Салат "Радуга" с разноцветными овощами
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:28

Витаминный щит: как правильно принимать витамин D и что есть, чтобы не болеть – советы врача

Диетолог рассказала, кому необходимо принимать витамин D круглый год

Витамин D играет важнейшую роль в работе организма: он поддерживает здоровье костей и зубов, способствует правильному функционированию нервной системы и укрепляет иммунитет. Однако даже в солнечные месяцы большинство людей сталкивается с его дефицитом.

Почему витамин D нужен круглый год

По словам врача-диетолога и эндокринолога Марии Дубской, запасы этого витамина крайне трудно восполнить только за счёт солнечного света, особенно в условиях климата с коротким летом и долгими зимами. Поэтому дополнительный приём добавок необходим практически всем.

"В принципе, в течение всего года рекомендовано всем, начиная с 6-месячного возраста, принимать витамин D", — подчеркнула врач Мария Дубская.

Продукты, богатые витамином D

Часть потребности можно компенсировать за счёт питания. На первом месте среди полезных источников — красная и морская рыба. В рацион также стоит включать молочные продукты и грибы шиитаке.

Врач советует готовить витаминные салаты:
• с рукколой, авокадо, красной рыбой и кунжутными семечками;
• с миндалём, который дополнительно снабжает организм кальцием.

Яйца и ограничения

Яичный желток также содержит витамин D, но из-за высокого уровня холестерина диетологи рекомендуют ограничиваться максимум двумя желтками в день.

Что мешает усвоению витамина

Есть продукты, которые, напротив, ухудшают усвоение витамина D. К ним относятся шпинат и свёкла. Они богаты щавелевой кислотой, которая препятствует нормальному всасыванию кальция и самого витамина.

Таким образом, даже летом важно не полагаться только на солнце. Сбалансированный рацион и, при необходимости, приём препаратов помогут поддержать уровень витамина D и избежать проблем со здоровьем.

