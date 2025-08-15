Когда полезное становится опасным: о рисках бесконтрольного употребления витамина D

Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция и поддержании здоровья костей. Недавние исследования связывают его недостаток не только с заболеваниями костной ткани, но и с повышенным риском аутоиммунных нарушений, а также с возможным защитным эффектом при меланоме, колоректальном и раке молочной железы.

Из-за этих потенциальных преимуществ и частой нехватки вещества, особенно в Испании, за последние годы число рецептов на витамин D заметно выросло, что привело к значительному увеличению его потребления.

Однако всего несколько недель назад Министерство здравоохранения Испании выпустило предупреждение о необходимости осторожного подхода к приёму витамина D и возможных рисках бесконтрольного применения. Поводом стала чрезвычайная ситуация на Балеарских островах, где 16 человек оказались в больнице с диагнозом гипервитаминоз D после употребления некачественной пищевой добавки.

По данным региональной Службы безопасности пищевых продуктов, у первых пострадавших наблюдались боли в животе, тошнота и рвота. Медицинское обследование выявило острую почечную недостаточность, опасно высокий уровень кальция в крови и превышение нормы витамина D. Это стало причиной начала расследования в сфере общественного здравоохранения.

Как сообщили власти региона, все госпитализированные ранее были здоровыми людьми и принимали поливитаминные комплексы, заказанные в интернете, без врачебного контроля.

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) выпустило официальное предупреждение. Хотя проблемная партия изначально распространялась только на Балеарских островах, специалисты не исключили, что она могла попасть и в другие регионы.

Случай показал, что чрезмерный приём витамина D способен нанести серьёзный вред. Ещё в 2019 году Испанское агентство по лекарственным средствам предупреждало: препараты в высоких дозах могут привести к передозировке. Тогда в систему фармаконадзора поступили сообщения о подобных инцидентах как среди взрослых, так и у детей.

Недавние исследования также указывают на рост числа случаев гипервитаминоза D у детей, хотя такие ситуации по-прежнему редки. Учёные объясняют это увеличением бесконтрольного потребления добавок.

Минздрав Испании напомнил, что витамин D должен применяться строго по медицинским показаниям, после проведения анализов и с обязательным контролем дозировки. В ведомстве подчеркнули: даже полезное вещество может стать опасным, если превышать рекомендованные дозы.

Согласно данным Национальной академии медицины США, для поддержания здоровья большинству взрослых достаточно уровня витамина D в крови 20 нанограмм на миллилитр (норма ниже 12 нг/мл считается дефицитом). Для людей с недостатком вещества, особенно пожилых, пациентов на длительном лечении или с хроническими заболеваниями вроде остеопороза, после медицинской оценки может быть назначен приём от 400 до 2000 международных единиц (10-50 микрограммов) в сутки.