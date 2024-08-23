Автор песен "Комбинации" Окороков раскрыл имя своей первой возлюбленной

Композитор и автор песен "Комбинации" Виталий Окороков признался, что певица Алёна Апина являлась его первой возлюбленной. Об этом пишет NEWS.ru.

Однако впоследствии, по словам Виталия Окорокова, Алёна Апина вышла замуж за его друга.

"Мы познакомились в музыкальном училище. Ей было, наверное, лет 15, а мне — 17. Это первая серьёзная любовь, ходили 2 года за ручку. Когда я её пригласил в группу, мы уже не встречались. Она после нашего расставания вышла замуж за моего друга Валерия Апина, но они быстро развелись. Его фамилию она не меняла, — рассказал композитор.

Виталий Окороков добавил, что после расставания с певицей чувствовал себя виноватым. Отчасти по этой причине он пригласил её солисткой в группу "Комбинация".

Напомним, что Алёна Апина была замужем дважды. Первым её супругом стал художник Валерий Апин. Пара была вместе полгода. Во второй раз певица вышла замуж за продюсера Александра Иратова. Они расстались в 2017 году после 25 лет совместной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org/Ylanite Koppens (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)