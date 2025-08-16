Почему витамин А может стать врагом для ваших волос: узнайте правду о добавках

Врачи предупреждают, что избыточный приём некоторых пищевых добавок способен спровоцировать выпадение волос. Один из таких случаев связан с витамином А — веществом, которое в умеренных дозах помогает сохранить шевелюру здоровой.

Выпадение волос — распространённое явление, сопровождающее процесс старения. Оно может быть наследственным, вызванным гормональными изменениями или болезнями. Проблема встречается у мужчин чаще, но и женщины сталкиваются с истончением волос в зрелом возрасте. Несмотря на привычность, эта ситуация нередко подрывает уверенность в себе.

По словам медицинского директора лондонской клиники Wimpole Майкла Мэя, витамин А не только поддерживает здоровье зрения, работу иммунной и репродуктивной систем, но и играет важную роль в состоянии волос. Он сообщил, что это вещество используют в терапии выпадения волос для стимулирования их роста, восстановления повреждённых прядей и поддержания влажности кожи головы. Кроме того, витамин А действует как антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы, которые повреждают волосы.

Специалисты отмечают: при очаговой алопеции — резком выпадении волос на отдельных участках головы — форма витамина А, известная как бета-каротин, особенно полезна из-за своих противовоспалительных свойств. Однако другая форма — ретинол — при чрезмерном употреблении может дать обратный эффект.

Майкл Мэй пояснил, что токсичность витамина А развивается в основном при избытке добавок, так как содержание в продуктах питания слишком низкое, чтобы вызвать серьёзный вред. По данным клиники Майо, суточная норма для мужчин составляет 900 мкг, для женщин — 700 мкг (у беременных — 770 мкг, у кормящих — 1 200 мкг). Превышение этих показателей в десятки и сотни раз, например при приёме 200 000 мкг или регулярных дозах по 10 000 мкг, может привести к гипервитаминозу А.

При длительном избытке ретинола, как уточнил Мэй, волосяные фолликулы работают с перегрузкой, волосы быстрее завершают цикл роста и выпадают, а организм не успевает их восполнять. Это грозит истончением и облысением. В Кливлендской клинике также предупреждают о риске появления жёстких волос и алопеции бровей.

Если уже возникли проблемы, специалисты советуют срочно прекратить или резко сократить приём добавок, дав организму возможность использовать запасы из печени. Когда уровень витамина нормализуется, волосы обычно начинают расти в обычном режиме.

Клинический дерматолог Энрицца Фактор подчёркивает, что назначение витамина А в виде добавок возможно только при особых состояниях: ограниченной диете, заболеваниях поджелудочной железы, проблемах со зрением, кори. По словам специалиста HealthCanal Кристы Элкинс, витамин может быть рекомендован при снижении ночного зрения, псориазе и акне.

При этом, как напоминает Кливлендская клиника, передозировка грозит и другими симптомами: сильными головными болями и повышением внутричерепного давления, сухостью и зудом кожи, трещинами на губах, повышенной ломкостью костей, увеличением печени или селезёнки. Особенно опасно это для людей старше 60 лет.

Врачи отмечают, что получить необходимое количество витамина А можно из рациона: он содержится в красных, жёлтых, оранжевых и тёмно-зелёных овощах, а также в яйцах, печени, обогащённом молоке и сыре. По словам радиолога Киена Вуу, большинство людей не приблизятся к опасному пределу, питаясь обычными продуктами. Однако, прежде чем принимать витамин в виде добавки, специалист рекомендует проконсультироваться с врачом.