Визуальный хаос подавляет мысли: как порядок меняет ваше восприятие

Визуальный хаос в жилом пространстве провоцирует возникновение точек напряжения и заставляет мозг расходовать лишние ресурсы, рассказала NewsInfo семейный системный психолог Алена Леонова. По мнению эксперта, даже привычный беспорядок нагружает психику, вызывая подспудное недовольство и мешая структурировать мысли.

Ранее сообщалось, что беспорядок становится причиной когнитивной перегрузки. Мозг тратит энергию на фильтрацию визуального шума, обрабатывая мысли о немытой посуде или горах бумаг как незавершенные задачи, которые давят на подсознание.

Специалист пояснила, что захламленность квартиры создает прямые бытовые неудобства, затрудняет поиск вещей и мешает элементарной гигиене дома. В то же время внешняя среда напрямую связана с внутренним состоянием человека: наведение порядка вокруг помогает систематизировать идеи и снизить уровень стресса. Часто проблемы с концентрацией внимания возникают именно в моменты максимальной перегрузки внешними раздражителями.

Леонова подтвердила, что хаос заставляет человека постоянно удерживать в памяти лишнюю информацию. Если у предметов нет строго определенного места, мозгу приходится тратить когнитивные ресурсы на запоминание их текущего расположения.

"Чем больше вы устраиваете хаос вокруг себя, тем больше вам нужно в голове держать, как в этом пространстве ориентироваться. Это лишняя нагрузка", — пояснила Леонова.

При этом регулярный распорядок и привычные дела помогают экономить силы организма. Психолог также обратила внимание на опасный симптом: резкое нежелание или неспособность ухаживать за собой и своим домом часто указывают на развитие серьезных расстройств. Длительные депрессивные состояния и тревога лишают человека энергии даже на простые гигиенические процедуры.

"Уход за собой — это уже более личное. Уход за окружающим пространством тоже в это встроен, потому что это ваше окружающее пространство. В норме человек старается его упорядочить", — отметила специалист.

В ситуациях, когда человек не может повлиять на глобальные внешние обстоятельства, уборка становится эффективным терапевтическим инструментом. Для стабилизации эмоционального фона бывает полезно на время провести цифровой детокс и переключиться на физическую активность.

Возвращение контроля над доступными мелочами — мытьем посуды или расчисткой рабочего стола — помогает вернуть ощущение управления собственной жизнью и выйти из состояния беспомощности. Специалисты подчеркивают, что даже простая мелкая моторика рук во время наведения порядка способствует перезагрузке мозга.

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