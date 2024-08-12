В Москве будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, протяженность которой в черте столицы составит 25,2 км. Магистраль будет иметь четыре остановочных пункта в Москве, которые будут интегрированы с существующей транспортной инфраструктурой города.

Первым остановочным пунктом ВСМ-1 в Москве станет новый вокзал Крюково в Зеленограде, который также будет конечной станцией для МЦД-3 на севере. Территория вокруг вокзала будет спроектирована так, чтобы путь от автобуса до вокзала занимал 1-2 минуты.

На городском вокзале Петровско-Разумовская пассажиры смогут пересесть на МЦД-1, МЦД-3, Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. На станции Рижская можно будет сделать пересадку на МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии. На Ленинградском вокзале можно будет сделать пересадку на МЦД-2, МЦД-4, Сокольническую и Кольцевую линии метрополитена, рассказывает заммэра города Владимир Ефимов.

Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург является приоритетным и наиболее проработанным на данный момент проектом по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Для создания и эксплуатации магистрали потребуется в общей сложности более 2 трлн рублей, в том числе свыше 600 млрд рублей от государства.

Реализация инвестпроекта предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км/час. Таким образом, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Предполагается, что первая ВСМ может заработать к 2028 году.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Alvesgaspar, (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. )