Принимаете витамин C горстями: остановитесь, это может убить ваш кишечник

Витамин C давно считается одним из главных помощников организма в борьбе с простудой и вирусными инфекциями. Его называют природным иммуномодулятором, способным укреплять защитные силы и ускорять выздоровление. Однако врачи напоминают: польза от аскорбиновой кислоты проявляется только при разумных дозах. Чрезмерное увлечение этим витамином может нанести организму больше вреда, чем пользы.

Чем опасен избыток витамина C

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что чрезмерное употребление аскорбиновой кислоты в первую очередь сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

"Например, две ампулы витамина внутривенно окажут очень хорошее действие, потому что на весь организм это маленькое количество. Другое дело, если мы перорально будем принимать по одному грамму три-четыре раза в день, это уже будет катастрофа — интоксикация всего организма", — пояснила Лапа.

При высоких дозах витамин C меняет кислотно-щелочной баланс: щелочная среда двенадцатиперстной кишки становится нейтральной, из-за чего нарушается работа сфинктера. Это может приводить к забросу пищи, появлению кашля, ощущению кислоты или даже горечи от желчи во рту.

Другие возможные последствия

Кроме проблем с пищеварением, чрезмерное количество витамина C способно спровоцировать:

• интоксикацию организма;

• образование камней в почках из-за усиленного вывода оксалатов;

• нарушения обмена веществ;

• аллергические реакции.

Особенно осторожными с аскорбиновой кислотой должны быть люди с заболеваниями ЖКТ и мочевыводящей системы.

Как принимать правильно

Для профилактики и укрепления иммунитета достаточно получать витамин C из свежих овощей и фруктов — цитрусовых, киви, болгарского перца, капусты, зелени. При необходимости можно дополнительно принимать аптечные препараты, но строго в рамках рекомендованной суточной нормы: в среднем для взрослого человека это 70-100 мг в день.

При первых симптомах простуды увеличение дозировки допустимо, но только после консультации с врачом. Самолечение и особенно бесконтрольный приём граммовыми порциями может привести к тяжёлым последствиям.