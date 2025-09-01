Хотите минус три года к паспорту? Учёные назвали витамин, который это делает

Наш образ питания и выбор добавок напрямую отражаются на том, как быстро мы стареем. И теперь наука сделала шаг вперёд: найден витамин, который реально замедляет биологическое старение.

Прорывное исследование VITAL

Результаты крупного клинического исследования VITAL, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition, показали: витамин D3 способен блокировать укорочение теломер - защитных "колпачков" на концах хромосом.

Теломеры укорачиваются с возрастом, что связано с риском болезней сердца, онкологии и других возрастных патологий.

Приём 2000 МЕ витамина D3 ежедневно замедлял этот процесс, фактически добавляя человеку 2-3 года биологической молодости.

Почему это важно

Соавтор исследования, профессор профилактической медицины Джоанн Мэнсон, отметила:

"Это первое масштабное доказательство того, что витамин D помогает сохранить длину теломер".

Кроме того, витамин D снижает воспаление, уменьшает вероятность хронических заболеваний и снижает риск некоторых видов рака и аутоиммунных нарушений.

Где искать витамин D

Основные источники:

солнечный свет,

жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины),

яйца,

печень трески,

обогащённые продукты (молоко, йогурт).

Осенью и зимой врачи советуют сдавать анализ на уровень витамина D и при необходимости принимать добавки.

А как же омега-3?

Интересно, что омега-3 жирные кислоты в рамках этого исследования не показали значимого влияния на теломеры. Но они по-прежнему остаются ценными для здоровья сердца и сосудов.

Итог

Витамин D выходит на передний план как один из ключевых факторов, способных замедлить биологическое старение. Его роль выходит далеко за пределы "витамина солнца" — он становится важным элементом профилактики возрастных заболеваний.