Антарктические альбатросы и тюлени под угрозой: выявлен высокопатогенный птичий грипп

Ученые обнаружили, что среди тюленей, поморников и альбатросов, обитающих на Фольклендских островах и в Южной Георгии, начали распространяться высокопатогенные формы птичьего гриппа H5N1. Это открытие вызывает обеспокоенность, поскольку вспышки этого вируса могут иметь негативные последствия для популяций птиц и животных Антарктики.

Исследователи под руководством Джо Джеймса, заместителя главы Международной лаборатории по изучению птичьего гриппа, провели изучение состояния популяций 14 видов птиц и двух видов млекопитающих, обитающих на территории Фольклендских островов и Южной Георгии. Они обнаружили, что вирус H5N1 уже проник в хрупкие популяции птиц и животных субантарктического и антарктического региона.

В октябре прошлого года экологи зафиксировали несколько случаев массовой гибели пингвинов, чаек, южных морских слонов, поморников и других представителей приполярной фауны. Исследователи предположили, что эти эпизоды были связаны с проникновением высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в экосистемы Антарктики.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые собрали образцы мокроты у шести десятков птиц и ластоногих млекопитающих и проверили их на следы присутствия вирусных частиц и антител к HPAIV. Результаты показали, что вирус уже проник на Фольклендские острова и в Южную Георгию и присутствовал в организме почти всех изученных поморников и чаек, а также у половины чернобровых альбатросов, морских слонов и морских котиков.

Последующий анализ структуры генома вируса показал, что пока он не приобрел мутаций, которые позволили бы ему активно передаваться от животных и птиц к человеку, а также внутри популяций ластоногих млекопитающих. Однако связанные с ним эпизоды массовой гибели морских слонов и котиков говорят о необходимости наблюдений за распространением вируса и за возможным занесением новых штаммов HPAIV из Южной Америки.

Исследователи подчеркивают, что необходимо продолжать мониторинг ситуации и принимать меры по предотвращению распространения вируса, чтобы защитить хрупкие популяции птиц и животных Антарктики. Это открытие также подчеркивает важность международного сотрудничества в области эпидемиологии и экологии, чтобы предотвратить распространение заболеваний и защитить здоровье людей и животных.

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