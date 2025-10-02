Хотели крепкие кости — получили камни в почках: обратная сторона витамина D

Витамин D играет ключевую роль в работе организма. Он влияет не только на прочность костей, но и на усвоение кальция и фосфора, поддерживает иммунитет и помогает снижать риск некоторых хронических заболеваний. В отличие от водорастворимых витаминов, он относится к жирорастворимым, а значит — способен накапливаться в организме. Это полезно при его недостатке, но иногда приводит и к обратной стороне — передозировке.

Для чего нужен витамин D

Учёные и врачи отмечают, что достаточный уровень этого вещества необходим в нескольких направлениях:

Профилактика остеопороза и хрупкости костей. Поддержка зубов и суставов. Нормальная работа сердечно-сосудистой системы. Поддержка иммунитета в сезон вирусов. Помощь в усвоении кальция и фосфора из пищи и добавок.

Недостаток витамина чаще встречается в холодное время года, когда солнца мало. Именно ультрафиолет запускает процесс его синтеза в коже. Поэтому зимой люди чаще прибегают к приёму добавок.

Когда витамин D становится опасным

Несмотря на его пользу, превышение дозы может вызвать серьёзные проблемы. Самый главный риск связан с тем, что избыток витамина вызывает накопление кальция в крови (гиперкальциемию). Это состояние отражается на многих системах организма.

Симптомы передозировки:

тошнота и рвота;

постоянная слабость;

жажда и сухость во рту;

частые головные боли;

раздражительность;

учащённое мочеиспускание.

Кроме того, хронический избыток ведёт к болям в костях и образованию камней в почках.

Сравнение: дефицит и избыток витамина D