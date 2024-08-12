Посвященная истории книжного собрания монастыря и его значимости в духовной жизни выставка открылась на Соловках

На Соловках открылась выставка "Звучащие рукописи Соловецкого монастыря", посвященная истории книжного собрания монастыря и его значимости в духовной жизни. Как рассказала куратор выставки Елена Волкова, экспозиция знакомит с историей формирования, бытования и изучения Соловецкой библиотеки, одного из самых значительных и цельных книжных собраний Древней Руси.

Экспозиция создавалась в сотрудничестве с Соловецким монастырем, Российской национальной библиотекой и Научно-исследовательской лабораторией музыкальной медиевистики им. М.В. Бражникова при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Выставка организована в помещении бывшей монастырской библиотеки, построенной в 1846 году. В экспозиции представлены электронные копии рукописей, включая Лицевое Житие преподобных Зосимы и Савватия (1623 год), а также подлинные предметы, связанные с книжной культурой из фондов Соловецкого музея-заповедника и Церковно-археологического кабинета Соловецкого монастыря.

Одним из главных объектов экспозиции является музыкальная программа, созданная в сотрудничестве с лабораторией музыкальной медиевистики им. М.В. Бражникова. В рамках проекта были сделаны профессиональные записи древних песнопений в аутентичном звуковом пространстве храмов обители. Часть этих записей представлена в экспозиции, где посетители могут прослушать и просмотреть тексты песнопений на церковно-славянском и русском языках.

Выставка "Звучащие рукописи Соловецкого монастыря" знакомит посетителей с историей формирования, бытования и изучения Соловецкой библиотеки, одного из самых значительных и цельных книжных собраний Древней Руси. В составе собрания - 1 482 рукописи и 83 старопечатные книги, которые хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

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