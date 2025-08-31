Почему даже худые люди рискуют: страшная правда о висцеральном жире и сердце

С возрастом сердце естественным образом теряет эластичность и становится более уязвимым для болезней. Однако новые данные показывают: процесс можно ускорить или замедлить в зависимости от того, где именно откладывается жир в организме.

Почему опасен висцеральный жир

Исследователи из Лондона выяснили, что главный враг сердца — это висцеральный жир, который скапливается глубоко внутри брюшной полости и окружает такие органы, как печень, кишечник и желудок. Его нельзя заметить снаружи, поэтому даже худые люди могут иметь высокий уровень этого жира. Он провоцирует воспаление, повышает давление и уровень холестерина, а теперь стало ясно — еще и ускоряет старение сердца.

В отличие от привычного подкожного жира, который откладывается под кожей, висцеральный действует скрытно. По словам ученых, именно он чаще всего связан с преждевременным изнашиванием сердечно-сосудистой системы.

Гендерные различия

У мужчин и женщин распределение жировых отложений различается. Так называемая "яблочная" форма, при которой жир концентрируется в области живота, оказалась особенно неблагоприятной для мужчин. У женщин ситуация иная: отложения на бедрах и ягодицах ("грушевидная" форма) могут даже замедлить старение сердца.

Ученые связывают это с гормональным фоном. Более высокий уровень эстрогена в пременопаузе защищает женский организм, снижая скорость возрастных изменений сердечно-сосудистой системы.

Как измеряли возраст сердца

Чтобы оценить влияние жира, ученые использовали данные британского биобанка, включающие сканы тела и органов более чем 21 тысячи человек. Искусственный интеллект анализировал изображения сердца и сосудов, фиксируя изменения тканей и их жесткость. Так был рассчитан так называемый "возраст сердца", который сопоставляли с фактическим возрастом участников.

Результат оказался однозначным: чем больше висцерального жира, тем быстрее стареет сердце.

Почему ИМТ не показатель

Команда исследователей подчеркнула, что индекс массы тела (ИМТ) плохо отражает истинные риски. Два человека с одинаковым ИМТ могут иметь совершенно разное распределение жировых отложений и, как следствие, разный уровень угрозы для сердца.

"Мы показали, что ИМТ не является надежным предиктором старения сердца. Важно знать, где именно хранится жир", — сказал профессор Деклан О'Риган, руководитель исследования.

Возможности профилактики

Полностью избавиться от висцерального жира сложно, но уменьшить его количество реально. Помогают умеренная физическая активность, сбалансированное питание и контроль уровня стресса.

"Более здоровое питание и повышение активности может помочь снизить уровень висцерального жира", — отметил профессор Брайан Уильямс, главный научный сотрудник Британского фонда сердца.

Кроме того, ученые рассматривают перспективу использования препаратов нового поколения, таких как ингибиторы GLP-1 (например, Ozempic). Изначально они предназначены для лечения диабета и ожирения, но потенциально могут воздействовать и на механизмы старения, вызванные висцеральным жиром.

Что это значит для нас

Главный вывод исследования — важно не только сколько жира в теле, но и где он откладывается. Жировая ткань на бедрах у женщин может играть защитную роль, в то время как "скрытый" абдоминальный жир требует повышенного внимания.

Ученые подчеркивают: понимание распределения жировых отложений поможет не только в диагностике, но и в разработке новых методов лечения, которые будут направлены на замедление сердечно-сосудистого старения.