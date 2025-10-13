Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пол Беттани
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:06

Альтрон возвращается — и не один: Marvel готовит сериал, который изменит всю киновселенную

Disney+: в 2026 году выйдет сериал Marvel "Квест Вижена" с Полом Беттани

В 2026 году поклонников Marvel ждёт долгожданная премьера — сериал "Квест Вижена", который станет завершением трилогии, начатой хитом "ВандаВижен". Проект представили на Comic Con в Нью-Йорке, где Marvel показала первые кадры и подтвердила участие ключевых актёров. Главную роль вновь исполнит Пол Беттани, а шоураннером назначен Терри Маталас, известный по сериалу "Звёздный путь: Пикар".

Сериал выйдет эксклюзивно на платформе Disney+ и обещает стать важным звеном в развитии киновселенной.

Сюжет: кто такой Белый Вижен

После финала "ВандаВижен" зрители помнят драматичную развязку: оригинальный Вижен исчезает, а его белая версия остаётся с фрагментами воспоминаний. Именно с этой точки и начинается "Квест Вижена". Герой пытается понять, кто он теперь — человек, машина или нечто большее.

По словам Пола Беттани, история будет глубже исследовать философские и эмоциональные аспекты персонажа. Вижен отправится в путешествие не только по миру, но и внутрь себя, чтобы восстановить утерянные чувства и осознать своё место среди людей.

Возвращение знакомых лиц

Одним из сюрпризов презентации стало появление Джеймса Спейдера, который снова озвучит Альтрона - искусственный интеллект, некогда созданный Тони Старком. В проект также вернутся Джеймс Д'Арси (Джарвис), Орла Брейди (Пятница) и Эмили Хэмпшир (Эдит). Такое объединение героев и ИИ обещает насыщенную драму с элементами философского триллера.

Советы: как подготовиться к премьере

  1. Пересмотрите "ВандаВижен" — чтобы вспомнить исходные события.

  2. Следите за Disney+ — подписчики сервиса получат доступ к эксклюзивным материалам и бонусам.

  3. Обновите коллекцию — мерч по Marvel (фигурки, постеры, Blu-ray) снова появится ближе к релизу.

  4. Читайте комиксы — сюжет Белого Вижена частично основан на сериях Vision Quest 1989 года.

  5. Не пропускайте новости Marvel Studios — многие детали проекта могут быть раскрыты в предстоящих фильмах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать классический супергеройский экшен.

  • Последствие: разочарование от глубокого психологического сюжета.

  • Альтернатива: воспринимать сериал как философскую историю о самоидентичности, ближе к "Людям Икс" или "Экзистенциалу ИИ".

А что если Вижен станет человеком?

Создатели намекают, что Белый Вижен может обрести не только память, но и эмоции. Это вызовет вопросы — сможет ли искусственный разум понять любовь, боль и сожаление? В философии Marvel это становится отражением темы "человечности без биологии".

FAQ

Когда выйдет сериал "Квест Вижена"?
Премьера запланирована на 2026 год эксклюзивно на Disney+.

Будет ли Вижен тем же героем, что и раньше?
Нет. Белый Вижен — это новый персонаж, в котором сохранились лишь обрывки памяти оригинала.

Связан ли сериал с другими проектами Marvel?
Да. "Квест Вижена" продолжает сюжетную линию "ВандаВижен" и частично пересекается с сериалом "Это всё Агата".

Кто озвучит Альтрона?
Роль вновь исполнит Джеймс Спейдер, как и в фильме "Мстители: Эра Альтрона".

Можно ли ожидать появления Ванды?
Пока Marvel не подтверждает участие Элизабет Олсен, но намёки на её влияние на сюжет присутствуют.

Мифы и правда

Миф: сериал расскажет о возрождении Ванды.
Правда: история полностью сосредоточена на Белом Вижене и его поиске себя.

Миф: проект будет спин-оффом "Агаты".
Правда: это самостоятельная история, объединённая лишь общими темами.

Миф: Вижен вновь станет членом Мстителей.
Правда: пока это не подтверждено — сериал фокусируется на личной эволюции героя.

Исторический контекст

  1. Вижен впервые появился в комиксах Marvel в 1968 году.

  2. Белая версия Вижена дебютировала в 1989 году в серии West Coast Avengers.

  3. Название Vision Quest (поиск видения) символизирует духовное путешествие и стало вдохновением для сериала.

3 интересных факта

• Пол Беттани озвучивает Вижена с 2008 года, начиная с роли искусственного интеллекта Джарвиса.
• Терри Маталас до Marvel работал над "Звёздным путём: Пикар", известным сложными философскими темами.
• Сценаристы вдохновлялись не только комиксами, но и философией Айзека Азимова.

