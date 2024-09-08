Советы по интерьеру: как оформить пространство, если есть высокие потолки

Декорируйте вертикально
Используйте высокую мебель, книжные шкафы или полки, чтобы сделать интерьер более сбалансированным. Это может помочь заполнить вертикальное пространство и сделать комнату более уютной.
Повесьте шторы или портьеры
Установите длинные шторы или шторы, которые начинаются от потолка и доходят до пола. Это создает иллюзию более низких потолков.
Используйте освещение эффективно
Поместите осветительные приборы, такие как люстры или подвесные светильники, ниже, чтобы снизить визуальный фокус. Это помогает создать уютную атмосферу.
Разделите пространство
Если у вас большая комната с высокими потолками, подумайте о разделении ее на отдельные функциональные зоны. Это можно сделать с помощью расстановки мебели или межкомнатных перегородок.
Добавить потолочные покрытия
Включите декоративные элементы на потолке, такие как молдинги, балки или панели, чтобы визуально снизить высоту. Это может добавить архитектурного интереса и сделать потолок ближе.
Фото: unsplash.com/Patrick Schneider (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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