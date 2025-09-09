Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Витаминная бомба
Витаминная бомба
© freepik is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:37

Почему 90% россиян рискуют заболеть осенью: о чём молчат в поликлиниках

Витамин D или витамин С: учёные выявили главного защитника иммунитета

Когда речь заходит о защите от простуды, большинство людей в первую очередь вспоминает витамин С. Апельсины, лимоны и шиповник традиционно считаются главными помощниками иммунитета. Однако современные исследования всё настойчивее указывают на то, что ключевая роль принадлежит другому веществу — витамину D. Он влияет на работу организма куда глубже и эффективнее, чем принято думать.

Витамин-гормон

Витамин D — это не просто питательный элемент, а гормоноподобное соединение. Он регулирует работу иммунной системы и запускает процессы, которые определяют способность организма сопротивляться инфекциям. При его дефиците естественная защита ослабевает, а риск заболеть возрастает.

"Главным витамином для защиты от простуд является не витамин С, а витамин D", — сказал врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

Как действует витамин D

Учёные выделяют несколько основных механизмов его влияния:

  1. Активация врождённого иммунитета. Под действием витамина в слизистых дыхательных путей синтезируются кателицидины — белки, уничтожающие вирусы и бактерии ещё до распространения инфекции.
  2. Регуляция адаптивного иммунитета. Витамин помогает T- и B-лимфоцитам работать сбалансированно: организм реагирует на угрозы адекватно, избегая как частых простуд, так и воспалительных осложнений.
  3. Поддержка барьеров. Слизистые дыхательных путей становятся прочнее, уменьшается риск проникновения вирусов.

Почему возникает дефицит

Основная часть витамина D образуется в коже под действием солнечного света. Но в условиях российского климата этот процесс активен только с мая по сентябрь. Осенью и зимой уровень ультрафиолета слишком низкий, и естественный синтез резко снижается.

С пищей восполнить недостаток практически невозможно. Даже жирная рыба или молочные продукты обеспечивают лишь малую долю суточной нормы. По этой причине врачи фиксируют нехватку витамина D у большинства жителей России в холодное время года.

Сколько нужно

Для полноценной работы иммунитета уровень витамина D в крови должен составлять от 50 до 100 нг/мл. Защитное действие проявляется уже на нижней границе. Поддерживать такие показатели большинству взрослых помогает приём препаратов в дозировке 5000-10 000 МЕ в сутки. Однако точную дозу может назначить только врач на основании анализа крови.

Витамин С: мифы и реальность

Несмотря на популярность, витамин С не является главным средством профилактики простуды. Исследования показывают: его приём может лишь слегка сократить продолжительность болезни, если начать уже после появления симптомов. Но рассчитывать на то, что цитрусовые защитят от ОРВИ, не стоит. Их роль в поддержке иммунитета сильно преувеличена.

Современная наука убеждена: именно витамин D является ключевым элементом в профилактике простудных заболеваний. Его уровень нужно поддерживать круглый год, особенно в регионах с коротким световым днём и длительными зимами. Полагаться исключительно на витамин С уже недостаточно — пришло время пересматривать привычные подходы к укреплению иммунитета.

Три интересных факта

  1. Витамин D называют "солнечным", потому что до 90% его суточной нормы организм получает под воздействием ультрафиолета.
  2. Недостаток витамина D связывают не только с простудами, но и с повышенным риском депрессии и нарушений сна.
  3. В 2020-е годы учёные активно исследуют роль витамина D в профилактике тяжёлых форм COVID-19 и других респираторных инфекций.

