Олег Белов Опубликована сегодня в 23:03

Онемение, жжение и потеря равновесия: как передозировка витамином способна оставить человека инвалидом

Диетолог Нанавати: избыток витамина B6 может вызвать необратимую нейропатию

Витамины принято считать источником здоровья, но даже полезные вещества в избытке могут оказаться опасными. Особенно это касается витамина B6 (пиридоксина).

Зачем нужен B6

Пиридоксин играет важную роль в организме:

  • участвует в выработке нейромедиаторов;

  • поддерживает когнитивные функции;

  • регулирует обмен веществ;

  • необходим для нормальной работы мозга и нервной системы.

Опасность передозировки

Диетолог Крутика Нанавати в комментарии SheFinds предупредила: чрезмерное употребление B6 способно повредить нервы. Симптомы передозировки включают:

  • онемение конечностей;

  • покалывание и жжение;

  • проблемы с равновесием и ходьбой.

В тяжёлых случаях развивается необратимая нейропатия - серьёзное нарушение чувствительности.

Почему витамин накапливается

В отличие от большинства водорастворимых витаминов, которые легко выводятся из организма, пиридоксин при регулярном приёме в виде добавок может накапливаться. Именно это делает его особенно опасным при "профилактическом" бесконтрольном употреблении.

Норма и источники

По международным рекомендациям, максимальная безопасная доза для взрослых — 100 мг в день.
Из продуктов (бананы, бобовые, лосось, птица, каши) человек получает значительно меньше — поэтому риск связан прежде всего с приёмом добавок и витаминных комплексов.

Вывод

Даже витамины нужно пить только после консультации с врачом. Злоупотребление B6 может привести не к укреплению здоровья, а к его разрушению.

