В Китае отметили важность визита министра обороны КНР в Россию

Выбор России в качестве первой зарубежной поездки генерал-полковника Ли Шанфу, недавно назначенного на должность министра обороны КНР, свидетельствует о желании двух стран укреплять военное сотрудничество, написало китайское государственное издание Global Times.
Накануне Ли Шанфу провел рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Выбор России в качестве направления первой зарубежной поездки Ли Шанфу свидетельствует о том, что обе страны стремятся углубить взаимное доверие в военной сфере и обогатить стратегическое значение всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху", - отметил китайский эксперт Чжо Хуа.
По его словам, сторонам необходимо обменяться мнениями и согласовать позиции по основным международным и региональным вопросам, чтобы внести совместный вклад в обеспечение мира и стабильности в мире.
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