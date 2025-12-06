Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Витамин Д
© Источник pravda.Ru by Нейросеть is licensed under Public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:37

Дефицит витамина D угрожает здоровью детей: как правительство собирается бороться с кризисом

Госдума предложила скрининг витамина D для детей с октября по март — Газета.Ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выдвинул инициативу о бесплатном обследовании детей на уровень витамина D и последующем обеспечении их бесплатными лекарственными препаратами или БАДами в лечебных дозах. Об этом говорится в письме Чернышова на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, которое стало доступно изданию "Газета.Ru".

Дефицит витамина D как угроза для здоровья нации

Чернышов подчеркнул, что дефицит витамина D среди населения России представляет собой серьёзную угрозу для долгосрочного здоровья, особенно для подрастающего поколения. Он отметил, что почти вся территория страны находится в зоне низкой инсоляции, что затрудняет синтез витамина D в период с конца осени до ранней весны. Вице-спикер подчеркнул, что витамин D необходим не только для нормального минерального обмена, но и для функционирования иммунной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, а также для профилактики депрессий и тяжёлых инфекционных заболеваний.

"У 51% обследованных граждан России был выявлен дефицит витамина D, при этом ситуация остаётся стабильной и негативной на протяжении последних трёх лет, а наиболее уязвимой группой являются несовершеннолетние", — отметил Чернышов.

Инициатива по запуску федеральной программы

В рамках своей инициативы Чернышов предложил запустить целевую сезонную федеральную программу, которая будет охватывать период с октября по март. Программа должна предусматривать бесплатный скрининг уровня витамина D у несовершеннолетних граждан в рамках диспансеризации или по направлению педиатра. В случае выявления дефицита дети смогут получить бесплатные лекарства или БАДы с витамином D в лечебных дозах.

Эта инициатива направлена на улучшение состояния здоровья детей и профилактику множества заболеваний, связанных с дефицитом витамина D в организме.

