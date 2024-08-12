В Новой Третьяковке прошла церемония открытия выставки финалистов Всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024"

В Москве, в Новой Третьяковке, открылась выставка финалистов Всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024". На выставке представлены 169 работ молодых художников, фотографов, дизайнеров и авторов цифрового контента из 36 регионов России.
Проект "Россия. Горизонты" соединил моду, культуру и традиции, и был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Агентства стратегических инициатив. Конкурсный отбор проходил в пяти номинациях, и объединил 81 регион России, 316 городов и 3 тыс. участников.
Посетители выставки смогут увидеть лучшие произведения молодых талантов, посвященные культуре родного края. Куратором выставки выступил художник и дизайнер Андрей Бартенев.
Целью проекта является создание сообщества новых лидеров креативных индустрий, объединение лучших креативных проектов и предоставление возможности молодым талантам заявить о себе. Выставка будет доступна для посетителей с 13 по 17 августа.
Руководитель проекта Юлия Музыка отметила, что каждый посетитель сможет найти на выставке что-то для себя, и что проект показывает, что все участники говорят на одном языке. Она также подчеркнула, что были отобраны лучшие из лучших, и что выставка представляет собой уникальную возможность увидеть лучшие произведения молодых талантов со всей страны.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Tretyakovgallery, (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0. )
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