Военно-морской корабль Вьетнама "Хунг Дао" пришвартовался во Владивостоке с деловым визитом. Информацию об этом распространила пресс-служба Тихоокеанского флота.
После прибытия фрегата на главную базу Тихоокеанского флота, на берегу прошла официальная церемония приветствия иностранных моряков. Встречу возглавил контр-адмирал Алексей Сысуев, командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ.
Визит боевого корабля ВМС Вьетнама продлится до конца июля.
В программе пребывания фрегата "Хунг Дао" во Владивостоке запланированы различные мероприятия для экипажа: знакомство с культурными достопримечательностями города, экскурсионные маршруты, а также посещение музея Тихоокеанского флота.
Фрегат "Хунг Дао", построенный по проекту 11661Э "Гепард-3.9", сошел со стапелей Зеленодольского судостроительного завода имени А. М. Горького. Спуск корабля на воду состоялся весной 2016 года, а осенью 2017 года он был доставлен на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань при помощи транспортного судна Rolldock Star. Этот фрегат стал третьим из четырех, построенных для Вьетнама.
Фото: From Wikimedia Commons/ Japan Maritime Self-Defense Force (Creative Commons Attribution License 4.0 International)
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