Уход за шеей и декольте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:19

Обычный витамин, который продлевает молодость: исследование длиной в пять лет показало удивительные результаты

Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение

Новое масштабное исследование показало, что витамин D может оказывать влияние на процессы биологического старения, сохраняя теломеры — защитные структуры на концах хромосом. Эти участки ДНК со временем укорачиваются, что связано с развитием возрастных заболеваний.

Работа основана на данных крупного рандомизированного клинического исследования VITAL, проведённого специалистами из системы здравоохранения Mass General Brigham и Медицинского колледжа Джорджии. Результаты опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

По словам руководителя проекта, профессора медицины Джоанн Мэнсон, исследование впервые убедительно доказало, что регулярный приём витамина D помогает сохранить длину теломер. Учёная отметила, что этот факт имеет особое значение, поскольку ранее в рамках программы VITAL было выявлено, что витамин D также способствует снижению воспалительных процессов и уменьшает риск некоторых хронических заболеваний, включая аутоиммунные патологии и онкологию на поздних стадиях.

Теломеры представляют собой повторяющиеся последовательности ДНК, которые защищают хромосомы от повреждений и слияния друг с другом. Их естественное укорочение считается одним из ключевых механизмов старения организма.

До этого небольшие краткосрочные исследования давали противоречивые результаты о влиянии витамина D и омега-3 кислот на теломеры. VITAL же стал крупнейшим проектом подобного рода: в течение пяти лет за состоянием здоровья наблюдали у женщин от 55 лет и мужчин от 50 лет. Испытуемые ежедневно получали витамин D3 в дозировке 2000 МЕ (примерно 50 мкг) или омега-3 жирные кислоты (1 г). В субисследование VITAL Telomere вошли 1054 человека, у которых длину теломер измеряли в начале эксперимента, а затем через два и четыре года.

Анализ показал, что приём витамина D заметно замедлял укорочение теломер: за четыре года участники "выигрывали" почти три года биологического возраста по сравнению с теми, кто получал плацебо. Омега-3 кислоты подобного эффекта не продемонстрировали.

Первый автор исследования, молекулярный генетик Хайдун Чжу из Медицинского колледжа Джорджии, подчеркнул, что полученные данные открывают перспективу применения витамина D как средства против биологического старения, хотя для окончательных выводов нужны дальнейшие наблюдения.

