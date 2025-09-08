Онемение, жжение и потеря равновесия: как передозировка витамином способна оставить человека инвалидом
Витамины принято считать источником здоровья, но даже полезные вещества в избытке могут оказаться опасными. Особенно это касается витамина B6 (пиридоксина).
Зачем нужен B6
Пиридоксин играет важную роль в организме:
-
участвует в выработке нейромедиаторов;
-
поддерживает когнитивные функции;
-
регулирует обмен веществ;
-
необходим для нормальной работы мозга и нервной системы.
Опасность передозировки
Диетолог Крутика Нанавати в комментарии SheFinds предупредила: чрезмерное употребление B6 способно повредить нервы. Симптомы передозировки включают:
-
онемение конечностей;
-
покалывание и жжение;
-
проблемы с равновесием и ходьбой.
В тяжёлых случаях развивается необратимая нейропатия - серьёзное нарушение чувствительности.
Почему витамин накапливается
В отличие от большинства водорастворимых витаминов, которые легко выводятся из организма, пиридоксин при регулярном приёме в виде добавок может накапливаться. Именно это делает его особенно опасным при "профилактическом" бесконтрольном употреблении.
Норма и источники
По международным рекомендациям, максимальная безопасная доза для взрослых — 100 мг в день.
Из продуктов (бананы, бобовые, лосось, птица, каши) человек получает значительно меньше — поэтому риск связан прежде всего с приёмом добавок и витаминных комплексов.
Вывод
Даже витамины нужно пить только после консультации с врачом. Злоупотребление B6 может привести не к укреплению здоровья, а к его разрушению.
