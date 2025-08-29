Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:31

Постоянная усталость и мозговой туман могут скрывать одну дефицитную болезнь

Дефицит витамина B12 вызывает усталость, забывчивость и покалывание в руках и ногах

Чувство постоянной усталости, забывчивость, странное покалывание в руках или ногах — всё это не всегда безобидные проявления. Подобные симптомы могут сигнализировать о дефиците витамина B12, одного из важнейших элементов для здоровья. Хорошая новость в том, что при своевременной диагностике восполнить нехватку несложно.

Зачем нужен витамин B12

Этот водорастворимый витамин, известный также как кобаламин, участвует в ряде ключевых процессов организма. Он необходим для:

  • образования красных кровяных клеток;
  • поддержания здоровья нервной системы;
  • работы памяти и когнитивных функций;
  • синтеза ДНК;
  • поддержания нормального уровня энергии.

Так как организм сам его не производит, B12 поступает только с пищей животного происхождения — мясом, яйцами, молочными продуктами — или с добавками. Если его мало в рационе или нарушено усвоение, со временем проявляются характерные признаки.

Первые симптомы дефицита

Усталость и упадок сил

Недостаток B12 напрямую влияет на кроветворение. Кислорода в клетках становится меньше, отсюда хроническая слабость, сонливость и ощущение, что отдых не восстанавливает энергии.

Покалывание и онемение

"Мурашки" в пальцах рук или ног, а со временем — потеря чувствительности и проблемы с координацией. Это следствие повреждения нервов при длительном дефиците.

Проблемы с памятью и вниманием

Снижение концентрации, путаница мыслей, так называемый "мозговой туман" — типичные когнитивные проявления. Порой они маскируются под обычную усталость или стресс.

Бледная или желтоватая кожа

Из-за разрушения красных кровяных клеток и вовлечения печени цвет кожи может измениться: появится бледность или лёгкий желтоватый оттенок.

Перепады настроения

Кобаламин участвует в выработке серотонина. Его нехватка может провоцировать раздражительность, тревожность и депрессивные состояния без видимой причины.

Изменения в ротовой полости

Ярко-красный и болезненный язык, небольшие язвочки или трещины в уголках губ — ещё один сигнал дефицита.

Нарушения зрения

Хотя встречается реже, при недостатке B12 страдает зрительный нерв. Это проявляется размытостью изображения, тенями или трудностями с фокусировкой.

Одышка и головокружения

Анемия, вызванная нехваткой витамина, приводит к снижению уровня кислорода, что вызывает одышку даже при небольшой нагрузке.

Сердцебиение

Организм пытается компенсировать нехватку кислорода усиленной работой сердца. Появляются перебои, учащённый или сильный пульс.

Кому стоит быть внимательнее

Особенно важно следить за уровнем витамина B12 пожилым людям, веганам, пациентам с заболеваниями кишечника и тем, кто принимает определённые препараты. В этих группах риск дефицита выше, а значит, и вероятность осложнений значительнее.

