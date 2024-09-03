Партия "Новые люди" обратилась в Минцифры с просьбой запретить интернет-продажу львят и ядовитых пауков.

Депутаты фракции "Новые люди" в Государственной думе выступили с инициативой, направленной на борьбу с незаконной торговлей животными в интернете.
Депутаты Госдумы Георгий Арапов и Владислав Даванков, представляющие партию "Новые люди", обратились к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой запретить продажу на интернет-платформах животных, включенных в список запрещенных к содержанию.
В своем обращении депутаты подчеркнули, что получают множество обращений от граждан, обеспокоенных незаконной продажей и сдачей в аренду на интернет-площадках животных, которые запрещено содержать в домашних условиях. Список таких животных утвержден постановлением правительства РФ.
Депутаты предлагают ввести законодательный запрет на размещение объявлений о продаже или аренде животных, включенных в этот список, на всех интернет-платформах.
В обращении отмечается, что в список запрещенных к содержанию животных включены крупные хищники, ядовитые пауки и скорпионы, а также животные, для которых содержание в неволе может негативно влиять на их здоровье или приводить к гибели, например, морские млекопитающие и крупные животные.
Депутаты отметили, что в интернете можно найти тысячи объявлений о продаже запрещенных животных. По их мнению, надзорные органы не в состоянии контролировать все объявления, поэтому ответственность за контроль следует возложить на сами интернет-платформы. В качестве примера они приводят сайт "Авито", где нельзя найти объявления о продаже диких животных.
Депутаты считают, что введение запрета на продажу запрещенных животных на интернет-платформах поможет защитить как людей, так и животных.
Фото: Wikimedia Commons/ Геннадий Грачев , Вокруг Москвы , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Минюст США обвинил ХАМАС в убийстве американцев
Министерство юстиции Америки предъявило обвинения высокопоставленным членам руководства ХАМАС, включая нового лидера Яхью Синвара, в похищении и убийстве американских граждан при атаке боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом говорится в документах, обнародованных судом Южного округа Нью-Йорка.
Индийский город кишит крокодилами после наводнения
Улицы города Вадодара в индийском штате Гуджарат кишит гигантскими крокодилами после разлива реки Вишвамитри, вызванного рекордным количеством осадков.После наводнения жителям Вадодары приходится быть начеку из-за везде подстерегающей их опасности — крокодилов.
Марина Юдашкина поздравила дочь с оловянной свадьбой
Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине и зятю Петру в знаменательный день.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.