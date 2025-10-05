AI-холст закрылся, но краски остались: Perplexity получает команду Visual Electric

Стартап Visual Electric, известный своим инструментом для дизайнеров на базе искусственного интеллекта, объявил о присоединении к поисковому сервису Perplexity. Для молодой компании, поддерживаемой Sequoia, это решение стало логическим завершением короткой, но яркой истории.

Сделка и её условия

Как сообщил Аравинд Шринивас, генеральный директор Perplexity, команда Visual Electric войдёт в новую группу Agent Experiences. Подробности сделки стороны не раскрывают. Известно лишь, что в течение 90 дней продукт Visual Electric перестанет поддерживаться.

Пользователям предоставят возможность выгрузить свои проекты, а подписчики получат возврат средств пропорционально оставшемуся сроку подписки.

"Команда присоединится к новой группе Agent Experiences в Perplexity", — подтвердил Шринивас в своём посте на X.

История Visual Electric

Компания появилась в 2022 году и была основана тремя инженерами с опытом работы в крупных технологических корпорациях:

Колином Данном (Facebook, Dropbox),

Адамом Менгесом (Apple),

Заком Стиггельбаутом (Microsoft).

Изначально Visual Electric задумывался как инструмент для дизайнеров: он позволял создавать изображения при помощи ИИ и редактировать их на бесконечном холсте. Позднее команда добавила поддержку генерации видео.

Стартап сумел привлечь $2,5 млн от инвесторов, среди которых Sequoia, BoxGroup и Designer Fund.

Сравнение: Visual Electric и Perplexity

Характеристика Visual Electric Perplexity Основная функция Создание изображений и видео с ИИ Поиск и ответы с ИИ Целевая аудитория Дизайнеры, креативные команды Широкая публика, бизнес и исследователи Инвестиции $2,5 млн > $100 млн (по разным оценкам) Основание 2022 2022 Новое направление Больше не как продукт Группа Agent Experiences

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полная зависимость от одного продукта (дизайнерский инструмент).

Последствие: ограниченная аудитория и медленный рост.

Альтернатива: интеграция в более крупную экосистему (Perplexity).

Ошибка: позднее внедрение функций видео.

Последствие: конкуренты быстрее заняли нишу.

Альтернатива: фокус на уникальной ценности — бесконечный холст и креативный ИИ.

Ошибка: ставка только на нишевых пользователей.

Последствие: трудности с масштабированием.

Альтернатива: расширение аудитории через партнёрство.

Советы шаг за шагом: как пользователям действовать при закрытии сервиса

Воспользоваться функцией экспорта данных до завершения переходного периода. Проверить условия возврата подписки и запросить компенсацию. Оценить альтернативные инструменты для генерации изображений и видео (MidJourney, Stable Diffusion, Runway). Следить за новостями Perplexity, чтобы узнать о новых функциях группы Agent Experiences. Хранить бэкапы своих проектов локально, а не только в облаке.

А что если Perplexity интегрирует Visual Electric?

В случае успешной интеграции опыт Visual Electric может превратиться в новую линейку продуктов Perplexity. Возможные направления:

визуализация поисковых запросов,

создание инфографики и презентаций на базе AI,

инструменты для дизайнеров и маркетологов в экосистеме Perplexity.

Таким образом, технология Visual Electric может не исчезнуть, а эволюционировать внутри более масштабного продукта.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы Укрепление Perplexity за счёт команды Visual Electric Прекращение существования продукта Возможность интеграции дизайнерских инструментов в поиск Потеря самостоятельности бренда Возврат средств подписчикам Утрата привычного рабочего инструмента Выход на более широкий рынок Неясные перспективы технологий Visual Electric

FAQ

Что будет с продуктом Visual Electric?

Он прекратит работу через 90 дней, пользователи смогут выгрузить свои данные.

Получат ли подписчики деньги обратно?

Да, компания обещает вернуть средства пропорционально сроку действия подписки.

Зачем Perplexity покупает стартап?

Чтобы усилить направление Agent Experiences и развивать продукты с визуальной составляющей.

Мифы и правда

Миф: Visual Electric закрылся из-за банкротства.

Правда: стартап присоединился к Perplexity и продолжит работу в составе команды.

Миф: пользователи потеряют все данные.

Правда: есть возможность экспорта проектов.

Миф: Perplexity интересует только поиск.

Правда: компания активно развивает новые направления, включая визуальные решения.

3 факта о Visual Electric

• Основан в 2022 году тремя экс-сотрудниками Big Tech.

• Привлёк $2,5 млн инвестиций от Sequoia и других фондов.

• Разрабатывал ИИ-инструмент с бесконечным холстом и генерацией видео.

Исторический контекст