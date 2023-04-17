В Китае отметили важность визита министра обороны КНР в Россию

Выбор России в качестве первой зарубежной поездки генерал-полковника Ли Шанфу, недавно назначенного на должность министра обороны КНР, свидетельствует о желании двух стран укреплять военное сотрудничество, написало китайское государственное издание Global Times.

Накануне Ли Шанфу провел рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Выбор России в качестве направления первой зарубежной поездки Ли Шанфу свидетельствует о том, что обе страны стремятся углубить взаимное доверие в военной сфере и обогатить стратегическое значение всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху", - отметил китайский эксперт Чжо Хуа.

По его словам, сторонам необходимо обменяться мнениями и согласовать позиции по основным международным и региональным вопросам, чтобы внести совместный вклад в обеспечение мира и стабильности в мире.