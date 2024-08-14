Мод Doom II: Ray Traced с трассировкой лучей обновляет классическую игру с современными визуальными эффектами

Новый мод для Doom II, названный Doom II: Ray Traced, преобразует классическую игру с помощью передовой технологии трассировки лучей. Этот мод, который теперь доступен для загрузки, значительно улучшает визуальные эффекты оригинала, делая его более современным и впечатляющим.

Он использует движок GZDoom и внедряет такие инновации, как глобальное освещение, тени на основе трассировки лучей, воксели и реалистичную симуляцию крови. Эти улучшения кардинально меняют атмосферу игры, поднимая её на совершенно новый уровень.

Интересно, что мод вышел вскоре после того, как оригинальная версия игры была обновлена и выпущена на современных игровых платформах, включая ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch. В новом издании добавлены функции, такие как кроссплатформенный онлайн-смертельный бой на 16 игроков, встроенный браузер модов, новые опции доступности и новый эпизод Legacy of Rust.

Несмотря на свежие обновления, многие игроки могут предпочесть старую классическую версию с новыми визуальными эффектами. Doom и Doom II теперь доступны на большинстве современных консолей и ПК, что позволяет любому попробовать обе версии игр.

Фото: commons.wikimedia.org/ Rasheedhrasheed (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)