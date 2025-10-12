Неожиданный виновник перепадов настроения: почему дело не в стрессе и не в шоколаде

Предменструальный синдром знаком большинству женщин: от лёгкой раздражительности до настоящих эмоциональных качелей, боли и бессонницы. Но если эти симптомы становятся слишком выраженными, стоит обратить внимание не только на гормоны, но и на уровень витамина D — того самого "солнечного" гормона, который регулирует десятки процессов в организме. Новые исследования показывают, что его дефицит может напрямую усиливать проявления ПМС и влиять на настроение.

Почему витамин D важен для женского организма

Витамин D участвует почти во всех системах тела — от обмена веществ до иммунитета. Он поддерживает здоровье костей, способствует усвоению кальция, влияет на работу мышц и даже помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако одна из менее очевидных, но крайне значимых его функций — участие в поддержании эмоционального равновесия и работы мозга.

Когда уровень витамина D падает, снижается и активность нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение и способность справляться со стрессом. Отсюда — усталость, тревожность, раздражительность и, как ни странно, усиление симптомов ПМС.

"Если вы сильно страдаете от ПМС или ПМДР, проверьте уровень витамина D", — советует физиолог и диетолог Стейси Симс.

Как витамин D связан с ПМС

Симптомы предменструального синдрома знакомы почти каждой женщине. Исследования показывают, что 95% женщин репродуктивного возраста испытывают их в той или иной форме. Это не просто перепады настроения — у многих они сопровождаются болями, тягой к сладкому, головными болями и нарушениями сна. По словам Симс, причина может быть не только в гормональном фоне, но и в недостатке витамина D, который влияет на работу мозга и нервной системы.

Учёные отмечают, что дефицит этого витамина связан с пониженным уровнем серотонина — "гормона счастья". Без достаточного количества солнечного витамина мозг буквально теряет способность поддерживать эмоциональную стабильность.

Что говорят исследования

Многочисленные работы подтверждают, что витамин D способствует улучшению когнитивных функций и помогает мозгу поддерживать сбалансированное настроение. Обзор 2020 года показал: у людей с расстройствами настроения уровень витамина D часто ниже нормы. Систематический анализ 15 исследований выявил, что приём добавок витамина D особенно положительно влияет на эмоциональное состояние молодых женщин.

Советы шаг за шагом

Чтобы улучшить самочувствие и снизить проявления ПМС, начните с простых шагов:

Сдайте анализ крови. Оптимальный уровень витамина D — 50 нг/мл и выше. Проводите время на солнце. Даже 15-20 минут в день помогают коже вырабатывать витамин D естественным образом. Добавьте в рацион жирные сорта рыбы (лосось, сардины, скумбрия), яйца и обогащённые молочные продукты. Принимайте добавки. В осенне-зимний период, когда солнца мало, пищевых источников недостаточно. Выбирайте качественные капсулы или капли с витамином D3. Комбинируйте с магнием и витамином K2 - они усиливают усвоение и распределение витамина D по организму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать слабость и раздражительность перед месячными.

Последствие: Симптомы ПМС со временем усиливаются, настроение нестабильно, а сон нарушается.

Альтернатива: Проверьте уровень витамина D, добавьте в рацион добавки и пересмотрите питание.

Игнорировать слабость и раздражительность перед месячными. Симптомы ПМС со временем усиливаются, настроение нестабильно, а сон нарушается. Проверьте уровень витамина D, добавьте в рацион добавки и пересмотрите питание. Ошибка: Полагаться только на солнечные ванны.

Последствие: В регионах с коротким световым днём запасы витамина D быстро истощаются.

Альтернатива: Используйте добавки под контролем врача, особенно в осенне-зимний сезон.

Полагаться только на солнечные ванны. В регионах с коротким световым днём запасы витамина D быстро истощаются. Используйте добавки под контролем врача, особенно в осенне-зимний сезон. Ошибка: Принимать добавки без жировой пищи.

Последствие: Витамин D плохо усваивается.

Альтернатива: Принимайте его во время еды, содержащей масла, орехи или авокадо.

А что если вы не страдаете от ПМС?

Даже если ваш цикл проходит спокойно, витамин D всё равно играет ключевую роль в профилактике многих состояний. Он укрепляет иммунитет, снижает риск воспалений, помогает поддерживать плотность костей и даже влияет на качество сна. Поэтому включить его в ежедневный уход за здоровьем стоит каждой женщине, независимо от возраста.

Плюсы и минусы добавок витамина D

Плюсы Минусы Поддерживает настроение и энергию При передозировке возможен избыток кальция Укрепляет иммунную систему Требует регулярного контроля уровня Снижает выраженность ПМС Не заменяет полноценное питание Поддерживает здоровье костей Некоторые формы усваиваются хуже Прост в приёме Может взаимодействовать с лекарствами

Мифы и правда

Миф 1. Достаточно просто гулять на солнце.

Правда: В большинстве регионов уровень ультрафиолета недостаточен для синтеза нужного количества витамина D, особенно осенью и зимой.

Миф 2. Витамин D нужен только детям и пожилым.

Правда: Он критически важен и для женщин репродуктивного возраста — от работы мозга до регуляции гормонов.

Миф 3. Его можно получить только из рыбы.

Правда: Некоторые молочные продукты, масла и даже грибы также содержат витамин D, но их недостаточно без добавок.

Интересные факты