосось, сардины, скумбрия), яйца и обогащённые молочные продукты.
- Принимайте добавки. В осенне-зимний период, когда солнца мало, пищевых источников недостаточно. Выбирайте качественные капсулы или капли с витамином D3.
- Комбинируйте с магнием и витамином K2 - они усиливают усвоение и распределение витамина D по организму.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Игнорировать слабость и раздражительность перед месячными.
Последствие: Симптомы ПМС со временем усиливаются, настроение нестабильно, а сон нарушается.
Альтернатива: Проверьте уровень витамина D, добавьте в рацион добавки и пересмотрите питание.
- Ошибка: Полагаться только на солнечные ванны.
Последствие: В регионах с коротким световым днём запасы витамина D быстро истощаются.
Альтернатива: Используйте добавки под контролем врача, особенно в осенне-зимний сезон.
- Ошибка: Принимать добавки без жировой пищи.
Последствие: Витамин D плохо усваивается.
Альтернатива: Принимайте его во время еды, содержащей масла, орехи или авокадо.
А что если вы не страдаете от ПМС?
Даже если ваш цикл проходит спокойно, витамин D всё равно играет ключевую роль в профилактике многих состояний. Он укрепляет иммунитет, снижает риск воспалений, помогает поддерживать плотность костей и даже влияет на качество сна. Поэтому включить его в ежедневный уход за здоровьем стоит каждой женщине, независимо от возраста.
Плюсы и минусы добавок витамина D
|
Плюсы
|
Минусы
|
Поддерживает настроение и энергию
|
При передозировке возможен избыток кальция
|
Укрепляет иммунную систему
|
Требует регулярного контроля уровня
|
Снижает выраженность ПМС
|
Не заменяет полноценное питание
|
Поддерживает здоровье костей
|
Некоторые формы усваиваются хуже
|
Прост в приёме
|
Может взаимодействовать с лекарствами
Мифы и правда
Миф 1. Достаточно просто гулять на солнце.
Правда: В большинстве регионов уровень ультрафиолета недостаточен для синтеза нужного количества витамина D, особенно осенью и зимой.
Миф 2. Витамин D нужен только детям и пожилым.
Правда: Он критически важен и для женщин репродуктивного возраста — от работы мозга до регуляции гормонов.
Миф 3. Его можно получить только из рыбы.
Правда: Некоторые молочные продукты, масла и даже грибы также содержат витамин D, но их недостаточно без добавок.
Интересные факты
- Уровень витамина D может падать не только зимой, но и летом — у людей, постоянно пользующихся солнцезащитным кремом.
- Витамин D больше похож на гормон, чем на витамин, так как регулирует работу более 200 генов.
- Его нехватка связана не только с ПМС, но и с депрессией, усталостью и нарушениями сна.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru