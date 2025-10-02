Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Витамин Д
Витамин Д
© Источник pravda.Ru by Нейросеть is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:44

Хотели крепкие кости — получили камни в почках: обратная сторона витамина D

Врачи предупредили о риске гиперкальциемии при передозировке витамина D

Витамин D играет ключевую роль в работе организма. Он влияет не только на прочность костей, но и на усвоение кальция и фосфора, поддерживает иммунитет и помогает снижать риск некоторых хронических заболеваний. В отличие от водорастворимых витаминов, он относится к жирорастворимым, а значит — способен накапливаться в организме. Это полезно при его недостатке, но иногда приводит и к обратной стороне — передозировке.

Для чего нужен витамин D

Учёные и врачи отмечают, что достаточный уровень этого вещества необходим в нескольких направлениях:

  1. Профилактика остеопороза и хрупкости костей.

  2. Поддержка зубов и суставов.

  3. Нормальная работа сердечно-сосудистой системы.

  4. Поддержка иммунитета в сезон вирусов.

  5. Помощь в усвоении кальция и фосфора из пищи и добавок.

Недостаток витамина чаще встречается в холодное время года, когда солнца мало. Именно ультрафиолет запускает процесс его синтеза в коже. Поэтому зимой люди чаще прибегают к приёму добавок.

Когда витамин D становится опасным

Несмотря на его пользу, превышение дозы может вызвать серьёзные проблемы. Самый главный риск связан с тем, что избыток витамина вызывает накопление кальция в крови (гиперкальциемию). Это состояние отражается на многих системах организма.

Симптомы передозировки:

  • тошнота и рвота;

  • постоянная слабость;

  • жажда и сухость во рту;

  • частые головные боли;

  • раздражительность;

  • учащённое мочеиспускание.

Кроме того, хронический избыток ведёт к болям в костях и образованию камней в почках.

Сравнение: дефицит и избыток витамина D

Состояние Причины Основные симптомы Возможные последствия
Недостаток Недостаток солнца, скудный рацион Усталость, боли в мышцах, ломкость ногтей Остеопороз, ослабление иммунитета
Избыток Приём слишком больших доз добавок Тошнота, жажда, слабость Гиперкальциемия, почечные камни

Советы шаг за шагом: как правильно принимать витамин D

  1. Сначала сдайте анализ крови, чтобы узнать уровень витамина.

  2. Обсудите результаты с врачом.

  3. Принимайте только рекомендованную дозу.

  4. Не сочетайте разные добавки без консультации (например, мультивитамины и капсулы витамина D).

  5. Поддерживайте баланс питания: включайте продукты с кальцием и фосфором (рыба, молочные продукты, орехи).

  6. Используйте безопасное пребывание на солнце: 15-20 минут в день без крема на открытых участках кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бесконтрольный приём капсул с витамином D.

  • Последствие: избыток и риск поражения почек.

  • Альтернатива: выбирать дозу после анализа и под контролем врача.

  • Ошибка: игнорирование симптомов усталости и мышечной боли.

  • Последствие: позднее выявление дефицита.

  • Альтернатива: раз в год сдавать анализ крови в осенне-зимний период.

  • Ошибка: сочетание нескольких добавок без подсчёта дозировки.

  • Последствие: превышение нормы.

  • Альтернатива: проверять этикетки препаратов и учитывать суммарное количество.

А что если…

А что если человек не получает достаточно солнца и не хочет принимать таблетки? Выход есть: ввести в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрию, сельдь), яйца и молочные продукты, обогащённые витамином D. Для детей возможны специальные капли, которые легче дозировать.

Плюсы и минусы добавок витамина D

Плюсы Минусы
Простота восполнения дефицита Риск передозировки при неправильном приёме
Удобство (капсулы, капли, спрей) Необходимость контроля анализами
Поддержка иммунитета и костей Возможные побочные эффекты (тошнота, слабость)

FAQ

Как выбрать добавку?
Лучше ориентироваться на форму, которую легче принимать именно вам: капли для детей, капсулы или спрей для взрослых.

Сколько стоит курс?
Цена зависит от бренда и формы выпуска. В среднем упаковка на месяц стоит от 300 до 1000 рублей.

Что лучше — солнце или капсулы?
Естественный источник всегда предпочтительнее, но зимой в наших широтах часто не хватает солнечного света, поэтому добавки становятся необходимостью.

