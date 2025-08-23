Ваш иммунитет скажем спасибо: 200 грамм этого продукта закроют суточную норму витамина C

Распространено мнение, что апельсины и лимоны являются лучшими источниками витамина C, но, существуют продукты, которые содержат значительно больше этого важного элемента. По словам биотехнолога СГМУ имени В. И. Разумовского Виктории Стрижевской, многие овощи и фрукты содержат витамин C, но абсолютным лидером по его содержанию является шиповник.

Шиповник, часто недооцениваемый, содержит в себе колоссальное количество витамина C. Употребление всего 200 граммов отвара шиповника может полностью покрыть суточную потребность организма в этом витамине. Шиповник можно употреблять в виде отвара, чая, сиропа или добавки к пище. Он не только богат витамином C, но и содержит другие полезные вещества, такие как антиоксиданты и флавоноиды.

Другие лидеры по содержанию витамина C

Помимо шиповника, среди лидеров по содержанию витамина C выделяют черную смородину, облепиху, болгарский перец, виноград, малину и крыжовник. Эти продукты также являются отличным выбором для пополнения запасов витамина C в организме.

Черная смородина: ягоды черной смородины богаты не только витамином C, но и антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений.

ягоды черной смородины богаты не только витамином C, но и антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений. Облепиха: облепиха является ценным источником витаминов и микроэлементов, включая витамин C, витамин E, каротиноиды и флавоноиды.

облепиха является ценным источником витаминов и микроэлементов, включая витамин C, витамин E, каротиноиды и флавоноиды. Болгарский перец: болгарский перец, особенно красный и желтый, содержит большое количество витамина C, а также витамин A и калий.

болгарский перец, особенно красный и желтый, содержит большое количество витамина C, а также витамин A и калий. Виноград: виноград является хорошим источником витамина C, антиоксидантов и других полезных веществ.

виноград является хорошим источником витамина C, антиоксидантов и других полезных веществ. Малина: малина богата витамином C, антиоксидантами и клетчаткой, которые способствуют здоровью пищеварительной системы.

Крыжовник: Крыжовник содержит витамин C, витамин A, калий и другие полезные вещества.

Правильная обработка пищи: сохраняем витамин C

Важно помнить, что неправильная обработка пищи может лишить нас большей части витамина C. Витамин C является водорастворимым витамином, который легко разрушается при нагревании и контакте с воздухом. Поэтому рекомендуется употреблять продукты, богатые витамином C, в свежем виде или подвергать их минимальной термической обработке.

Виктория Стрижевская отмечает, что витамин C начинает теряться уже при измельчении продуктов. Чем мельче нарезка, тем выше риск потерять ценное вещество. Поэтому рекомендуется нарезать овощи и фрукты непосредственно перед употреблением и использовать крупные куски, чтобы сохранить максимальное количество витамина C.

Интересные факты о витамине C

Витамин C не только укрепляет иммунную систему, но и способствует усвоению железа из пищи.

Дефицит витамина C может привести к цинге, заболеванию, которое характеризуется кровоточивостью десен, слабостью и другими симптомами.

Витамин C является мощным антиоксидантом, который защищает клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Биотехнолог Виктория Стрижевская подчеркивает важность употребления разнообразных продуктов, богатых витамином C, для поддержания здоровья и укрепления иммунной системы.

"Включайте в свой рацион шиповник, черную смородину, облепиху, болгарский перец, виноград, малину и крыжовник, чтобы обеспечить организм достаточным количеством витамина C”, — советует она.

В заключение, хотя апельсины и лимоны являются хорошими источниками витамина C, существуют продукты, которые содержат гораздо больше этого важного элемента. Шиповник, черная смородина, облепиха, болгарский перец, виноград, малина и крыжовник являются отличным выбором для пополнения запасов витамина C в организме и поддержания здоровья.