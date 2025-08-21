Как сократить висцеральный жир: продукты, которые вам нужны

Эксперты отмечают, что существует ряд продуктов, которые способны ускорить борьбу с висцеральным жиром — опасным видом жировых отложений, скапливающимся вокруг внутренних органов. Этот тип жира нельзя увидеть или потрогать, однако расширяющаяся талия часто сигнализирует о его наличии. Медики предупреждают: избыток висцерального жира повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и хронического воспаления.

По словам нутрициолога и фитнес-тренера Мэри Сабат, скорректировать питание и добавить в рацион определённые продукты — эффективный способ уменьшить этот скрытый жир. Она утверждает, что уже через четыре недели можно заметить положительные изменения.

Авокадо

Эксперт пояснила, что авокадо, богатое мононенасыщенными жирами, помогает снизить воспаление в области живота и улучшает чувствительность организма к инсулину.

Зелёный чай

По словам Сабат, содержащиеся в нём катехины и натуральный кофеин стимулируют процесс окисления жиров, что помогает избавиться от жировых отложений без строгих диет.

Дикий лосось

Нутрициолог подчеркнула, что омега-3 кислоты в лососе переключают организм с накопления жира на его сжигание, а белок поддерживает мышечную массу в процессе похудения.

Листовая зелень

Шпинат, капуста и другие разновидности зелени, по словам эксперта, содержат много клетчатки и микроэлементов при низкой калорийности. Это позволяет уменьшать жир, не испытывая голода.

Черника

Сабат отметила, что богатая антиоксидантами ягода помогает снизить окислительный стресс и улучшает работу организма с сахаром, что важно для контроля жировых запасов в области живота.

Семена чиа

По словам специалиста, чиа — источник клетчатки, растительного белка и омега-3 кислот. Они надолго сохраняют чувство сытости и стабилизируют уровень сахара в крови, что напрямую влияет на уменьшение висцерального жира.

Оливковое масло первого холодного отжима

Эксперт объяснила, что содержащиеся в масле соединения снижают воспаление, улучшают гормональный баланс и помогают организму сжигать жир вместо его накопления.

Несладкий греческий йогурт

Сабат уточнила, что пробиотики и белок в йогурте поддерживают здоровый микробиом кишечника и помогают сохранить мышечную массу, что связано с более низким уровнем жира вокруг внутренних органов.

Яблочный уксус

Нутрициолог добавила, что 1-2 столовые ложки уксуса перед едой регулируют скачки сахара в крови и способствуют постепенному снижению жира в брюшной полости.