Зимой витамин D исчезает, но простой способ удержать его уже найден

Регулярные тренировки способны поддерживать уровень витамина D в организме не хуже солнечного света. Особенно это важно зимой, когда естественная выработка вещества через кожу почти прекращается. К такому выводу пришли британские исследователи, наблюдавшие за группой людей с избыточным весом и малоподвижным образом жизни.

В течение десяти недель часть участников продолжала жить в прежнем ритме, а другая половина следовала программе тренировок в зале. Сессии включали ходьбу на дорожке, велопрогулку в умеренном темпе и интервальные занятия на велосипеде. К концу эксперимента у тех, кто не двигался, уровень активного витамина D снизился на 15%. У занимающихся спортом показатель остался на прежнем уровне, что подтвердило ценность физической активности.

Почему витамин D так важен

По словам эндокринолога Леандры Негретто, витамин D работает как прогормон, влияющий на обмен кальция и фосфора.

"В кишечнике он стимулирует всасывание кальция и фосфора. В костях и хрящах участвует в их метаболизме. Дефицит может привести к рахиту у детей и остеомаляции у взрослых", — пояснила эндокринолог Леандра Негретто.

Недостаток витамина также связан с ослаблением иммунитета, потерей мышечной силы и нарушением энергетического обмена. Он повышает риски переломов, падений и делает организм более уязвимым к инфекциям.

Сравнение: добавки и тренировки

Подход Как работает Ограничения Добавки с витамином D Поступают в организм в неактивной форме (холекальциферол), требуют преобразования в печени и почках Зависимость от метаболизма, необходимость контроля анализов Физические упражнения Поддерживают уже активную форму витамина, сразу готовую к действию Требуют регулярности и времени, противопоказаны при тяжёлых заболеваниях

Таким образом, тренировки можно рассматривать как альтернативный или дополнительный способ коррекции недостатка.

Советы шаг за шагом

Выберите удобный формат занятий: беговая дорожка, велотренажёр, фитнес-программа. Занимайтесь не менее четырёх раз в неделю по 30-45 минут. Добавляйте чередование нагрузок — умеренные и интервальные сессии. Сопровождайте тренировки правильным питанием: включайте рыбу, яйца, молочные продукты. Регулярно проверяйте уровень витамина D с помощью анализов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на солнечные ванны зимой.

Последствие: снижение уровня витамина D, риск остеопороза.

Альтернатива: комбинировать физические нагрузки и обогащённое питание.

Ошибка: бесконтрольный приём добавок.

Последствие: гипервитаминоз, проблемы с почками.

Альтернатива: использовать препараты только по назначению врача.

А что если…

А если времени на спорт нет? Даже короткие прогулки быстрым шагом или домашние тренировки по видео могут частично заменить фитнес-зал. Исследования показывают: главное — регулярность и разнообразие движений.

Плюсы и минусы физических упражнений для витамина D

Плюсы Минусы Поддержка активной формы витамина D Нужна систематичность Улучшение кардиореспираторной выносливости Возможны ограничения по здоровью Повышение расхода калорий Требуется время и мотивация Снижение малоподвижности Эффект сохраняется при постоянных занятиях

FAQ

Как выбрать оптимальный вид тренировки?

Лучше начинать с умеренных нагрузок — ходьбы, плавания или велосипеда, а затем добавлять интервальные упражнения.

Сколько стоит курс добавок витамина D?

Стоимость зависит от дозировки и бренда: в среднем от 300 до 1500 рублей за упаковку.

Что эффективнее: солнце или спорт?

Летом солнечный свет остаётся основным источником. Зимой тренировки помогают удерживать активную форму витамина D.

Мифы и правда

• Миф: витамин D можно получить только от солнца.

• Правда: активные тренировки тоже поддерживают его уровень.

• Миф: чем больше добавок, тем лучше.

• Правда: избыток витамина опасен и требует врачебного контроля.

• Миф: витамин D нужен только для костей.

• Правда: он влияет на мышцы, иммунитет и энергетический обмен.

Три интересных факта

Витамин D называют "солнечным", но его уровень может падать даже у жителей южных стран. Мышцы при нагрузке выделяют миокины — вещества, которые защищают от воспалений. Физическая активность снижает риск не только дефицита витамина D, но и тяжёлых форм респираторных заболеваний.

Исторический контекст

В начале XX века в Европе и США широко распространялся рахит у детей. Решением стала массовая профилактика — обогащение продуктов витамином D и популяризация солнечных ванн. Сегодня к этому подходу добавились современные исследования, доказывающие, что спорт также играет ключевую роль в его поддержании