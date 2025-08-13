Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:19

Секрет бабушкиного компота: что скрывают производители соков

Ингредиенты для вишнёвого компота: что нужно для закатки на зиму

Что может быть лучше, чем открыть зимой банку ароматного вишнёвого компота и вспомнить тёплые дни? Этот напиток не только утоляет жажду, но и сохраняет всю пользу свежих ягод. Готовится просто, а результат радует всю семью!

Ингредиенты

  • Вишня — 450 г (свежая или замороженная)
  • Сахар — 300 г (можно заменить мёдом или уменьшить количество)
  • Вода — 2,7 л

Пошаговый рецепт

Промойте ягоды, удалите хвостики. Если хотите более насыщенный вкус, добавьте несколько вишнёвых листьев. Вскипятите воду, добавьте вишню и сахар. Варите на среднем огне 10 минут, пока ягоды не отдадут сок.

Пока компот готовится, простерилизуйте банки и прокипятите крышки (5 минут). Наполните банки горячим компотом, закрутите крышки. Переверните вверх дном, укутайте пледом и дайте остынуть.

Советы и хитрости

  • Для аромата добавьте корицу, гвоздику или цитрусовые дольки.
  • Меньше сахара? Используйте заменители или уменьшите порцию вдвое — вишня сама по себе сладкая.
  • Хранение — в тёмном прохладном месте до года.

