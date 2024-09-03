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Партия "Новые люди" обратилась в Минцифры с просьбой запретить интернет-продажу львят и ядовитых пауков.

"Новые люди" выступили против продажи львят и пауков в интернете

Депутаты фракции "Новые люди" в Государственной думе выступили с инициативой, направленной на борьбу с незаконной торговлей животными в интернете.

Депутаты Госдумы Георгий Арапов и Владислав Даванков, представляющие партию "Новые люди", обратились к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой запретить продажу на интернет-платформах животных, включенных в список запрещенных к содержанию.

В своем обращении депутаты подчеркнули, что получают множество обращений от граждан, обеспокоенных незаконной продажей и сдачей в аренду на интернет-площадках животных, которые запрещено содержать в домашних условиях. Список таких животных утвержден постановлением правительства РФ.

Депутаты предлагают ввести законодательный запрет на размещение объявлений о продаже или аренде животных, включенных в этот список, на всех интернет-платформах.

В обращении отмечается, что в список запрещенных к содержанию животных включены крупные хищники, ядовитые пауки и скорпионы, а также животные, для которых содержание в неволе может негативно влиять на их здоровье или приводить к гибели, например, морские млекопитающие и крупные животные.

Депутаты отметили, что в интернете можно найти тысячи объявлений о продаже запрещенных животных. По их мнению, надзорные органы не в состоянии контролировать все объявления, поэтому ответственность за контроль следует возложить на сами интернет-платформы. В качестве примера они приводят сайт "Авито", где нельзя найти объявления о продаже диких животных.

Депутаты считают, что введение запрета на продажу запрещенных животных на интернет-платформах поможет защитить как людей, так и животных.

Фото: Wikimedia Commons/ Геннадий Грачев , Вокруг Москвы , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

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