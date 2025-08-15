Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Витамин Д
Витамин Д
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:14

Когда полезное становится опасным: о рисках бесконтрольного употребления витамина D

Минздрав Испании предупредил о риске передозировки витамина D после массовых госпитализаций на Балеарах

Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция и поддержании здоровья костей. Недавние исследования связывают его недостаток не только с заболеваниями костной ткани, но и с повышенным риском аутоиммунных нарушений, а также с возможным защитным эффектом при меланоме, колоректальном и раке молочной железы.

Из-за этих потенциальных преимуществ и частой нехватки вещества, особенно в Испании, за последние годы число рецептов на витамин D заметно выросло, что привело к значительному увеличению его потребления.

Однако всего несколько недель назад Министерство здравоохранения Испании выпустило предупреждение о необходимости осторожного подхода к приёму витамина D и возможных рисках бесконтрольного применения. Поводом стала чрезвычайная ситуация на Балеарских островах, где 16 человек оказались в больнице с диагнозом гипервитаминоз D после употребления некачественной пищевой добавки.

По данным региональной Службы безопасности пищевых продуктов, у первых пострадавших наблюдались боли в животе, тошнота и рвота. Медицинское обследование выявило острую почечную недостаточность, опасно высокий уровень кальция в крови и превышение нормы витамина D. Это стало причиной начала расследования в сфере общественного здравоохранения.

Как сообщили власти региона, все госпитализированные ранее были здоровыми людьми и принимали поливитаминные комплексы, заказанные в интернете, без врачебного контроля.

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) выпустило официальное предупреждение. Хотя проблемная партия изначально распространялась только на Балеарских островах, специалисты не исключили, что она могла попасть и в другие регионы.

Случай показал, что чрезмерный приём витамина D способен нанести серьёзный вред. Ещё в 2019 году Испанское агентство по лекарственным средствам предупреждало: препараты в высоких дозах могут привести к передозировке. Тогда в систему фармаконадзора поступили сообщения о подобных инцидентах как среди взрослых, так и у детей.

Недавние исследования также указывают на рост числа случаев гипервитаминоза D у детей, хотя такие ситуации по-прежнему редки. Учёные объясняют это увеличением бесконтрольного потребления добавок.

Минздрав Испании напомнил, что витамин D должен применяться строго по медицинским показаниям, после проведения анализов и с обязательным контролем дозировки. В ведомстве подчеркнули: даже полезное вещество может стать опасным, если превышать рекомендованные дозы.

Согласно данным Национальной академии медицины США, для поддержания здоровья большинству взрослых достаточно уровня витамина D в крови 20 нанограмм на миллилитр (норма ниже 12 нг/мл считается дефицитом). Для людей с недостатком вещества, особенно пожилых, пациентов на длительном лечении или с хроническими заболеваниями вроде остеопороза, после медицинской оценки может быть назначен приём от 400 до 2000 международных единиц (10-50 микрограммов) в сутки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мята: 5 неожиданных фактов о пользе и вреде ароматной травы – совет врача сегодня в 13:43

Древний секрет мяты: как она влияет на ваше самочувствие и либидо

Узнайте о полезных свойствах мяты и кому стоит избегать этой ароматной травы. Эксперты предупреждают о влиянии на мужское здоровье и противопоказаниях.

Читать полностью » Профессор Сафонов: ряд рабочих профессий в России оплачивается выше труда врачей и учителей сегодня в 13:02

В России сварщик зарабатывает больше врача: рынок труда перевернулся

Рабочие профессии в России начинают приносить доход выше, чем у врачей и учителей. Эксперт объяснил, почему так происходит и к чему это приведёт.

Читать полностью » Химическая атака: эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров сегодня в 12:43

Репелленты под микроскопом: как выбрать безопасный спрей от комаров – важные предостережения

Эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров! Узнайте, какие компоненты в составе репеллентов могут нанести вред здоровью, и как правильно выбирать средства защиты от насекомых.

Читать полностью » В Сочи восемь человек отравились самодельной чачей с метанолом сегодня в 12:18

Метанол вместо веселья: как распознать смертельно опасный алкоголь

В Сочи восемь человек пострадали от отравления чачей с метанолом. Врач рассказала, как распознать опасный алкоголь и защитить себя от смертельной угрозы.

Читать полностью » Восстановление организма во сне: откажитесь от гаджетов перед сном сегодня в 11:43

Секреты вечной молодости: эти привычки на ночь помогут выспаться и сохранить здоровье

Узнайте, как соблюдение режима сна, отказ от гаджетов и полезные ритуалы помогут улучшить качество вашего сна и избавиться от бессонницы. Советы психолога.

Читать полностью » Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней сегодня в 11:13

Россияне сами сокращают себе жизнь: эти факторы риска нужно убрать срочно

80% смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями. Врач назвал ключевые факторы риска и объяснил, как можно снизить вероятность болезни.

Читать полностью » Секреты сбалансированного питания: умеренность и польза сегодня в 10:43

Правильное питание: почему важен не только состав, но и внимание к себе

Узнайте о главных мифах о правильном питании! Развенчиваем заблуждения о диетах и "суперфудах", подчеркивая важность сбалансированного рациона, индивидуальных потребностей и умеренности для поддержания здоровья.

Читать полностью » Псковские врачи и белорусские специалисты разработали ИИ для выявления патологии шейки матки сегодня в 10:18

Россия запускает оружие против рака — и оно работает с точностью 92%

В Пскове готовят к тестированию нейросеть для диагностики рака шейки матки, а в России зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили 4000-летнюю кость с застрявшим наконечником стрелы в каталонской пещере
Авто и мото

Падение курса юаня на 20% сократило разрыв в цене между китайскими и европейскими авто
Садоводство

Садоводы назвали причины вытягивания базилика и способы вернуть ему пышность
Спорт и фитнес

Тренер Элисон Фриман объяснила, как формировать дыхание и технику плавания
Культура и шоу-бизнес

Режиссёр Крис Коламбус исключил возможность ремейка фильма "Один дома"
Питомцы

Йоркширский терьер Смоки стала первой в мире официальной собакой-терапевтом
Культура и шоу-бизнес

Павел Воля зарегистрировал своё имя как товарный знак до 2035 года
Авто и мото

"Авито Авто": Краснодарский край лидирует по покупке подержанных машин из Москвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru