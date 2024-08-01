Соревнования по сёрфингу стартовали во Французской Полинезии, рядом с поселением Теахупоо на острове Таити. Однако проведение соревнований в этих местах стало предметом дискуссий, передает euronews.
В сентябре 2023 года организаторы Олимпийских игр объявили, что планируют заменить деревянную вышку, которая простояла более 20 лет, трехэтажным алюминиевым сооружением стоимостью 5 млн долларов. Предполагалось, что новая вышка на 40 человек будет оснащена также кондиционерами и туалетами.
Местные жители, активисты по защите окружающей среды, организации по серфингу тут же выразили обеспокоенность тем, что строительство новой судейской вышки может нанести вред коралловым рифам. Петиция собрала более 250 000 подписей со всего мира.
После нескольких месяцев дебатов местные активисты, серфингисты и организаторы Олимпийских игр наконец достигли компромисса.
В ноябре 2023 года наконец-то была построена вышка меньших размеров, однако при закладке фундамента были все же "потревожены" коралловые рифы.
Предлагались экологичные решения, такие как строительство вышки на суше или использование цифровых камер на деревянной вышке для трансляции изображений судьям. Но организаторы отклонили все эти предложения, заявив, что у судей будет недостаточно хорошая видимость с берега, а съемка с лодок не даст возможности сделать "наблюдение за соревнованиями надлежащим".
В итоге была построена вышка вместимостью до 30 человек, которую можно разобрать на части в случае необходимости.
Депутат ЕП Уоллес: украинская земля продана западным корпорациям
Депутат ЕП Уоллес обвинил Зеленского в продаже украинской земли западным корпорациям.
Маск задался вопросами о том, куда пропал Байден и жив ли он
Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск поинтересовался в социальных сетях, куда делся действующий глава США Джо Байден и жив ли он вообще. Об этом информирует РИА Новости.
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube
Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.
Победительница "Пацанок" Кира Медведева сыграла главную роль в сериале "Трудная"
Победительница шоу "Пацанки" Кира Медведева впервые сыграла главную роль в сериале "Трудная", который покажут в онлайн-кинотеатре Start.