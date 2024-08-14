Мод Doom II: Ray Traced с трассировкой лучей обновляет классическую игру с современными визуальными эффектами

Новый мод для Doom II, названный Doom II: Ray Traced, преобразует классическую игру с помощью передовой технологии трассировки лучей. Этот мод, который теперь доступен для загрузки, значительно улучшает визуальные эффекты оригинала, делая его более современным и впечатляющим.
Он использует движок GZDoom и внедряет такие инновации, как глобальное освещение, тени на основе трассировки лучей, воксели и реалистичную симуляцию крови. Эти улучшения кардинально меняют атмосферу игры, поднимая её на совершенно новый уровень.
Интересно, что мод вышел вскоре после того, как оригинальная версия игры была обновлена и выпущена на современных игровых платформах, включая ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch. В новом издании добавлены функции, такие как кроссплатформенный онлайн-смертельный бой на 16 игроков, встроенный браузер модов, новые опции доступности и новый эпизод Legacy of Rust.
Несмотря на свежие обновления, многие игроки могут предпочесть старую классическую версию с новыми визуальными эффектами. Doom и Doom II теперь доступны на большинстве современных консолей и ПК, что позволяет любому попробовать обе версии игр.
Фото: commons.wikimedia.org/ Rasheedhrasheed (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
AC: в случае победы Харрис на выборах, она станет заложницей Пелоси
Если во время президентских выборов в Соединенных Штатах демократ Камала Харрис фактически станет заложницей Палаты представителей страны Нэнси Пелоси и политических кризисов. Соответствующее мнение озвучил редактор журнала American Conservative (AC) Коллин Пруэтт.
NYT: совместные учения РФ и КНР вызывают беспокойство в Вашингтоне
Общие военные учения Российской Федерации и Китайской Народной Республики начинают сильно беспокоить столицу Соединённых Штатов Америки. Об этом информирует американская ежедневная газета New York Times.
Телеведущая Роза Сябитова поддержала женитьбу Гарика Харламова
Телеведущая Роза Сябитова заявила, что юморист Гарик Харламов сделал правильный выбор, когда женился на актрисе Катерине Ковальчук.
В новый трейлер про "Гарри Поттера" вернулись Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф
Актёры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон вновь исполнили роли Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер в новом трейлере к фильму "Гарри Поттер и Проклятое дитя".