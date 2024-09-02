Почти все государства Организации Североатлантического договора имеют отношение к нападению ВСУ на один из субъектов Российской Федерации — Курскую область. Такое предположение высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как он сообщает, можно сделать предположение, что почти все без исключения государства международной военно-политической организации НАТО принимают участие во всех нападениях украинских солдат, и всё это безобразие, которое происходит на оккупированной территории России, и пока ещё в захваченной зоне в украинских городах, осуществляется с позволения государств НАТО и по заказу курирующих их людей Запада.
Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что ежедневно наблюдает в средствах массовой информации, что почти все без исключения государства-участники Организации Североатлантического договора на данный момент времени осуществляют активные действия, которые направлены против Российской Федерации.
Фото: Flickr / Arlington National Cemetery (Public Domain Dedication)
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