Мифы и правда

  • Миф: витамин можно принимать без ограничений, "чем больше — тем лучше".
    Правда: избыток опасен не меньше, чем дефицит.

  • Миф: если много гулять, добавки не нужны.
    Правда: зимой солнца слишком мало, и синтез резко падает.

  • Миф: витамин содержится во всех продуктах.
    Правда: значимые дозы есть только в жирной рыбе, яйцах и обогащённых продуктах.

3 интересных факта

  1. Витамин D не совсем витамин — по сути, это гормоноподобное вещество.

  2. Его уровень зависит не только от солнца, но и от генетики.

  3. В разных странах нормы потребления отличаются: в северных регионах рекомендуют большие дозы.

Исторический контекст

  1. XIX век: массовое распространение рахита у детей в Европе.

  2. XX век: открытие роли витамина D и введение обогащённого молока.

  3. XXI век: рост популярности биодобавок и споров о дозировках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жидкий цикорий сохраняет больше витаминов и инулина, чем растворимый сегодня в 12:30

Растворимый — обманка, жидкий — золото: какая форма цикория реально даёт пользу

Цикорий — не только альтернатива кофе, но и источник пользы. Узнайте, какая форма сохраняет максимум веществ и как выбрать лучший вариант.

Читать полностью » Врач назвала обезвоживание и джетлаг главными последствиями авиаперелётов сегодня в 12:19

Самолёт крадёт здоровье: что происходит с телом на высоте

Длительные перелёты вызывают усталость, обезвоживание и сбой биоритмов. Какие шаги помогут быстрее восстановиться и адаптироваться?

Читать полностью » Екатерина Ладыгина: интервальное голодание снижает риск диабета и гипертонии сегодня в 11:44

Лишний вес сдаётся на время: что происходит с телом при схеме 16/8

Интервальное голодание помогает сохранить фигуру и здоровье, но подходит не всем. Когда этот метод может быть полезен, а когда опасен?

Читать полностью » Шашлык может быть полезным при выборе нежирного мяса и лёгкого маринада сегодня в 11:30

Майонез в маринаде — кулинарный саботаж: чем заменить, чтобы мясо стало диетическим

Шашлык может быть не только вкусным, но и лёгким. Как выбрать мясо, маринад и гарниры, чтобы пикник не обернулся лишними калориями?

Читать полностью » Врач Копалова: гаджеты и плохое освещение усиливают риск миопии у детей сегодня в 10:41

Учёба и гаджеты крадут у детей зрение: миопия наступает год за годом

Современные школьники всё чаще страдают близорукостью. Как часто ребёнку нужно проверять зрение, чтобы избежать проблем в будущем?

Читать полностью » Газировка и снеки увеличивают вероятность диабета и сердечно-сосудистых болезней — предупредили медики сегодня в 10:30

Еда из пакета превращает тарелку в аптеку: почему врачи бьют тревогу

Учёные выяснили, что газировка, снеки и полуфабрикаты повышают риск преждевременной смерти. Разбираем, чем их заменить без потерь во вкусе.

Читать полностью » Врач Мария Толстова: умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых болезней сегодня в 9:37

Напиток гениев и враг сердца: двойная природа кофе раскрыта врачами

Кофе бодрит и улучшает концентрацию, но в больших количествах становится опасным. Где проходит грань между пользой и вредом?

Читать полностью » Ревматоидный артрит начинается с утренней скованности и отёков суставов сегодня в 9:30

Ждать, что "само пройдёт", опаснее, чем кажется: артрит крадёт время и подвижность

Утренняя скованность и отёки — не всегда возраст. Эти сигналы могут указывать на ревматоидный артрит, который важно распознать как можно раньше.

Читать полностью »

Новости
Экономика

Дмитрий Голубовский рассказал, стоит ли покупать доллар при курсе ниже 81 рубля
Питомцы

Ящерицы становятся популярными домашними питомцами
Садоводство

Альпийский вереск начинает цвести в декабре и украшает зимний сад
Еда

Пирог с грушами: фрукт богат клетчаткой и витаминами, корица усиливает вкус
Красота и здоровье

Лорен Манакер: матча обеспечивает более плавный подъём энергии по сравнению с кофе
Спорт и фитнес

Жим лёжа: пошаговая техника и рекомендации мастера спорта Евгения Пронина
Общество

Адвокат Андрей Алешкин объяснил последствия просрочки коммунальных платежей
Садоводство

Ландшафтный архитектор Ева Вагнер: саду нужно время, чтобы стать частью дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet