Соревнования по сёрфингу стартовали во Французской Полинезии, рядом с поселением Теахупоо на острове Таити. Однако проведение соревнований в этих местах стало предметом дискуссий, передает euronews.

В сентябре 2023 года организаторы Олимпийских игр объявили, что планируют заменить деревянную вышку, которая простояла более 20 лет, трехэтажным алюминиевым сооружением стоимостью 5 млн долларов. Предполагалось, что новая вышка на 40 человек будет оснащена также кондиционерами и туалетами.

Местные жители, активисты по защите окружающей среды, организации по серфингу тут же выразили обеспокоенность тем, что строительство новой судейской вышки может нанести вред коралловым рифам. Петиция собрала более 250 000 подписей со всего мира.

После нескольких месяцев дебатов местные активисты, серфингисты и организаторы Олимпийских игр наконец достигли компромисса.

В ноябре 2023 года наконец-то была построена вышка меньших размеров, однако при закладке фундамента были все же "потревожены" коралловые рифы.

Предлагались экологичные решения, такие как строительство вышки на суше или использование цифровых камер на деревянной вышке для трансляции изображений судьям. Но организаторы отклонили все эти предложения, заявив, что у судей будет недостаточно хорошая видимость с берега, а съемка с лодок не даст возможности сделать "наблюдение за соревнованиями надлежащим".

В итоге была построена вышка вместимостью до 30 человек, которую можно разобрать на части в случае необходимости.

Фото: YouTube/Al Jazeera English