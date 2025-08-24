Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Новый концепт Vauxhall: весит чуть больше тонны, а мощности хватит на гиперкар

Vauxhall представил концепт Corsa GSE Vision Gran Turismo с мощностью 789 л. с.

789 лошадиных сил в компактном кузове и разгон быстрее Bugatti Chiron — так Vauxhall решил показать, каким может быть следующий шаг в развитии своего бренда. Концепт Corsa GSE Vision Gran Turismo стал неожиданным анонсом будущего поколения Corsa и демонстрацией амбиций суббренда GSE.

От игры к реальности

Хотя Corsa GSE Vision Gran Turismo создавалась как виртуальный автомобиль для игры Gran Turismo на PlayStation, дизайнеры Vauxhall позаботились о том, чтобы её облик и технические решения имели прямую связь с серийным будущим. Концепт построен на платформе STLA Small от Stellantis, которая впервые будет использована в Corsa седьмого поколения.

"Когда мы называем концепт Corsa, он сразу приобретает реальность и становится ближе к людям", — заявил главный дизайнер Vauxhall Марк Адамс.

По габаритам новинка лишь немного превосходит нынешнюю Mk6 Corsa, сохраняя компактность. При этом концепт получил батарею на 82 кВт·ч — как у более крупного Grandland, что заметно больше нынешнего максимума Corsa в 52 кВт·ч.

Спортивная философия GSE

Летом 2024 года бренд возродил обозначение GSE для мощных электрических моделей, представив Mokka GSE. Теперь Corsa GSE Vision Gran Turismo выводит идею на новый уровень: двухмоторная установка развивает 789 л. с. и 590 фунт-фут крутящего момента, а вес автомобиля составляет всего 1170 кг.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2 секунды, а максимальная скорость ограничена 320 км/ч. Пока эти цифры существуют только в виртуальном мире, но, по словам Адамса, они "реалистичны" и могут лечь в основу серийного проекта.

Дизайн как манифест

Vauxhall подчёркивает, что Vision Gran Turismo не только впечатляет характеристиками, но и задаёт направление будущего стиля марки.

Среди ключевых решений:

  • переработанная панель Vizor с прозрачной вставкой и подсвеченным грифоном,
  • "техничная" интерпретация фирменного дизайна Compass,
  • активный спойлер с функцией воздушного тормоза,
  • диффузор и многочисленные аэродинамические элементы,
  • система рекуперации энергии KERS для обгонов.

"У нас есть чёткая философия, но важно находить новые способы её обновления, сохраняя при этом ДНК бренда", — отметил Адамс.

Наследие и амбиции

Своим обликом концепт отсылает к раллийным моделям прошлого, например, Opel Manta 400. По задумке, GSE должен стать для Vauxhall тем же, чем Type R стал для Honda, — символом доступной, но яркой спортивной идентичности.

"Концепция отражает наше видение будущего и то, каким мы всегда хотели видеть GSE", — резюмировал Марк Адамс.

